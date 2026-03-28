Nynější konflikt je z fyzického pohledu dodávek plynu méně rizikový než válka na Ukrajině. Evropa odebírá surovinu z jiných částí světa než z těch ovlivněných krizí na Blízkém východě. Pokud však globální cena plynu poroste, i budoucí kontrakty budou významně ovlivněné rostoucí cenou, zdůrazňuje Zápotočný ze společnosti E.ON.
Riziko krachu dodavatelů tu stále je, protože tak prudký výkyv v cenách je čistě o zajištění do budoucna. Pokud nemají nakoupeno dopředu, mohou se dostat do ztráty a neustát to. Jednoduše to, co slíbili zákazníkům v kontraktu, může být méně, než kolik je jejich nákup.