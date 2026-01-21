RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Podle vicepremiéra Karla Havlíčka letos se letos zahájí přípravné kroky k výkupu minoritních akcionářů a k zestátnění společnosti ČEZ. Považujete to v tuto chvíli za správný a logický krok?
Nikdy jsem to nepovažoval za správný krok – a už vůbec ne za logický krok. Ani teď, ani dřív. Mírně řečeno je to nesmysl, v jehož pozadí je možná snaha nechat vydělat těm, kteří dobře zainvestovali.
Minoritním akcionářům?
Ne všem, pochopitelně. Já jsem také minoritní akcionář – mohlo by mi to vyhovovat – a právě proto to považuju za nesmysl. Nemá to racionální ani ekonomický důvod. Nepovede to ke snížení cen elektřiny. A mám spíš obavy, že v konečném důsledku to bude takový paskvil, v jehož pozadí bude především snaha o prodej části distribučních aktiv společnosti ČEZ či části obchodu.
|
Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček
Komu?
Zájemců bude hodně. A předpokládám, že takové akce se dělají proto, aby se naplnilo to, co bylo dohodnuto. Já osobně nevěřím, že tohle má smysl.
Letos končí v ČR těžba černého uhlí. Pavel Tykač hovoří o brzkém konci hnědého uhlí. Uhelné elektrárny by se měly zavírat nejpozději v roce 2033. Myslíte si, že to vláda Andreje Babiše posune?
V momentě, kdy se zavřou největší zdroje, které Pavel Tykač má – Počerady a Chvaletice – se pochopitelně těžba nevyplatí, protože se dostáváte pod kritické množství ekonomické návratnosti. Takže on doly bude muset zavřít, ať chce nebo nechce. Pak už tady máte pouze doly společnosti ČEZ a uhelné zdroje společnosti ČEZ, které budou muset být v provozu, protože se žádné plynové elektrárny v termínu, o kterém mluvíte, nepostaví.
To je podle vás jisté?
To se ví, protože v této věci nikdo nic nedělá. Abyste je postavil, musel byste už dnes mít splněnou řadu věcí, které splněné nemáte. Takže uhelné zdroje společnosti ČEZ prostě v provozu být musí.
Až do jakého roku?
Než budete mít náhradu.
A tou je plyn?
Ano. Jediná možnost je plyn. A u nás je to plyn z LNG. Ale tvrdit, že emisní stopa elektrické energie z plynu z LNG je dramaticky nižší než z uhelné elektrárny, která je provozovaná na patě dolu – o tom si dovolím silně pochybovat. Jinými slovy: moc jsme si nepomohli. A když se podíváte na produkci a nárůst výroby uhelných elektráren v Číně, je to téměř exponenciální křivka. A když se podíváte na to, kolik se bude dál těžit a vyrábět elektřiny z uhlí celosvětově – a to není jen Indie, je to Indonésie a další státy – je to stejný příběh.
|
Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska
Dobře, ale nikdo nechce, abychom u uhlí zůstali věčně. Nepopiratelně znečišťuje životní prostředí.
Nejde o to, jestli to chcete, nebo nechcete. Je to o tom, jakou máte alternativu. Řeknu to jinak. Představte si, že evropské země odstavily jaderné elektrárny dřív, než bylo třeba. Kdyby byly v provozu, množství vypuštěných emisí by bylo nižší.
Německá vláda tedy jednala nelogicky, když rezignovala na jádro?
Byl to populismus, neznalost, nekompetentnost. Je to asi jako kdybych já rozhodoval o tom, jak mají pracovat chirurgové při operaci. Nic o tom nevím. A tady jste v situaci, kdy lidé neznalí rozhodují o oboru, který je vysoce komplexní. Až teď řekl kancléř Merz, že byla fatální chyba odstavit jaderné elektrárny. Jenže oni věděli, že je to chyba, už když je odstavovali – jen to nikdo nemohl říct nahlas. Představte si, že Německo muselo přiznat, že mělo špatnou migrační politiku. Muselo přiznat, že se zásadně spletlo ve vztazích s Čínou. Muselo přiznat fatální omyl čtyřicetileté naivní politiky vůči Rusku. A teď by mělo ještě přiznat, že jejich Energiewende byla hloupost, která vydrancovala peněženky spotřebitelů. To už je příliš mnoho věcí na to, aby společnost byla schopná akceptovat takhle fatální chyby.
Jsme sice součástí Evropské unie, ale pořád jsme suverénní stát. Co se složitou situací v energetice můžeme udělat teď?
