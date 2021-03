Je libo rostlinný párek či slaninu? Náhražky masa dobývají český trh

Poptávka po rostlinných náhražkách masa každým rokem roste. Podle dat projektu Smart Protein nasbíraných pomocí nástroje Nielsen MarketTrack v jedenácti evropských zemích, včetně Rakouska, Německa nebo Polska, se od roku 2018 do roku 2020 trh s těmito produkty v Evropě téměř zdvojnásobil.

Nejoblíbenější kategorií jsou pak rostlinné alternativy masa, jejichž prodej vzrostl během dvou let o více než dvě třetiny, v sousedním Německu pak dokonce o 76 procent. Zákazníci si obecně nejraději kupují chlazené produkty jako burgery nebo rostlinné párky.

Česká republika sice v průzkumu chybí, ale rok od roku roste nabídka nových produktů od zavedených českých firem i startupů. „Stále se však z hlediska dostupnosti a pestrosti, chuti nebo i ceny nevyrovná nabídce dalších západních zemí,“ dodává předseda České veganské společnosti Martin Ranninger.

Rostoucí zájem potvrzuje manažerka projektu Rostlinně Marianna Slováková. „Zájem o rostlinné produkty roste raketovým tempem. Téměř třetina Čechů plánuje zařadit do svého jídelníčku více rostlinných výrobků na úkor těch živočišných. Zájem o tento typ produktů souvisí s tím, jak v populaci roste počet flexitariánů, tedy lidí, kteří snižují svou spotřebu živočišných produktů z etických, ekologických, zdravotních nebo jiných důvodů.“

Život bez masa

Motivací pro změnu stravování nejsou pouze zdravotní, ale také ekologické i etické důvody. „Průmysl alternativ masa a masných produktů je jedním z nejrychleji rostoucích potravinářských odvětví na světě a i u nás můžeme zakoupit množství produktů, o kterých se vegetariánům či vegankám před deseti lety mohlo jen zdát. Překvapí svou autentickou chutí i konzumenty masa a oslovují širokou skupinu reduktariánů, tedy lidí, kteří cíleně omezují svou spotřebu masa a živočišných produktů,” popisuje Ranninger.

Podle interní analýzy České veganské společnosti lze na českém trhu sehnat 36 druhů veganských burgerů, ale jen pět druhů veganského mletého, tři druhy (ne)rybích prstů a pouze jednou veganskou slaninu. „Z toho je patrné, že ačkoliv je například trh s veganskými burgery z hlediska dostupnosti, ale i ceny, dobře nasycen, v jiných oblastech jsou stále velké mezery a tedy i příležitosti pro vstup na trh,” doplňuje předseda.

Privátní značky

Alternativy masa a masných výrobků již nenabízí pouze specializované obchody, ale můžeme je najít i na pultech běžných supermarketů i řetězců. Některé z nich mají své privátní vegetariánské či veganské značky, například Kaufland K-Take it veggie, Albert Veggie nebo Lidl My Best Veggie.

Podle posledního průzkumu agentury IPSOS už 68 procent českých zákazníků v obchodech větší nabídku rostlinných produktů zaznamenalo. V restauracích zaznamenalo rostoucí nabídku rostlinných produktů 41 procent populace, jejichž alternativní nabídku mapuje například projekt „Tady se najím rostlinně“.

Rostlinně.cz sleduje i nabídku řetězců, v jejich hodnocení podle dostupnosti rostlinných alternativ se loni na prvním místě umístil Globus.

O alternativách přemýšlejí více mladí

I když je maso stále tradiční součástí stravy až u devadesáti procent Čechů a konzumují ho častěji muži než ženy, nové trendy ukazují, že převážně mladší lidé o stravě více přemýšlejí i s ohledem na ekologickou udržitelnost.

„V rámci své komunikace ukazujeme kolik procent půdy, vody i uhlíkové stopy člověk ušetří, když vymění masový burger za rostlinný. Konkrétně je to o 80 procent méně půdy pro vypěstování rostlinného burgeru a snížení uhlíkové stopy o 75 procent oproti masové verzi,“ upozorňuje tiskový mluvčí společnosti Nestlé Robert Kičina. Alternativní náhražky masa se firmě v Česku loni meziročně zvýšily o 346 procent.

Podobná čísla uvádí i česká firma Heaven Labs, která prodává například rostlinný ManaBurger. „Pohybujeme se na samotné hraně inovace celé výrobní vertikály. Máme o 99 procent menší spotřebu vody, o devadesát procent méně skleníkových plynů. K výrobě potřebujeme o 93 procent méně půdy a taky energetická náročnost je o 46 procent nižší než u současného systému velkochovu,“ říká Jakub Krejčík, ředitel firmy, jejíž ManaBurger uspěl i v hlasování o Rostlinný produkt roku.