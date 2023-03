Bankovky s portréty se hůř napodobují. Lidské oko je na ně citlivé, říká expert

Čeho si na bankovce, kterou vidíte poprvé, všímáte nejdřív?

U starších bankovek především výtvarné stránky, jejich provedení bylo bohatší, jelikož dříve nebyla taková míra globalizace. A z technického hlediska mě zajímá samotné tiskové provedení. Dnešní globalizace způsobila malé množství typu strojů, takže jsou si všechny bankovky typově velmi podobné, unifikované. Vše se zjednodušuje, aby se to dobře vyrábělo a aby to nebylo moc drahé. To je samozřejmě v pořádku, ale zvláštnosti to trošku ubíjejí: Pryč je doba, kdy některé státy měly vlastní stroje vlastní konstrukce a specifické tiskové techniky, jako byl třeba Orlovův pestrotisk v Rusku (technika z přelomu 19. a 20. století, jež na bankovky dokázala nanést velké množství barevných odstínů, pozn. red.). Také Francouzi mívali Lambertův pestrotisk a vlastní stroje, což se postupně redukovalo, až definitivně tahle národní specifika zlikvidovalo euro.

Jako ochranná vlákna, která tehdy bývala převážně bavlněná, byly u ní použity obarvené králičí chlupy.