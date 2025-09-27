Je tu první z podzimních státních svátků. Jak budou mít v neděli obchody otevřeno?

Matouš Waller
  6:00
V neděli 28. září se slaví Den české státnosti a připomíná se také úmrtí knížete Václava. Svátek je jedním z nejvýznamnějších dní České republiky. Jaké obchody budou mít otevřeno?

Dny, ve které musejí obchody zůstat zavřené, stanovuje zákon o prodejní době v maloobchodě a 28. září, jež se řadí mezi nejdůležitější svátky, je jedním z nich. Letošní svátek sv. Václava a Den české státnosti připadá na neděli.

Dny v týdnu, na které svátek 28. září připadne v dalších letech
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota

Jak budou otevřené obchody

Na nedělní Den české státnosti 28. září zůstanou obchody uzavřené. Zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určitých datech zatažené rolety, platí už od října 2016.

Kde může zůstat otevřeno

Nařízení však nemá vliv na provoz menších prodejen, s plochou do 200 metrů čtverečních.

Pro část větších obchodů navíc platí výjimky – otevřené mohou zůstat prodejny na důležitých uzlech, například nádražích či letištích. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny či výdejny zboží z e-shopů.

Je ale potřeba počítat s tím, že sami provozovatelé se mohou rozhodnout prodejny nechat zavřené. Nákupy je tedy jistější vyřídit už v sobotu.

Podzim to je změna času, školní prázdniny, výměna pneumatik a letos i volby

Proč slavíme 28. září

Obdobně jako další české svátky, připomíná zářijový Den české státnosti jeden ze základních milníků vývoje země – upomíná na výročí zavraždění knížete Václava z rodu Přemyslovců, který je jedním z nejvýznamnějších symbolů České republiky a patronem země.

Svatováclavské slavnosti, jarmarky, vinobraní, hody či dny otevřených dveří se pak konají na mnoha místech republiky.

Proč slavíme 28. září jako Den české státnosti? Kdo byl svatý Václav?

Svátek sv. Václava na 28. září se stal už v roce 1925 památným dnem, kterým zůstal i během druhé světové války, zrušili jej až komunisté počátkem padesátých let. První úvahy o obnovení přišly už krátce po Sametové revoluci, ale den se stal svátkem až v roce 2000 pod názvem Den české státnosti.

