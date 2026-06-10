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Jaroslav Strnad otevírá brány svých holdingů investorům: Vznikl nový fond

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Advertorial   10:30 – ADVERTORIAL
Fond kvalifikovaných investorů CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV je od dnešního dne otevřen novým partnerům. Zakladatel Jaroslav Strnad, majitel skupin CE Industries a Helicopter Alliance, očekává, že v první fázi fond získá 100 až 200 milionů EUR na financování dalšího růstu a akvizic. „Velmi mě těší, že jsme splnili cíl a nové investory přivítáme ještě před koncem prvního pololetí,“ říká Strnad.

Dvojice modernizovaných vrtulníků UH-60 Black Hawk | foto: Helicopter Alliance

Fond kvalifikovaných investorů CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV byl formálně zapsán k 1. červnu 2026 do obchodního rejstříku. Kvalifikovaní investoři, ať už z řad institucí či soukromé sféry, mají ode dneška unikátní možnost podílet se na rozvoji vybraných průmyslových, technologických a leteckých společností a projektů navázaných zejména na skupiny CE Industries a Helicopter Alliance.

„Do fondu vkládám firmy a projekty, současně budu ve fondu držet dlouhodobě většinový podíl 50 procent plus. Pro investory je to možnost podílet se na rozvoji byznysu, který dlouhodobě buduji a ve kterém zůstávám hlavním investorem. Fond vnímám jako partnerství s investory, kteří sdílejí náš pohled na dlouhodobé budování hodnoty v průmyslu, technologiích a letectví,“ říká hlavní investor fondu a majitel skupin CE Industries a Helicopter Alliance Jaroslav Strnad.

Fond a jeho investiční strategie přináší to, co oceňuje stále více kvalifikovaných investorů: možnost podílet se na dlouhodobém rozvoji firem, a především být součástí projektů z reálné ekonomiky, postavené na hmatatelných aktivech. Zaměřuje se na průmysl, technologie, strojírenství, letectví, inovace, engineering, obranný a bezpečnostní sektor, energetiku, dopravu, infrastrukturu a navazující služby. V první fázi si fond klade za cíl získat od investorů 100 až 200 milionů eur, tedy v přepočtu 2,5 až 5 miliard korun.

„Vznik fondu je důležitým milníkem pro další rozvoj CE Industries. Vybudovali jsme silnou průmyslovou skupinu působící v Česku a několika evropských zemích. Nyní chceme náš růst výrazně akcelerovat. Míříme na větší investiční příležitosti a fond nám poskytuje kapitálové zázemí pro jejich realizaci společně s kvalifikovanými investory. V roce 2026 plánujeme růst EBITDA o 35 procent. Do tří let máme ambici naši EBITDA zdvojnásobit,“ říká místopředseda představenstva a CEO skupiny CE Industries Adam Šotek.

Skupina Helicopter Alliance zajišťuje kompletní servisní zázemí a modernizaci vrtulníků pro civilní i vojenské uživatele. Na snímku UH-60 Black Hawk

Skupiny CE Industries a Helicopter Alliance spojuje zaměření na dlouhodobé budování hodnoty, rozvoj průmyslových podniků a poskytování služeb po celý životní cyklus výrobků a technologií. Fond vytváří stabilní kapitálovou platformu pro další růst, rozvoj a případné akvizice.

„Pro technologické projekty, jako je Helicopter Alliance, je důležitý přístup k dlouhodobému kapitálu. Umožňuje plánovat rozvoj v horizontu několika let a investovat do modernizace technologií, výcviku i rozšiřování kapacit. Právě propojení odborného know-how s dlouhodobým investičním kapitálem považujeme za jeden z klíčových předpokladů dalšího růstu,“ říká CEO Helicopter Alliance Aleš Kvídera.

Fond je postaven na spolupráci renomovaných partnerů z oblasti investiční správy, administrace a auditu. Obhospodařovatelem fondu je TILLER investiční společnost, administrátorem BDO Fund Administration a depozitářem Česká spořitelna.

„Pro investory je důležité, aby přesně věděli, do čeho vstupují, kdo fond spravuje a jaká pravidla pro něj platí. CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV stojí na konkrétních průmyslových a leteckých projektech a zároveň má standardní regulovanou fondovou strukturu pod dohledem všech klíčových partnerů. Naším úkolem je, aby investice byla pro kvalifikované investory srozumitelná, transparentní a administrativně dobře zvládnutá. Věříme, že nový fond spojuje atraktivní investiční příběh s kvalitní fondovou strukturou a bude pro investory zajímavou příležitostí podílet se na dalším růstu průmyslových a leteckých společností,“ uvádí obchodní ředitel TILLER investiční společnosti Vít Bozděch.

O fondu CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV:

CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů založený jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV). Fond umožňuje kvalifikovaným investorům získat podíl na vybraných průmyslových, technologických a leteckých společnostech a projektech navázaných zejména na skupiny CE Industries a Helicopter Alliance. Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 1. června 2026.

O CE Industries:

CE Industries je průmyslový holding působící na evropských trzích zejména v oblasti železniční výroby, energetického strojírenství, recyklace a dalších průmyslových oborů. Do skupiny patří například chorvatský výrobce železničních vozů Đuro Đaković, energeticko-strojírenská společnost MICo, výrobce zápustkových výkovků Czech Precision Forge nebo potravinářské značky Kaumy a Fruta Podivín. Skupina sdružuje přibližně tři desítky společností, zaměstnává více než 3 000 lidí a její konsolidované tržby dosahují téměř 10 miliard korun ročně.

O Helicopter Alliance:

Helicopter Alliance je skupina působící v Evropě i USA specializující se na modernizaci, servis, výcvik a provoz vrtulníků UH-60 Black Hawk pro civilní i vojenské uživatele. Součástí skupiny je mimo jiné americká společnost Ace Aeronautics se závodem v Alabamě (USA), která se zaměřuje na modernizaci těchto vrtulníků včetně instalace moderní avioniky a digitálních kokpitů. Helicopter Alliance poskytuje služby po celý životní cyklus strojů – od jejich akvizice a modernizace přes výcvik až po dlouhodobou údržbu a provozní podporu.

Skupina se podílí na projektech pro řadu evropských zákazníků, včetně ozbrojených sil a bezpečnostních složek, a rozvíjí také spolupráci v oblasti civilních misí, například pro záchranné a hasičské služby.

O investiční společnosti TILLER:

TILLER investiční společnost a.s. je česká investiční společnost specializující se na zakládání, strukturování a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů. Poskytuje komplexní služby v oblasti správy fondových struktur, regulatorní agendy a investičního managementu. Zaměřuje se zejména na projekty s vysokou transakční a odbornou náročností, včetně private equity, průmyslových investic, nemovitostních projektů a restrukturalizačních transakcí. Díky zkušenostem v oblasti finanční strukturace, M&A a projektového managementu je TILLER partnerem pro investiční projekty, které vyžadují dlouhodobý kapitál a profesionální správu.

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