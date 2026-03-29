Plýtvání je pro Čechy spíš ekonomický než morální problém, zjistil průzkum

Jan Drahorád
  9:00
Z celosvětového měřítka jí člověk večeři v průměru 27 minut, Češi jsou ovšem rychlejší, v průměru jim to trvá jenom 24 minut. Přes 60 procent obyvatel Česka večeří ve všední dny společně a začínají v 18:26. Vyplývá to z průzkumu nábytkářské společnosti IKEA, ve kterém odpovídali lidé ze tří desítek zemí.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle antropoložky Evy Ferrarové večeře zůstává klíčovým společenským momentem dne, světově se ale zkracuje čas, který u stolu stráví. Odráží se tak podle ní globální trend, kdy lidé přestávají jídlo sdílet. „Plus se do toho údaje promítlo naše české specifikum, které máme po těch 40 letech socialismu, kdy jídlo šlo vždy až na druhou příčku,“ říká Ferrarová. Na té první byla podle ní účinnost a funkčnost. „Chodili jsme do práce, tam jsme se najedli v nějakých jídelnách a vařili jsme si jenom v sobotu a neděli,“ dodala tiskové konferenci obchodního řetězce.

Až 71 procent českých domácností se snaží nevyhazovat jídlo, to je proti světovému průměru zlepšení o osm procentních bodů. Důvodem ale není hlavně ekologie a ochrana planety. Pro 57 procent respondentů jde hlavně o vizi finanční ztráty, ve 13 procentech pak vyhození potravin vyvolává pocit viny. „Plýtvání je tak v Česku vnímáno spíše jako ekonomický než morální problém – a změna chování vychází především z praktických potřeb každodenního života,“ popsala společnost.

Podle antropoložky je logické, že lidé berou jídlo jako průmyslový výrobek, nevědí, jak a kdy byl vyroben. „A k průmyslovému výrobku se nemůžeme vztahovat s citem,“ dodala.

Podle průzkumu pak 74 procent žen uvádí, že vaří samy, 64 procent žen rozhoduje o nákupu potravin a 61 procent nakupuje. Čtyři z deseti (41 procent) lidí pak podle průzkumu cítí frustraci z malé kuchyně, 22 procent z nedostatku úložného prostoru a „pouze“ 11 procent řeší vizuální stránku, klíčová je podle Čechů funkčnost.

Celosvětově je na vzestupu pálivé jídlo (jí se v 27 procentech domácností), hlavně pak ve Skandinávii a Finsku (47, respektive 45 a 39 procent rodin). Nejvíc sladkostí se pak jí v Číně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysíláme
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.