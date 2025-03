Máme respekt k DNA získaných společností, říká šéf investičního fondu Jan Novák

Private equity fondy se odlišují aktivní investiční strategií na neveřejném trhu firem. Nejde tedy o nákup akcií firem na burze cenných papírů. U PE investic mohou investoři prostřednictvím private equity fondů získat podíl na neveřejně obchodovaných firmách.

Fond jako nový majitel pomáhá těmto společnostem růst, expandovat a zvyšovat jejich hodnotu. Jde o dlouhodobou práci v horizontu několika let, není to krátkodobá investice. Mezi českými investory je však stále investování do fondů private equity poměrně málo známou nebo využívanou formou investování, přestože jejich investorům se historicky vyplácí.

Jan Novák Spoluzakladatel a výkonný ředitel fondu MAM Private Equity Fund. Po studiích na vysoké škole působil šestnáct let na obchodních pozicích v bankovnictví, kde byl později jako ředitel zodpovědný za segment malých a středních podniků (SME). Během kariéry se podílel na mnoha projektech v oblastech obnovitelných zdrojů, nemovitostí a akvizičního financování. Pod jeho vedením fond realizoval akvizice infrastrukturálních společností, čímž rozšířil své portfolio i o oblast telekomunikací a kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se i na strategický rozvoj společností a řízení investičních projektů. Jeho cílem je budovat dlouhodobě udržitelné firmy, které vytvářejí hodnotu nejen pro investory, ale i pro udržitelnou ekonomiku.

PE fondy mohou svým investorům přinést roční IRR (vnitřní výnosové procento) i kolem 20 procent. U zrodu jednoho z těchto fondů MAM Private Equity Fund stojí tři zakladatelé, kteří už realizovali desítky transakcí napříč tradičními odvětvími ekonomiky.

Během jejich podnikatelské historie získali rozsáhlé zkušenosti z různých odvětví od automatizace, energetiky, chemického průmyslu, strojírenství, zpracování kovů či bankovnictví přes development nebo správu pohledávek až po management consulting, M&A poradenství nebo business development.

Toto odborné know-how dává předpoklad, že fond MAM Private Equity Fund je připraven spravovat prostředky investorů a dosahovat dlouhodobého atraktivního zhodnocení svěřených finančních prostředků, což je podpořeno i tím, že sami zakladatelé vložili do fondu své prostředky.

Fond se zaměřuje na středně velké ziskové firmy, působící zejména v oblasti infrastruktury, ve kterých chybí další podnikatelská či nástupnická generace. Investuje do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a ziskovost a zhodnocovat finanční prostředky investorů.

Z těchto firem se díky manažerským zkušenostem, případně díky možné investici do nových technologií, snaží vybudovat ještě ziskovější společnosti s růstovým potenciálem, které aspirují na to, stát se špičkami ve svém oboru.

„Výhledově chceme expandovat i na další trhy,“ říká jeden ze zakladatelů a řídicí partner MAM Private Equity Fund Jan Novák.

Pokud silná podnikatelská třída devadesátých let ještě nešla do důchodu, tak se tam chystá. Jinými slovy probíhá předávání jimi vybudovaného majetku. Jak vlastně takové předání středně velké firmy probíhá?

Předání firmy stojí na dvou principech. Majitel se obvykle rozhoduje mezi předáním v rámci rodiny nebo prodejem společnosti. Pro mnoho podnikatelů jde o jednorázovou životní událost po dvaceti nebo třiceti letech budování „rodinné firmy“.

Proto doporučujeme spolupráci s odborným poradcem, který celý proces řídí a pomůže firmu na prodej připravit. Není to záležitost několika dnů, ale komplexní proces, který má svá pravidla a ve kterém mu i my určitě dokážeme podat pomocnou ruku a rádi projdeme všechny kroky, které s tímto nelehkým rozhodnutím souvisí.

Neumí tohle už banky, které firmám spravují účty? Zároveň znají jejich historii.

S takovými bankami spolupracujeme, doprovázejí nás při akvizičním procesu. Velké banky umějí provést majitele prodejem firem a mají přístup k finanční historii společnosti. Private equity fondy však nabízejí mnohem osobnější a aktivnější přístup při řízení společností. Zaměřujeme se primárně na zdravé firmy s potenciálem růstu, které chceme společně s jejich managementem dále rozvíjet.

