Jídlu na kolečkách se daří i po rozvolnění, rozvozci útlum nečekají

Největší tuzemská dovážková společnost Dáme jídlo podle svého výkonného ředitele Filipa Fingla dlouhodobě roste, meziročně o 40 až 50 procent. „Platilo to v předloňském roce i loni po rozvolnění. A stejné je to také nyní. Důvodem je jednak trvale sílící poptávka zákazníků po on-line službách, jež jim dokážou šetřit čas, jednak hraje roli i naše expanze do dalších měst a rozšiřování rozvozových zón tam, kde už působíme,“ uvedl. Pozitivní má podle Fingla i rozšiřování dalšího dováženého sortimentu jako jsou snídaně, doručování nákupů potravin nebo řezaných květin.



Start-up pro doručování jídla Wolt momentálně zaznamenal změnu poptávky v pátky, které byly jedněmi z nejsilnějších dnů v týdnu. Podle ředitele českého Woltu Jana Foreta by jedním z důvodů mohly být blížící se prázdniny, kdy lidé častěji na víkend odjíždějí mimo domov. Také Wolt eviduje růst, letos už vstoupil do čtyř měst a rozšiřuje počet partnerů. „V tuto chvíli spolupracujeme se zhruba 2000 restauračními partnery a dalšími 200 retail partnery, což meziročně u restaurací znamená nárůst o 160 procent,“ uvedl.

Rozvoz je nová stálice

Daří se i rozvozu jídel a potravin z aplikace Bolt Food. Z dlouhodobého hlediska v objemu doručených objednávek sleduje stabilní růst, v průměru se měsíčně pohybuje kolem deseti procent, řekl manažer Bolt Food pro ČR Marek Maxa.

S rozvážkou pokračuje i pražský gastronomický koncept Manifesto. Pokles zájmu daný ročním obdobím nebyl tak výrazný, jak se očekávalo, uvedl provozní ředitel Manifesta Andrej Zverzhanovski. Je podle něj zřejmé, že lidé si na dovoz v uzávěře zvykli. Manifesto ale sleduje i vysokou návštěvnost na místě, přesahuje statistiky z loňského i předloňského roku. „Navýšení za část května dosahuje až 20 procent oproti sezoně před pandemií,“ doplnil Zverzhanovski.

I v případě kaváren Costa Coffee si mnoho zákazníků oblíbilo možnost nechat si nápoje doručit a zatím u ní zůstává. „S rozvolněním se dle očekávání zvýšila návštěvnost kaváren, ale rozhodně se nedá hovořit o návratu k normálu,“ uvedl ředitel Costa Coffee Aleš Fránek.

Vstup veřejnosti do venkovních prostor restaurací vláda po zhruba pětiměsíčním nuceném uzavření kvůli pandemii povolila od 17. května, vnitřní prostory se mohly otevřít 31. května. V gastronomických podnicích se mohou posadit jen lidé, kteří mají negativní test na koronavirus, jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19.