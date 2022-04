KOMENTÁŘ: Návrat dříve zapovězeného paliva. Že by uhlí už zase bylo sexy?

Letos měla skončit těžba uhlí v Dole Stonava ve společnosti OKD na Karvinsku. Neskončí. Provoz bude prodloužen do poloviny roku příštího. V podivné době, kdy klimatičtí aktivisté prosazují větrníky a slunečníky, řada odborníků doufá v nový jaderný blok někdy za 15 let a mezi tím ruský neruský plyn, je toto vládní rozhodnutí docela odvážné. Pravím vládní, neboť OKD patří státu a možnosti další těžby černého uhlí posuzovalo ministerstvo financí. To chce také vědět, zda by bylo možné těžit až do roku 2025.

Že by aktivisté byli tak vyděšeni válkou a cenami energie? To asi nejsou. Jejich návrhy na řešení energetické krize jsou totiž stejně bláhové, jako kdykoliv předtím.