Jeden byt, více spolubydlících a příspěvek na bydlení. Kdo má nárok na superdávku

Příspěvek na bydlení nebo novou superdávku mohou čerpat vícečlenné domácnosti, ale i lidé, kteří bydlí sami. Jak je to ale u spolubydlících, kteří sdílejí jeden byt, nebo dokonce i pokoj, ale nejsou příbuzní a netvoří společnou domácnost? Máme dobrou zprávu: nárok na státní dávku mohou mít i oni.
Ve velkých městech je to častá situace: mladí lidé už chtějí vylétnout z rodného hnízda, ale na placení nájmu bytu nemají. A to ani v případě, že by byli ochotni se spokojit s maličkou garsonkou na periferii. Nájem, energie, ale také kauce ve výši až několika měsíčních nájmů, případně poplatek zprostředkovateli, jsou vysoké náklady, které jsou pro čerstvě pracujícího člověka nedosažitelné.

Typická situace: jeden byt, více spolubydlících

Nejčastějším řešení, k jakému se mladí lidé (a nejen oni) odhodlají, je spolubydlení: náklady na nájem, energie či další poplatky si pak rozdělí mezi sebou. V Praze není nezvyklé, že v jednom bytě žije dvojnásobek lidí, než kolik má samostatných pokojů. Náklady na jednotlivce tím sice rapidně klesnou, na druhé straně se ale obyvatelé takového bytu mohou oprávněně obávat o to, zda mají nárok na státní příspěvek na bydlení, nově nahrazený superdávkou.

Bydlení ve „sdíleném“ bytě není překážkou v získání superdávky, ujišťuje František Bikár tiskového oddělení generálního ředitelství Úřadu práce. Musí být ale splněné další podmínky. „Klíčové je doložit právní titul k bydlení a náklady na bydlení,“ uvádí Bikár. Právním titulem se myslí zejména nájemní či podnájemní smlouva. Naopak mít v bytě trvalé bydliště žadatel nemusí.

Ministr Juchelka navrhuje odklad vyplácení superdávky

Co když spolubydlící není v nájemní smlouvě?

Co když je smlouva napsaná jen na jednoho z lidí, kteří v bytě bydlí? Pokud by o superdávku na bydlení chtěl žádat člověk, který ve smlouvě není uveden jako nájemník, musí své oprávnění žít v bytě prokázat jinak.

Ideálně klauzulí ve smlouvě, která potvrzuje povolení bydlení dalším osobám, nejlépe jmenovitě. K prokázání toho, že žadatel má právo v bytě bydlet, může posloužit i jiný doklad, například podnájemní smlouva nebo písemná dohoda o užívání bytu.

Spolubydlení je nejlepší ve třech. Kanadské žertíky ve dvou nejsou ono.

Jak prokázat náklady u spolubydlení?

Jak ale úřadu práce prokázat, jaké náklady na bydlení skutečně platím, když se o ně dělím s více lidmi?

Nájemní smlouva k tomu nestačí, pokud v ní nejsou částky na konkrétní osoby přesně specifikovány. A podobné je to i s dalšími platbami, například za plyn nebo elektřinu. Účty za ně jsou vedené na jednoho člověka, což bývá nejčastěji jeden z nájemníků nebo také majitel nemovitosti.

V tom případě musí žadatel doložit, kolik konkrétně platí on. „Pokud jsou náklady rozděleny mezi více osob, je vhodné mít písemnou dohodu mezi spolubydlícími, která specifikuje, jaké částky kdo hradí. Alternativně může žadatel doložit výpisy z účtu, složenky nebo jiné doklady, které prokazují jeho podíl na nákladech za nájemné, služby a případně energie,“ radí Bikár.

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Příspěvek na bydlení vs. superdávka

Dosavadní příspěvek na bydlení (ale také tři další dávky státní sociální pomoci) nahradila od ledna 2026 nová superdávka. Zahrnuje mimo jiné i složku na bydlení. O superdávku žádá vždy celá domácnost společně.

Spolubydlící, kteří nejsou zároveň příbuzní nebo partneři, a netvoří tak společnou domácnost, mohou o superdávku žádat každý zvlášť za sebe. Také jejich nárok budou úředníci hodnotit zvlášť. Je tedy možné, že i když žádost o superdávku podají všichni spolubydlící, jen někteří z nich budou splňovat příslušné podmínky a příspěvek dostanou.

Prvním „sítem“, kterým se mnozí žadatelé z řad spolubydlících nedostanou, je nutnost pracovat: „Člen jednočlenné domácnosti, který není zranitelnou osobou, má nárok na dávku, jen je-li pracovně aktivní,“ uvádí v § 16 Zákon o dávce státní sociální pomoci (č. 151/2025 Sb.).

Doplňme, že za pracovně aktivního člověka se podle § 14 téhož zákona počítají nejen pracující lidé, ale také ti, kteří jsou evidovaní na úřadu práce, a někteří další. Naopak například důchodci podmínku pracovní aktivity splňovat nemusí, protože patří mezi tzv. zranitelné osoby. Stejně jako ti, kteří například pečují o malé dítě nebo o člověka neschopného sebeobsluhy. Podrobnější informace o tom, kdo je podle zákona zranitelnou osobou, najdete v tomto našem článku.

