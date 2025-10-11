Češi se řadí mezi evropskou špičku v online nákupech. Alespoň jednou ročně si už tímhle způsobem u nás pořizují zboží čtyři lidé z pěti. Láká tenhle segment i více podvodníků? Řešíte nekalé praktiky obchodníků při nákupech přes internet často?
Je to skutečně jedna z oblastí, v níž se na nás spotřebitelé obracejí nejčastěji. Ať už jde o problémy s lokálními, nebo zahraničními e-shopy. Ještě citlivější je ovšem situace kolem velkých online tržišť, která se tváří, že pouze poskytují prostor a platformu samotným prodejcům. Naprostá většina z nich má sídlo v jihovýchodní Asii, většinově v Číně. Ještě více jsou ale matoucí ta tržiště, která se na první pohled tváří jako klasický český e-shop, a přitom jde opět jen o tržiště, jehož majitelé deklarují, že podnikají třeba v Dubaji ve Spojených arabských emirátech nebo v jiné exotické destinaci. Podstatné je, že je to mimo jurisdikci českých a evropských kontrolních orgánů.
V poslední době zaznamenáváme nepříliš korektní jednání některých autopůjčoven, týká se překračování rychlosti.