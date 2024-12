Vrcholu bitcoin dosáhne příští rok, pak začne padat, předpokládá expert

Je bitcoin už na svém vrcholu, nebo čekáte další růst?

Myslím, že kolem května by bitcoin mohl být na vrcholu, někdo si myslí, že to bude až v listopadu. Od té chvíle bude padat, zhruba po dobu dvou let. Takhle to totiž v jeho čtyřletém cyklu chodí. Celkový propad přitom může být zhruba o 70 až 75 procent. Kde najde dno, záleží na tom, z jaké výšky bude padat. Za ty zmíněné dva roky by ale mohl být zpátky na ceně kolem 40 tisíc dolarů.

Jakub Jedlinský Odborník na kryptoměny, makroekonom a pedagog. Spoluzakladatel společnosti Altlift, která podniká v oboru kryptoměn. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Co přesně znamená čtyřletý cyklus, který zmiňujete? S čím souvisí?

Souvisí to s halvingem, tedy snižováním odměny pro těžaře bitcoinu, i s prezidentskými volbami ve Spojených státech.

Ve stručnosti cyklus začíná s nějakou euforii kolem kryptoměn a jeho konec je, když se vás běžní lidé ptají, zda mají koupit bitcoin. V momentě, kdy do něj začnou dávat peníze tito lidé, zkušenější investoři začínají prodávat, vybírat zisky, a cena bitcoinu padá dolů. V tu chvíli lidé, kteří bitcoin nakoupili na vrcholu, zpanikaří a prodávají taky, byť ne všichni.

Existuje ale cena, pod kterou ho nenechají instituce a zkušenější obchodníci padnout a začnou ho v té fázi znovu nakupovat. Minule tím dnem byla cena 16 tisíc dolarů za jednu minci, to bylo po pádu kryptoměnové burzy FTX. Přestože tehdy nastala naprostá deprese, pod 16 tisíc už bitcoin nešel a naopak zamířil nahoru. Nyní je to podobné, opět na začátku obchodují jenom ti zkušenější, postupně se přidávají běžní spekulanti a na konci do toho nasakuje každý druhý člověk – a to už je problém, který se už blíží.

Očekávala bych, že běžní lidé do bitcoinu už naskočili, že to byl jeden z hnacích motorů růstu. Zároveň se nabízelo,o že investoři začnou vybírat zisky právě s překročením symbolické hranice sto tisíc dolarů. To se ale nestalo (cena ze čtvrtka 12:00, pozn. red.).

Ono se to trochu stalo. Skoro na stovce byl bitcoin asi dva týdny zpátky, v tu chvíli hodně lidí vybíralo část peněz a bitcoin zlevňoval. Teď je určitě možné, že znovu zkoriguje níže z toho důvodu, který zmiňujete. Záleží, co udělají Američané, třeba ještě začnou prodávat. Spíš bych ale čekal, že v horizontu dnů, možná do Vánoc, se bitcoin dostane někam na 120 tisíc.

Dává tedy smysl při dnešní ceně nakupovat, nebo už je pozdě a bezprostředně hrozí, že opozdilci, kteří nakoupí až teď, budou brzy počítat ztráty, protože zkušenější budou prodávat?

To není riziko, je to stoprocentní fakt. Tohle se zkrátka stane. Neříkám, že ten, kdo teď nakoupí za 100 tisíc na tom musí prodělat. Říkám, že pokud si někdo myslí, že teď bitcoin poroste do nekonečna, skoro jistě se plete. Pokaždé na konci růstového období nakonec přišel pád. Tihle lidé si můžou říkat, že tentokrát je to jiné, že do bitcoinu vstupují velké instituce, vznikly bitcoinové ETF fondy, americké prezidentské volby vyhrál příznivce bitcoinu. Před tím bych chtěl ale varovat, je to naivní představa, kvůli které člověk může přijít o všechno.

