Jazykové školy: online výuka recesi neodvrátí. Firmy šetří na kurzech

Firmy očekávají hospodářské potíže a připravují se na to dopředu – osekávají to, co v danou chvíli nepotřebují. „S benefitem jazyků je konec – v nejbližších měsících i letech to budou dávat jen těm zaměstnancům, kde se jim to vrátí,“ předpovídá Vladimír Schmalz, majitel Edua Group, která je na trhu jazykového vzdělávání jedničkou. Patří pod ní hned několik jazykových škol – Tutor, Jipka, James Cook Languages a­ Caledonian School.