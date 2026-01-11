Energetika se dost překotně vyvíjí, zapojuje se do ní navíc stále více nestabilních obnovitelných zdrojů. Obrovské nároky budou kladené především na elektrické sítě a jejich řízení. Máme se připravit na častější blackouty, podobné tomu, jaký nás postihl letos v červenci? Nebo dokonce ještě na mnohem masivnější výpadky, které zažilo letos v dubnu Španělsko?
To se takhle od stolu předpovědět nedá. Ale to, zda nějaký blackout nastane, nebo ne, je vždy otázka pravděpodobnosti. Máte pravdu v tom, že jak se energetika v Evropě vyvíjí, pravděpodobnost takových událostí bude bohužel narůstat. Příčiny a vlivy jsou různé. Hlavní je jednoznačně proměna zdrojové základny. Jak postupně v Evropě odstavujeme velké stabilní zdroje výroby elektřiny a nahrazujeme je jinými, které mají větší výkyvy ve výrobě, musíme se mnohem více soustředit na chytrá řízení elektrických sítí, přetoky, výpadky a další události. Dříve se dalo mnohem snadněji naplánovat a předvídat, tohle přináší stále větší míru nejistoty.
Snaha budovat energetický systém postavený výlučně na obnovitelných zdrojích je při současném technologickém stavu nonsens.