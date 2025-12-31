Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

V tento den se slaví Den obnovy samostatného českého státu. Právě tato připomínka katapultuje první leden mezi takové sváteční velikány, jako je Den vítězství (8. května) nebo vánoční svátky (24.-25. prosince). Tušíte správně, jde o jeden z osmi dní v roce, kdy prodej ve velkých obchodech reguluje zákon.
Otevírací doba obchodů na Nový rok 1. 1. 2026
|24. prosince 2025
|Štědrý den
|středa
|Ze zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
|25. prosince 2025
|Boží hod, 1. svátek vánoční
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
|26. prosince 2025
|2. svátek vánoční, sv. Štěpán
|pátek
|Ze zákona zavřeno.
|31. prosince 2025
|Silvestr
|středa
|Zákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
|1. ledna 2026
|Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
Zákon o otevírací době v maloobchoděříká, že prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních musejí mít 1. ledna zavřeno. Výjimky jsou jasné: benzinky, lékárny, prodejny ve zdravotnických centrech a obchody se zvýšenou koncentrací lidí na nádražích a letištích.
Kde nakoupíte na Nový rok?
I velké obchody mohou mít otevřeno, pokud leží na nádražích či letištích. To ale neznamená, že tuto výjimku ze zákona využijí. Například Albert na pražském hlavním nádraží zůstane 1. ledna 2026 zavřený, jak redakci sdělil mluvčí řetězce Jiří Mareček.
Stejně tak to má Billa na pražském hlavním nádraží – zůstane zavřená. Naopak obchod Billa na hlavním nádraží v Brně otevřeno na první den roku 2026 má, a to od 8 do 18 hodin. Druhou otevřenou pobočkou této sítě je obchod na ruzyňském letišti v Praze, který přivítá zákazníky mezi 7. a 21. hodinou, tedy téměř ve stejném čase jako v běžný den (kdy otevírá v 6 ráno).
Ve velkých obchodních centrech zpravidla zůstanou zavřené i menší obchody, které splňují limit do 200 metrů čtverečních, a restaurace. Příkladem je OC Nový Smíchov, kde o některých svátečních dnech zpravidla zůstávají funkční aspoň některé služby, ale 1. ledna 2026 má zcela zavřeno.
Nejjistější variantou pro nákup v kamenných obchodech na Nový rok tak zůstávají menší prodejny mimo obchodní centra a večerky.
Rozvážkové služby 1. ledna 2026
Obchodní řetězce Tesco a Globus, které běžně nabízejí i doručení online nákupů až domů, budou mít první den nového roku tuto službu mimo provoz.
Co fungovat bude, je rozvoz potravin a hotových jídel. Například Wolt je 1. ledna 2026 v provozu bez omezení, jak ujistil jeho mluvčí Tomáš Kubík. Objednat nákupy si můžete také přes Rohlík. „1. ledna bude služba fungovat opět téměř jako obvykle od 6:00 do 23:00,“ sdělila za Rohlík Hana Krevňáková.
|Služba
|Provoz
|Tesco online
|zavřeno
|Globus online
|zavřeno
|Wolt
|od 6:00 do 23:00
|Foodora
|Praha celý den, Brno 8:00 až 22:00, Ostrava 10:00 až 24:00
|Košík
|12:00 až 22:00
|Rohlík
|12:00 až 22:00
Foodora bude v provozu v Praze v prodlouženém režimu, po celý den. V Brně si přes ni zákazníci mohou objednat jídlo od 8:00 do 22:00, v Ostravě od 10 do půlnoci. „Od 2. ledna se pak Foodora ve všech městech vrací do standardního provozu,“ sdělil redakci za tuto službu Albatool Jahaf.
A jak je to s doručováním zboží z Foodora Market? „Na Nový rok pojede Praha v nonstop režimu, zatímco v dalších městech se bude ze skladů Foodora Market doručovat od 9:00 do pozdních večerních hodin,“ doplnil Jahaf.
Košík bude v provozu od 12 do 22 hodin, ale jen v Praze. Mimo hlavní město bude tato rozvážková služba v první den roku 2026 nedostupná.
Otevírací doba v dalších dnech roku 2026
Plně se provoz obchodů i služeb rozběhne až 2. ledna 2026, tedy v první pracovní den v novém roce. A protože jde o pátek před víkendem, a navíc den vánočních prázdnin, mnozí lidé se budou z dovolených, silvestrovských pobytů a návštěv vracet až v následujících dvou dnech.
Dá se očekávat, že o víkendu vypukne v obchodních centrech opět nákupní horečka. Do začátku nového roku a zároveň nejstudenějšího měsíce vám proto přejeme nejen mnoho zdraví a štěstí, ale i notnou dávku ledového klidu.
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno