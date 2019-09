Maláčová chce garanci minimální penze. Peníze by šly ze státního rozpočtu

Maláčová naznačila svou vizi nového důchodového systému v rozhovoru pro Lidové noviny. Ministryně totiž nadále odmítá další navyšování věku odchodu do důchodu. Současné vyplácení penzí stojí výhradně na sociálním pojištění, stát je financuje pouze když se systém ocitne v deficitu.

„Aktuálně je důchodový systém v přebytku, ale v minulých letech, kdy v něm peníze chyběly, se to stejně dofinancovávalo z obecných daní. Nebylo to přehledné a bylo by dobře vnést do systému přehlednost a nový zdroj financování,“ řekla deníku Maláčová.

Tím by podle něj měl být stát, který by všem Čechům garantoval minimální důchod, pokud budou mít odpracováno své. Tato část penze by se vyplácela ze státního rozpočtu, sociální odvody by se pak promítly do zásluhové složky. Tím by se zvýraznil motivační efekt pro pracující: vyšší výdělek by znamenal i vyšší důchod.

O svém návrhu Maláčová začíná jednat s koaličním hnutím ANO. Peníze na minimální důchod by podle něj mohly plynout ze sektorové daně, kterou ANO zatím odmítá, nebo digitální daně.