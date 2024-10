České firmy si věří, při dostavbě Dukovan se hlásí o zakázky

Požadavek na zapojení českých firem do výstavby nových energetických bloků Jaderné elektrárny Dukovany nebyl podmínkou, kterou museli účastníci tendru splnit. Již v jeho průběhu však jihokorejská společnost KHNP, pozdější vítěz soutěže, opakovaně ujišťovala, že má v úmyslu výrazným způsobem zahrnout tuzemské firmy do realizace projektu.

Podnikatelské svazy v poslední době zintenzivňují tlak i na vládu, aby získaly záruky, že se české firmy budou na jaderném tendru podílet nejméně ze 60 procent. V sázce je hodně, jde o největší zakázku v historii Česka. Nyní se řeší samotná stavba dvou reaktorů v Dukovanech, z nichž by ten první měl být dokončen v roce 2036. Náklady činí při nynějších cenách 400 miliard korun.

„Budu velmi intenzivně pracovat na tom, aby KHNP slibu, který dala, tedy šedesátiprocentní zapojení českého průmyslu do projektu, dostála. Aby byl opravdu reálně doložen. V žádném případě však nebudeme ukazovat, jaká firma bude co dělat, to prostě není možné. To musí vyplynout z určitých poptávkových řízení. Budeme určitě sledovat, aby rámec, který byl slíben, byl dodržen,“ uvedl pro iDNES.cz ministr průmyslu Lukáš Vlček.

Na český průmysl to podle něj bude klást nemalé nároky, a to jak na samotnou kvalitu, tak i cenu dodávek.

Výstavba jaderných zdrojů bude mít zásadní vliv pro české hospodářství. Podle některých odhadů přinese každá koruna investovaná do výstavby jaderných bloků až tři koruny pro českou ekonomiku prostřednictvím navazujících investic, respektive přímých, nepřímých a vyvolaných dopadů. Například podle studie Centra ekonomických a tržních analýz může multiplikační efekt dosáhnout hodnoty až 3,27. Při ceně 400 miliard korun za dva bloky by tato investice mohla české ekonomice zprostředkovaně přinést přes 1,4 bilionu korun.

Stavaři připomínají úspěch Temelína

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ČR v této souvislosti připomíná dřívější zkušenosti tuzemských podniků s výstavbou jaderných bloků a také zdůrazňuje, že české stavební firmy nechtějí hrát druhé housle, roli pouhých subdodavatelů, ale společně s odbornými kapacitami chtějí byt vtaženy do inženýrského vedení projektu.

Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů, konstatuje, že KHNP realizovala prozatím všechny projekty mimo Evropskou unii, což podle něj může být kámen úrazu, protože čas běží a Česko a EU mají vlastní legislativní prostředí a hlavně povolovací procesy.

„Věci pro stavbu se musí připravit včetně infrastruktury, vybavení staveniště a tak dále. Všechno vychází z místního legislativního prostředí a bude podrobeno zkoumání a schvalování. Myslíme si, že není možné ztrácet ani den,“ říká prezident SPS.

Prezident SPS také dlouhodobě upozorňuje na bezpečnostní souvislosti zapojení českých firem při výstavbě nových jaderných zdrojů: „Pouze v případě vysokého podílu českého stavebnictví a průmyslu na výstavbě budeme schopni jaderné elektrárny efektivně provozovat, udržovat a modernizovat s minimem závislosti na okolním světě,“ říká.

Podíl českých firem je důležitý

Václav Matyáš, bývalý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví dodává, že pokud se má české stavebnictví projektu aktivně účastnit, musí se zapojit do přípravy celého projektu i do realizace. „Ten projekt se bude odehrávat v Česku, podle české legislativy a předpisů. Participace českých firem v době renesance jaderného průmyslu v Evropě je důležitá,“ zdůrazňuje.

Při jednáních s korejskými kolegy bylo podle něj potvrzeno, že technologie, které jsou zakomponovány do projektu bloku 5. a 6. nejsou z pohledu Temelína absolutně nic nového. „Není to žádná nová technologie ve stavební části, která by nás zaskočila, kterou by české stavebnictví neumělo. Dokázali jsme to zvládnout před těmi 30 lety bez chyby a s velkým úspěchem. Temelín byl a je úspěšně provozovaná jaderná elektrárna,“ říká Matyáš, který působil při výstavbě jaderné elektrárny Temelín v roli generálního dodavatele stavby.

Podle zástupců stavebních firem je český jaderný průmysl po Francii druhým nejúspěšnějším a nejsilnějším v Evropě a při výstavbě českých jaderných bloků má co nabídnout. „Zároveň si nemůžeme dovolit z podstaty věci chybět při výstavbě jaderného zdroje v domácím prostředí. Pokud by firmy nedostaly příležitost na domácí zakázce, je to pro ně v podstatě to nejhorší, co se může stát. Ztratíte reference, možnost kontinuálně navázat na existující know-how i obchodní příležitosti a servisní aktivity do budoucna,“ upozorňuje Matyáš.

Smlouva se právě finalizuje

Společnost ČEZ potvrzuje, že má zájem na co nejvyšší účast českých firem na projektu stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle Ladislava Kříže, mluvčího společnosti jihokorejská KHNP deklarovala, i výčtem, podíl českých dodavatelů na úrovni 60 procent. I s ohledem na bezpečnostní požadavky je však nutné, aby subdodavatelé splnili všechny kvalitativní požadavky.

„V této chvíli probíhá finalizace smlouvy mezi KHNP a investorem, tedy společností Elektrárna Dukovany II, a. s. Teprve po dokončení jednání pak může společnost KHNP přenášet smluvní podmínky na své subdodavatele,“ zdůraznil pro iDNES.cz Kříž.

KHNP se vztahům s českými firmami věnuje dlouhodobě, podobně jako i vztahům s regionem Třebíčska/Dukovanska. Její aktivity vrcholily zejména v první polovině června. Je podepsáno 76 memorand a některá z nich jsou závazná. KHNP se navíc zavázala dodat jednu z klíčových technologií celé elektrárny, konkrétně parní turbínu, z plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. Součástí je i příslušenství pro turbínu a to prostřednictvím dalších českých společností, partnerů Doosan Škoda Power.

Smlouvu o smlouvě budoucí či jinou formu závaznějšího příslibu zapojení podepsaly s KHNP i další české společnosti. KHNP a jejich partneři deklarují také investice v řádu miliard korun, jako například předání technologie výroby generátorů a plynových turbín do Plzně.

„Elektrárna Dukovany II/Skupina ČEZ, potažmo stát, bude i po podpisu smluv zapojen do výběru subdodavatelů, kteří podléhají jeho schválení,“ uzavírá Ladislav Kříž, mluvčí společnosti jihokorejské KHNP.