S respektem navazujeme na původní DNA akvírovaných společností a stavíme na vzájemné důvěře s původním vlastníkem, managementem i se zaměstnanci. Součástí naší firemní filozofie je investovat společně s managementem firem vlastněných fondem, respektive nabídnout jim podíl ve firmě. Díky investicím pak dále rozvíjet a podporovat růst firem. Fondy, jako ten náš, dokážou přinést kapitál i strategickou podporu, což usnadňuje expanzi a posiluje konkurenceschopnost.

Dokážete majiteli, který odchází ze svojí firmy, poskytnout nějaké záruky?

Záruky se v této oblasti dávají obtížně, ale stojíme si za svým dobrým jménem. Nejsme krátkodobě orientovaní, nepotřebujeme překotně navyšovat výkon společností, abychom je vysoce zhodnotili a obratem prodali. MAM Private Equity Fund je otevřený fond a nemáme pevný investiční horizont. Naopak nám jde o dlouhodobou udržitelnost a pokračování v tom, co původní majitel vybudoval. Manažerskému týmu nabízíme majetkový podíl, což motivuje klíčové osoby k pokračování v budování hodnoty společnosti. Pokud se management rozhodne v budoucnu pro odchod, má z toho také prospěch.

Co přinášíte jako fond do akvírovaných společností vy?

Kromě kapitálu přinášíme know-how a rozvoj. Zaměřujeme se především na infrastrukturu – telekomunikace, IT a energetiku – což jsou stabilní sektory s dlouhodobou perspektivou, to ale neznamená, že se nedíváme i na jiný byznys. Využíváme synergie mezi společnostmi v našem portfoliu, čímž posilujeme jejich konkurenceschopnost a pomáháme expandovat do dalších zemí, především v rámci středoevropského regionu.

Infrastruktura je stabilní segment. Jaké firmy máte v portfoliu?

Fond MAM Private Equity funguje necelé dva roky a uskutečnil dvě akvizice. Mezi první patřil distributor optických kabelů a komponent pro telekomunikace a energetiku, společnost Raycom, která je i významným dodavatelem pro datová centra. V loňském roce fond získal majoritní podíl na významném distributorovi v oblasti kybernetické bezpečnosti působícím na českém a slovenském trhu, společnosti Comguard. Jde o stabilní byznys, který bude s námi dlouhodobě – bez energetiky, telekomunikací, dat a dalších klíčových služeb by moderní společnost dnes už nemohla fungovat.

Zmínil jste, že se sami díváte po trhu. Jak získáváte nové příležitosti? Chodíte s nabídkami vy, nebo spíše někdo za vámi?

Je to kombinace více zdrojů. Nejsme závislí jen na externích poradcích – spolupracujeme s managementem našich portfoliových firem. Manažeři velmi dobře znají trh a často přicházejí s náměty na nové příležitosti. Uvítáme i to, když nás osloví potenciální prodejce své firmy, který třeba dosud není rozhodnutý, ale potřebuje se jen poradit nebo ověřit si některé věci, probrat možná pro a proti. Velmi rádi se s takovými lidmi nezávazně potkáme.

Daří se vám udržovat klíčové manažery? Jak?

Nejcennějším aktivem každé společnosti jsou schopní lidé, kteří se o firmu starají a umějí předávat své know-how. Toho jsme si plně vědomi. Motivace takových lidí je klíčová. Naši manažeři mají ve společnostech majetkové podíly, nejsou tedy jen v roli zaměstnanců. Tím jsou motivováni k dlouhodobému růstu firmy a zároveň by si měli vychovávat své nástupce, což zajišťuje budoucí kontinuitu.

Poslední dva roky se ve všech ekonomických poučkách či analýzách možná nejvíc skloňovala inflace. O private equity fondech se říká, že inflaci zvládají dobře. Je pravda, že tato investice může působit jako ochrana proti inflaci?

Zjednodušeně řečeno, private equity fondy tradičně cílí na výnosy v rozmezí 12–15 procent ročně, což umožňuje investorům porážet inflaci. Poslední dva až tři roky byly mimořádné, ale ukázalo se, že private equity byly schopny inflaci čelit. Historická data i ze zahraničí ukazují, že private equity fondy dokážou své investory v dlouhodobém výhledu ochránit a přinést solidní výnosy.