Start na 90 procent. Nový systém hlášení zaměstnavatelů už obsahuje většinu dat

Po měsíci provozu systému jednotného měsíčního hlášení už zvládla svoje povinnosti splnit většina českých zaměstnavatelů, oznámilo ministerstvo práce. Na konci dubna uplynul firmám termín pro doplnění dat o zaměstnancích, nejvíce dat nalívaly na poslední chvíli. Systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů vysoké zatížení ustál, chybí už jen data za asi desetinu zaměstnanců. Pokuty ale zatím nikomu nehrozí.

Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí před zasedáním vlády. (5. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ke 3. květnu už firmy do systému přihlásily 89,9 procenta zaměstnanců a Česká správa sociálního zabezpečení zpracovala 5,4 milionu formulářů, vyčíslil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zopakoval také, že za pozdní podání zatím nehrozí žádné sankce.

„Nebudeme nikoho pokutovat určitě nejméně do srpna. Nejprve budeme vyzývat firmy k nápravě, pomůžeme firmám údaje doplnit. Nikdo nebude v té náběhové fázi sankcionován,“ uvedl ministr. Dodal, že resort přesto potřebuje, aby se všichni přihlásili co nejdříve.

„Pro nás je to důležité, protože vidíme, že zaměstnavatelé to umí, software funguje. Dvanáct tisíc zaměstnavatelů má k dnešnímu dni splněny veškeré své povinnosti,“ řekl vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš.

Šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček vyzval všechny účetní, aby se s dotazy na konkrétní chyby neobraceli na infolinku technické pomoci. „Linka pro technickou pomoc neslouží k tomu, aby vysvětlovala zaměstnavatelům chyby v podání. Doporučuju obracet se na svoje okresní správy, týdně teď vyřídí třicet tisíc dotazů.“

Boháček také slíbil, že na webu správy budou přibývat videonávody. „Předpokládáme, že drtivá většina zaměstnavatelů data doplní v průběhu tohoto týdne,“ dodal.

Podle Trpkoše je aktuální chybovost kolem dvanácti procent u registrací, u měsíčních hlášení je aktuálně pod dvě procenta. „Ta výborná čísla jsou ale způsobena tím, že jsou to firmy, které mají na to mají programy a implementovaly měsíční hlášení už před delší dobou,“ vysvětlil.

