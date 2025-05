Z kroje jste o člověku vyčetli dost, říká švadlenka. Šila i pro americkou miss

„Dřív měla zástěra za úkol oděv jenom chránit, nakonec se ale stala nejzdobnější a nejdražší částí kroje. Ručně vyšívaná vyjde i na pětadvacet tisíc, je to hrozně pracné,“ vysvětluje Jana Hrdinová, švadlena krojů. Věnuje se jim už dvanáct let a její výtvory putjí do muzeí i zahraničí. | foto: Anna Kovačič