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Majetkový test u superdávky

Dalším významným kritériem, které vstoupilo nově v platnost se zavedením superdávky a u dřívějšího příspěvku na bydlení se neřešilo, je tvz. majetkový test.

Stručně řečeno odebírá nárok na superdávku každému, kdo má našetřeno více než 200 000 korun (u jednočlenné domácnosti). Omezuje ale také výši úspor u větších domácností a dále vlastnictví nemovitostí či aut. Kdo testem neprojde, nárok na superdávku nezíská vůbec. Podrobnější informace o majetkovém testu najdete v našem dřívějším článku.

Jak vysoká může být složka na bydlení?

Rozhodující jsou tři čísla: příjem, skutečné náklady na bydlení a to, čemu se říká normativní náklady na bydlení. Normativní náklady na bydlení určuje stát (resp. zákon) nově pro každý rok podle toho, jaká byla ekonomická situace a výše nákladů na bydlení v uplynulém období.

Skutečné nebo normativní náklady na bydlení (podle toho, které jsou nižší), se porovnávají s vaším příjmem. Jsou-li náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmů, nárok na složku na bydlení máte. A to konkrétně na takovou, která činí rozdíl mezi příjmy a náklady (skutečnými nebo normativními).

Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě

Normativní náklady na bydlení

Do normativních nákladů na bydlení se počítá částka na samotné bydlení a dále částka za energie. Zatímco první se liší podle toho, v jak velkém městě žijete a zda bydlíte ve vlastním nebo v nájmu, druhá závisí jen na počtu členů domácnosti, nikoli na tom, kde bydlíte. Říká se jí energetický paušál.

Pro jednočlennou domácnost je normativní nájemné stanoveno pro rok 2026 takto:

Normativní nájemné pro běžné domácnosti (2026)
DomácnostObec do 69 999 obyv.Obec 70 000+ obyv.Praha a Brno
Jednočlenná7 580 Kč9 430 Kč12 831 Kč

Pokud by jednočlennou domácnost tvořil jen člověk patřící podle zákona mezi zranitelné osoby, například důchodce, pak je zákonem daná „norma“ o něco vyšší:

Normativní nájemné pro domácnosti tvořené výhradně zranitelnými osobami (2026)
DomácnostObec do 69 999 obyv.Obec 70 000+ obyv.Praha a Brno
Jednočlenná10 310 Kč12 310 Kč15 910 Kč

Kromě nájmu se spolubydlící dělí také o náklady na elektřinu, plyn nebo vodu. I na ně se vztahuje dávka na bydlení od státu, ale nekalkuluje se přitom se skutečnými náklady. Vše se bere podle energetického paušálu, který je pro všechny stejný bez ohledu na to, kolik za elektřinu či teplo platí. Konkrétně jsou to tyto částky:

Výše energetického paušálu pro běžnou domácnost (2026)
Jednočlenná2300 Kč
Dvojčlenná2800 Kč
Tříčlenná3300 Kč
Čtyřčlenná3800 Kč
Pěti- a vícečlenná4300 Kč

O něco lépe na tom jsou domácnosti tvořené pouze zranitelnými osobami, kde se výše uvedený „energetický paušál“ zvyšuje na svůj 1,4 násobek.

Výjimka pro lidi s nízkými příjmy

Výjimku mají domácnosti, u nichž rozhodný příjem (průměrný příjem za poslední tři měsíce) je nižší než 1,43násobek životního minima. Pak se složka superdávky na bydlení nepočítá podle energetického paušálu, ale podle skutečných výdajů na elektřinu, topení, plyn či teplou vodu.

Životní minimum je na začátku roku 2026 pro samostatně žijícího člověka 4 860 Kč měsíčně, pro další domácnosti se počítá jako součet částek podle následující tabulky. V květnu 2026 by mělo dojít ke zvýšení životního minima, a to na částku 5 500 Kč pro jednotlivce. Zatím však platí, že pro jednotlivce (jednočlennou domácnost) je 1,43násobek životního minima 6 950 Kč. Kdo má měsíční příjmy nižší než 6 950 korun, může si ve složce superdávky na bydlení uplatnit skutečné náklady na energie.

Životní minimum (počátek roku 2026)
Jednotlivec4 860 Kč
První dospělá osoba v domácnosti4 470 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti4 040 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let2 480 Kč
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let3 050 Kč
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let3 490 Kč

Jak žádat o superdávku, složku na bydlení?

V každém případě vás čeká dost papírování. Nejjednodušší způsob, jak vše vyřídit z pohodlí domova, je využít online aplikaci Jenda (mobilní nebo na webu).

I bez přihlášení do klientské zóny se dá zjistit, co je potřeba k vyřízení superdávky. Pro podání žádosti je pak nutné se do systému přihlásit.

Aplikace vás žádostí provede a umožní vám do ní nahrát potřebné dokumenty. Také se můžete objednat na osobní schůzku ve vaší spádové pobočce úřadu práce. Doba na zpracování a vyhodnocení žádosti je 30 dní, ve složitých případech až dvojnásobek.

Jakmile bude vaše žádost schválena, začne vám stát dávku vyplácet na účet. Dávka se vyplácí zpětně, tzn. že ji dostanete vždy až následující měsíc.

