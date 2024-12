Každý den oběd v restauraci je luxus. V cizině to není běžné, říká Jan Punčochář

Kde se nyní nachází gastrobyznys? Co se změnilo?

Gastronomie je stále nádherná profese, ale největším úskalím je nyní personál. Odcházejí lidé z oboru, takže nejsou kuchaři, výčepní, číšníci, barmani či sommeliéři. A je to tím, že je to strašná dřina. Mylně jsme se domnívali, že po pandemii se obor pročistí a uvolní se nové pracovní síly ze zavřených restaurací. Jenže to se nekonalo. Téměř žádné restaurace se nezavřely, žádná pracovní místa se neuvolnila a navíc ani ti, kteří v gastru pracovali dlouho, se nakonec k oboru nevrátili.

V Česku zatím není spropitné téměř povinnost. V Americe za vámi dokonce i vyběhnou, když jim ho nedáte. To by si tu v Česku nikdo nedovolil.