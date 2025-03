Společnost The Ordinary, která se zabývá kosmetikou a péčí o pleť, začala v New Yorku prodávat pod vlastní značkou vejce. Děje se tak právě v okamžiku, kdy je tohoto produktu v americkém maloobchodě...

V posledních týdnech se objevilo několik zpráv o případech, kdy cestující do USA úřady vyslýchaly, zadržely nebo jim byl odepřen vstup do země. Tyto události souvisejí především se stále přísnějším...

Brněnský prodejce elektroniky Okay je v úpadku. Krajský soud v Brně o tom rozhodl na základě návrhu, který na sebe podala sama firma, vyplývá z dokumentu v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají nyní...

Obec Kamenice ležící jihovýchodně od Prahy je známá nejen přírodou a rozlehlými lesy, které jsou pro tuto oblast typické. V nížině tam stojí už více než 200 let průmyslový závod. Ve dvacátých letech...

Až 240 sudů za hodinu. Pivovar Svijany si k rekordnímu roku nadělil novou linku

Nejvíce piva ve své přes čtyři sta let trvající historii vyrobil rodinný Pivovar Svijany. Celkem tu vloni uvařili a prodali téměř 728 tisíc hektolitrů piva. To stále častěji míří do menších,...