Stále tedy platí, že do bitcoinu má člověk dát skutečně jen to, o co je ochotný přijít? Nebo je v dlouhodobém horizontu jistota růstu, takže může sloužit třeba i jako pojistka na důchod?

Jsem přesvědčený o tom, že koupit si bitcoin na důchod je dobrý nápad. Dlouhodobě, třeba v příštích čtyřiceti letech, je totiž téměř sázka na jistotu. Je vidět, že čím dál více bitcoinů se drží třeba právě jako pojistka na důchod. Lidé je totiž několik cyklů vůbec neobchodují, nezajímá je, kolik to bude stát zítra nebo za dva roky, ale kolik to bude za deset, patnáct let. Myslím, že bitcoin je díky svému omezenému množství forma bezpečného přístavu se střednědobou volatilitou.

Co byly nejhlavnější faktory, které bitcoin nyní dovedly až na stotisícovou hranici?

V první řadě je to samotná kvalita toho projektu. Bitcoin se zlepšuje, více se prokazuje, že funguje, klesá podíl spekulací, lidé mají tendenci jej držet. Americké volby by pomohly, i kdyby vyhrála Kamala Harrisová, ty pomohou vždycky. Vyhrál ale Donald Trump, který je více pro kryptoměny než Harrisová, slíbil, že odvolá stávajícího šéfa Komise pro cenné papíry, který jde proti kryptoměnovým projektům, a do svého týmu zvolil lidi, kteří se točí kolem krypta.

To je samozřejmě velmi pozitivní impuls. Roli hrají i ETF fondy na bitcoin. To, že je má například investiční společnosti Black Rock, ukazuje, že bitcoin není žádná bizarní věc na okraji, ale normální finanční aktivum. Teď o bitcoinu mluví i guvernér americké centrální banky, který ho označil za zlato.

Jaká jsou naopak rizika, která by cenu bitcoinu poslala dolů dříve, než nyní trh čeká?

Překvapit může zmiňovaný Donald Trump, mohl by zklamat, je těžko předvídatelný. Problém by mohla být také geopolitika, protože když jsou problémy ve světě, cena bitcoinu má tendenci korigovat také. Pokud tedy například eskaluje konflikt na Ukrajině, dojde k invazi na Tchaj-wan nebo cokoli takového, může to ohrozit všechny trhy.

Spíš ale dojde k tomu, že nezkušení investoři teď budou naskakovat do krypta, zadluží se kvůli tomu, zatímco ti rozumní prodávají a bublina tím pádem praská.

Mohou mít vliv i technologické akcie? Pokud by tyto firmy zklamaly investory, stáhnou s sebou i bitcoin?

Je to možné, technologické akcie se obchodují na základě podobných úvah jako kryptoměny, oboje jsou riziková aktiva. Na druhé straně tohle silněji platilo, když byly výprodeje za covidu. Dnes už jsou totiž kryptoměny vnímané jako samostatná třída investičních aktiv. Souvislost tedy zůstává, ale už není tak silná.

Co ostatní kryptoměny, leží v nich nyní investiční příležitost?

Pokud člověk už má bitcoin nějakou dobu, něco o něm ví, má hardwarovou peněženku, tedy ví, jak jej správně držet, zvládne poslat nějakou transakci. Teď je chvíle, kdy může víc vydělat na jiných coinech.

V jejich případě ale mnohem víc než u bitcoinu platí, že je potřeba vědět, kdy je ten správný čas na prodej. Nováčkům bych tedy doporučil koupit raději bitcoin, ideálně to však měli udělat před půl rokem. I teď je ale pořád možnost do toho nějaké peníze dát, držet jej, a připravit se na příští růst.

Popravdě si ale myslím, že na to je už trochu pozdě, možná se bitcoin dostane na dvojnásobek, ale tím si nejsem jistý. Na ostatních kryptoměnách uděláte třeba pětinásobek, ale taky můžete přijít o všechno, když včas neprodáte.