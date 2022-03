Ukrajinky chtějí pracovat, hrozí jim pád do šedé zóny, říká Jurečkova expertka

Socioložka Lenka Simerská varovala, že se v Česku začaly vyskytovat první případy zneužívání situace ukrajinských žen, kterým jsou nabízeny nejrůznější brigády bez smlouvy v takzvané šedé zóně. Jak je to časté?

Pravdou je, že se na sociálních sítích objevují nabídky, které na první pohled můžou vypadat velmi lákavě. Snažíme se dlouhodobě spolu se zaměstnavatelskými svazy upozorňovat na to, že obtížná situace příchozích by rozhodně neměla vést k tomu, aby automaticky zaplnili na českém pracovním trhu tu pomyslnou mezeru nízkokvalifikované nebo pomocné práce.

Bohužel nabídky, které se objevují na sociálních sítích, tento charakter mnohdy mají. Často jsou podpořené sofistikovaným online dotazníkem, který už je i v ukrajinském jazyce. Pídí se po jazykových dovednostech, po vzdělání těchto žen, po časových možnostech, které mají v průběhu týdne, a tak dále.