Potřebujete kvalifikované lidi, kteří jsou schopni v rámci jednání v Evropské unii a s Evropskou komisí vysvětlovat to, co je třeba.
A máme je?
Ne.
|
Od uhlí k čisté energii. Podle manažerky ČEZ to není ideologie, ale rozum
Co tedy má nová vláda dělat?
Měli bychom přijít se základní filozofií: přestaňme záplatovat problémy a začněme odstraňovat jejich příčiny.
Jaký je první krok?
Musíte zajistit stabilitu dodávek v celé Evropě. Pokud si někdo myslí, že propojením sítí automaticky zajistí stabilitu, tak zajistí maximálně to, že se problémy jedné země snadno přelijí do dalších.
Ale když na to evropské vlády neslyší, co má dělat malý český stát?
Musíte najít země, které jsou ochotné s vámi spolupracovat. A takových zemí přibývá. Co nám je platné, že jsme prosadili relativně dobré podmínky financování jaderné energetiky, když její efektivnost omezujeme tím, že upřednostňujeme obnovitelné zdroje?
Je třeba soustředit se na to, aby se jaderná energetika stala strategickou politikou Evropské unie?
To je jedna věc – ale s důrazem na její financování a rozvoj, ne na její kanibalizaci. Druhá, ještě podstatnější věc je, že bychom měli otevřít debatu o parametrech bezpečnosti. V ropě a plynu je normální, že státy musí mít zásoby na určitý počet měsíců nebo rok. V energetice by to mělo fungovat podobně: každá země by měla mít pokrytou svou spotřebu minimálně z 90–95 procent, a to na základě dlouhodobých kontraktů nebo vlastní výroby na svém území. Teprve potom můžete propojení sítí používat k vyrovnávání výpadků. Pokud ale necháte některé země, aby byly hluboce deficitní – jak k tomu směřuje Německo a později i Česká republika po odstavení Chvaletic a Počerad – stanete se závislými na jiných. A to z principu není dobře.
Ztrácíme tím podle vás suverenitu?
Ztrácíme schopnost zajistit dodávky energie v krizových situacích. Budovat energetiku jen na „růžové dny“ je zvěrstvo. Lepší výraz na to nemám. Představa, že spadnutí jednoho drátu povede k odpojení části republiky, by dřív byla nemyslitelná. Loni se to stalo – částečně souhrou náhod, ale hlavně jako důsledek toho, že jsme přestali řídit energetiku podle fyzikálních zákonů a základních pravidel provozu soustavy.
|
Co způsobilo červencový blackout? ČEPS zveřejnil závěry vyšetřování
Mluvíte o loňském létě.
Přesně tak. Musíme prosadit, aby se o investicích v energetice rozhodovalo podle celkových nákladů celého systému. Ne optimalizovat jeden zdroj a zbytek ignorovat. Místo psaní studií, které nikdo nečte a které by umělá inteligence napsala levněji, bychom měli začít konat. My jsme mohli mít elektřinu za poloviční ceny, kdybychom respektovali fyziku a dlouhodobé kontrakty. Máme extrémně levnou základní výrobu, ale neumíme ji využít. Krátkodobé obchody se rozjely, protože se na nich hodně vydělává. Jenže energetiku stabilizují dlouhodobé kontrakty – přesně tak, jak to dělají ve Francii nebo v USA.
Zkušební provoz prvního reaktoru Dukovan je očekáván v roce 2036. Druhý v roce 2038. Je to podle Vás reálné? Stihne se to?
Nestihne. Protože pokud jste měl v roce 2029 zahájit výstavbu, musíte mít vybudované zařízení, připravené staveniště – a to tam dnes není. Takže se ptám: máme vysoutěžené dodavatele tak, aby to šlo do roku 2029 skutečně postavit?
Myslíte si, že ne? Nebo to víte?
Neslyšel jsem o tom, že by to tak bylo. Samozřejmě pevně věřím, že někdo má perfektní harmonogram a bude ho schopen plnit.
Ale jste skeptický.
Ano. Protože se promarnila spousta času na jiných věcech.
A hrozí další blackouty?
Pokud budeme pokračovat tak, jak pokračujeme, a budeme problém řešit tím, že ho rozšíříme na více států, tak pravděpodobnost selhání poroste. Bez stabilních zdrojů a bez respektu k fyzice je soustava křehká. A pak už není otázka „jestli“, ale „kdy“.