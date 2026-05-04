Ke 3. květnu už firmy do systému přihlásily 89,9 procenta zaměstnanců a Česká správa sociálního zabezpečení zpracovala 5,4 milionu formulářů, vyčíslil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zopakoval také, že za pozdní podání zatím nehrozí žádné sankce.
„Nebudeme nikoho pokutovat určitě nejméně do srpna. Nejprve budeme vyzývat firmy k nápravě, pomůžeme firmám údaje doplnit. Nikdo nebude v té náběhové fázi sankcionován,“ uvedl ministr. Dodal, že resort přesto potřebuje, aby se všichni přihlásili co nejdříve.
|
Zdlouhavé, složité a bez podpory. Jednotné měsíční hlášení bolí účetní, chtějí odklad
„Pro nás je to důležité, protože vidíme, že zaměstnavatelé to umí, software funguje. Dvanáct tisíc zaměstnavatelů má k dnešnímu dni splněny veškeré své povinnosti,“ řekl vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš.
Šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček vyzval všechny účetní, aby se s dotazy na konkrétní chyby neobraceli na infolinku technické pomoci. „Linka pro technickou pomoc neslouží k tomu, aby vysvětlovala zaměstnavatelům chyby v podání. Doporučuju obracet se na svoje okresní správy, týdně teď vyřídí třicet tisíc dotazů.“
Boháček také slíbil, že na webu správy budou přibývat videonávody. „Předpokládáme, že drtivá většina zaměstnavatelů data doplní v průběhu tohoto týdne,“ dodal.
Podle Trpkoše je aktuální chybovost kolem dvanácti procent u registrací, u měsíčních hlášení je aktuálně pod dvě procenta. „Ta výborná čísla jsou ale způsobena tím, že jsou to firmy, které mají na to mají programy a implementovaly měsíční hlášení už před delší dobou,“ vysvětlil.