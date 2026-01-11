Uhelné elektrárny jen tak nenahradíme, elektrická síť bude zranitelná, říká expert

Premium

Fotogalerie 5

„Kvůli odstavení flotily uhelných elektráren budeme minimálně nějaký čas energeticky nesamostatní. Další prostředky je potřeba investovat do robustnějších a chytřejších sítí,“ popisuje blízkou budoucnost Ing. Mgr. Jan Konrád (50), obchodní ředitel firmy Unicorn Systems, jež se specializuje na řízení energetických sítí a jejich kybernetickou bezpečnost. | foto: archiv Unicorn Systems

Josef Hympl
V červenci došlo v Česku k dosud největšímu výpadku elektřiny v novodobé historii. Bez elektřiny se ocitlo přes milion odběrných míst, škody šplhaly do miliard. Čekají nás v budoucnu ještě horší blackouty? „Kvůli odstavení flotily uhelných elektráren budeme minimálně nějaký čas energeticky nesamostatní. Další prostředky je potřeba investovat do robustnějších a chytřejších sítí,“ popisuje blízkou budoucnost Jan Konrád, obchodní ředitel firmy Unicorn Systems, jež se specializuje na řízení energetických sítí a jejich kybernetickou bezpečnost.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Energetika se dost překotně vyvíjí, zapojuje se do ní navíc stále více nestabilních obnovitelných zdrojů. Obrovské nároky budou kladené především na elektrické sítě a jejich řízení. Máme se připravit na častější blackouty, podobné tomu, jaký nás postihl letos v červenci? Nebo dokonce ještě na mnohem masivnější výpadky, které zažilo letos v dubnu Španělsko?
To se takhle od stolu předpovědět nedá. Ale to, zda nějaký blackout nastane, nebo ne, je vždy otázka pravděpodobnosti. Máte pravdu v tom, že jak se energetika v Evropě vyvíjí, pravděpodobnost takových událostí bude bohužel narůstat. Příčiny a vlivy jsou různé. Hlavní je jednoznačně proměna zdrojové základny. Jak postupně v Evropě odstavujeme velké stabilní zdroje výroby elektřiny a nahrazujeme je jinými, které mají větší výkyvy ve výrobě, musíme se mnohem více soustředit na chytrá řízení elektrických sítí, přetoky, výpadky a další události. Dříve se dalo mnohem snadněji naplánovat a předvídat, tohle přináší stále větší míru nejistoty.

Snaha budovat energetický systém postavený výlučně na obnovitelných zdrojích je při současném technologickém stavu nonsens.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Když není čím topit, plast chytne vždycky. Výzkum odhalil skrytý ekologický problém

Syrská žena zapaluje kamna, ve kterých hoří plastové láhve, protože nemá peníze...

Spalování plastového odpadu v rozvojových zemích je mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, ukázala nová studie zveřejněná v časopise Nature Communication. Domácnosti materiál využívají k...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

11. ledna 2026

Uhelné elektrárny jen tak nenahradíme, elektrická síť bude zranitelná, říká expert

Premium
„Kvůli odstavení flotily uhelných elektráren budeme minimálně nějaký čas...

V červenci došlo v Česku k dosud největšímu výpadku elektřiny v novodobé historii. Bez elektřiny se ocitlo přes milion odběrných míst, škody šplhaly do miliard. Čekají nás v budoucnu ještě horší...

11. ledna 2026

Skupina Twist posiluje. Strategický investor CEIP podpoří akvizice výměnou za podíl

Zakladatelé Bubblify Daniel Ryška, Andrea Fenn a Radek Klein, zakladatel...

Investiční a rozvojová skupina Twist, získala strategického investora, private equity fond Central Europe Industry Partners. Ten kapitálově podpořil expanzi skupiny včetně akvizic nových konceptů....

10. ledna 2026  17:29

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

10. ledna 2026

S USA podepíšeme dohodu o spolupráci v jaderné energetice, pochlubil se Fico

Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. (2005)

Slovensko a Spojené státy podepíšou dohodu o spolupráci v jaderné energetice, řekl slovenský premiér Robert Fico. Chtějí postavit na západě Slovenska novou atomovou elektrárnu. Fico uvedl, že se...

10. ledna 2026  15:38

Interaktivní expozice Pilsner získala ocenění nejlepšího pivního zážitku světa

Josef Groll (21. srpna 1813, Vilshofen an der Donau, Bavorsko – 22. října 1887...

Multimediální návštěvnické centrum Pilsner Urquell: The Original Beer Experience získalo na finálovém galavečeru World Travel Awards titul nejlepšího pivního zážitku na světě. Projekt má za sebou...

10. ledna 2026  15:15

Konkurence roste, poptávka klesá. Americké pizzerie bojují o přežití

Restaurace Papa John’s v Plymouth Meeting v Pensylvánii (29. září 2021)

Prodejci pizzy ve Spojených státech přehodnocují své strategie, potýkají se totiž s rostoucí konkurencí a poklesem poptávky svých zákazníků. Některé společnosti již požádaly o ochranu před...

10. ledna 2026

ChatGPT spustil novou funkci, poskytuje personalizované zdravotní rady

Logo OpenAI

Společnost OpenAI spustila novou funkci ChatGPT Health, která umožňuje uživatelům sdílet své zdravotní záznamy. Funkce by uživatelům měla poskytnout personalizované rady ohledně jejich zdraví, napsal...

10. ledna 2026

Řecko je opět dějištěm střetu mocností. Čína se s USA přetahuje o jeho přístavy

Řecký přístav Elefsina se do budoucna může stát významným námořním uzlem, který...

Malé řecké přístavní město Elefsina se nečekaně ocitlo v geopolitickém centru pozornosti. Americký prezident Donald Trump se totiž právě zde snaží omezit vliv Pekingu na kritickou infrastrukturu...

10. ledna 2026

Stažená topení a vzletné věty. Firmy poprvé chystají povinné zelené reporty

Premium
Sázení stromů díky Starbucks

Řada velkých firem letos poprvé spolu s výkazem ztrát a zisků bude vydávat takzvané ESG reporty. To znamená, že nově vytvořená oddělení nebo externí poradci tak v současnosti počítají, kolik procent...

10. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když není čím topit, plast chytne vždycky. Výzkum odhalil skrytý ekologický problém

Syrská žena zapaluje kamna, ve kterých hoří plastové láhve, protože nemá peníze...

Spalování plastového odpadu v rozvojových zemích je mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, ukázala nová studie zveřejněná v časopise Nature Communication. Domácnosti materiál využívají k...

10. ledna 2026

Světu hrozí nedostatek mědi. Poptávka výrazně převýší nabídku, varuje studie

Areál společnosti Aurubis (4. července 2023)

Růst globální ekonomiky a rozvoj technologií by už relativně brzy mohl narazit na nedostatek mědi. Experti varují, že světová poptávka po tomto kovu bude už za pár let výrazně převyšovat jeho...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.