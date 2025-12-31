Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Autor:
  6:00
První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a prodavači. Obchody mají 1. ledna 2026 zavřeno. Kdo může mít otevřeno a jak funguje rozvoz jídla nebo nákupů?

Ilustrační snímek | foto: Michal ŠulaMAFRA

V tento den se slaví Den obnovy samostatného českého státu. Právě tato připomínka katapultuje první leden mezi takové sváteční velikány, jako je Den vítězství (8. května) nebo vánoční svátky (24.-25. prosince). Tušíte správně, jde o jeden z osmi dní v roce, kdy prodej ve velkých obchodech reguluje zákon.

Otevírací doba obchodů na Nový rok 1. 1. 2026

Otevírací doba 1. 1. a další vánoční svátky 2025/2026
24. prosince 2025Štědrý denstředaZe zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
25. prosince 2025Boží hod, 1. svátek vánočníčtvrtekZe zákona zavřeno.
26. prosince 20252. svátek vánoční, sv. ŠtěpánpátekZe zákona zavřeno.
31. prosince 2025SilvestrstředaZákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
1. ledna 2026Nový rok, Den obnovy samostatného českého státučtvrtekZe zákona zavřeno.

Zákon o otevírací době v maloobchoděříká, že prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních musejí mít 1. ledna zavřeno. Výjimky jsou jasné: benzinky, lékárny, prodejny ve zdravotnických centrech a obchody se zvýšenou koncentrací lidí na nádražích a letištích.

Kde nakoupíte na Nový rok?

I velké obchody mohou mít otevřeno, pokud leží na nádražích či letištích. To ale neznamená, že tuto výjimku ze zákona využijí. Například Albert na pražském hlavním nádraží zůstane 1. ledna 2026 zavřený, jak redakci sdělil mluvčí řetězce Jiří Mareček.

Stejně tak to má Billa na pražském hlavním nádraží – zůstane zavřená. Naopak obchod Billa na hlavním nádraží v Brně otevřeno na první den roku 2026 má, a to od 8 do 18 hodin. Druhou otevřenou pobočkou této sítě je obchod na ruzyňském letišti v Praze, který přivítá zákazníky mezi 7. a 21. hodinou, tedy téměř ve stejném čase jako v běžný den (kdy otevírá v 6 ráno).

Ve velkých obchodních centrech zpravidla zůstanou zavřené i menší obchody, které splňují limit do 200 metrů čtverečních, a restaurace. Příkladem je OC Nový Smíchov, kde o některých svátečních dnech zpravidla zůstávají funkční aspoň některé služby, ale 1. ledna 2026 má zcela zavřeno.

Nejjistější variantou pro nákup v kamenných obchodech na Nový rok tak zůstávají menší prodejny mimo obchodní centra a večerky.

Rozvážkové služby 1. ledna 2026

Obchodní řetězce Tesco a Globus, které běžně nabízejí i doručení online nákupů až domů, budou mít první den nového roku tuto službu mimo provoz.

Co fungovat bude, je rozvoz potravin a hotových jídel. Například Wolt je 1. ledna 2026 v provozu bez omezení, jak ujistil jeho mluvčí Tomáš Kubík. Objednat nákupy si můžete také přes Rohlík. „1. ledna bude služba fungovat opět téměř jako obvykle od 6:00 do 23:00,“ sdělila za Rohlík Hana Krevňáková.

Provozní doba rozvážkových služeb 1. 1. 2026
SlužbaProvoz
Tesco onlinezavřeno
Globus onlinezavřeno
Woltod 6:00 do 23:00
FoodoraPraha celý den, Brno 8:00 až 22:00, Ostrava 10:00 až 24:00
Košík12:00 až 22:00
Rohlík12:00 až 22:00

Foodora bude v provozu v Praze v prodlouženém režimu, po celý den. V Brně si přes ni zákazníci mohou objednat jídlo od 8:00 do 22:00, v Ostravě od 10 do půlnoci. „Od 2. ledna se pak Foodora ve všech městech vrací do standardního provozu,“ sdělil redakci za tuto službu Albatool Jahaf.

A jak je to s doručováním zboží z Foodora Market? „Na Nový rok pojede Praha v nonstop režimu, zatímco v dalších městech se bude ze skladů Foodora Market doručovat od 9:00 do pozdních večerních hodin,“ doplnil Jahaf.

Košík bude v provozu od 12 do 22 hodin, ale jen v Praze. Mimo hlavní město bude tato rozvážková služba v první den roku 2026 nedostupná.

Otevírací doba v dalších dnech roku 2026

Plně se provoz obchodů i služeb rozběhne až 2. ledna 2026, tedy v první pracovní den v novém roce. A protože jde o pátek před víkendem, a navíc den vánočních prázdnin, mnozí lidé se budou z dovolených, silvestrovských pobytů a návštěv vracet až v následujících dvou dnech.

Dá se očekávat, že o víkendu vypukne v obchodních centrech opět nákupní horečka. Do začátku nového roku a zároveň nejstudenějšího měsíce vám proto přejeme nejen mnoho zdraví a štěstí, ale i notnou dávku ledového klidu.

Otevírací doba o svátcích v obchodech nad 200 m2
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno
Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

Bitvu o nadzvukové cestování vyhráli Sověti. Tu-144 měl být jejím symbolem

Tupolev Tu-144 je vyřazený proudový dopravní nadzvukový letoun. Návrh byl dílem...

Přestože se symbolem cestování nadzvukovou rychlostí stal britsko-francouzský Concorde, jako první dopravní letadlo na světě překonal rychlost zvuku elegantní sovětský letoun Tupolev Tu-144. Na...

Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Zavřené obchodní centrum Harfa. Ode dneška platí nová nařízení zahrnující mimo...

První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a...

31. prosince 2025

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

Pomoc firmám za covidu vyšla na dvě miliardy. Většina úvěry splácí

Letiště Václava Havla v Praze (30. března 2020)

Během nejtěžších lockdownů zachraňoval stát hospodaření desítek nejpostiženějších podniků formou půjček se státní garancí. Dnes, když zbývá rok do vyřízení posledních splátek, je výsledek státní...

31. prosince 2025

Zlato překonalo akciové trhy. Pozadu nejsou ani další kovy

ilustrační snímek

Kdo letos investoval do drahých kovů, neprohloupil. Na růstové vlně je zlato už delší dobu, letos ale rostlo ještě silněji než v předchozích letech, když posílilo zhruba o šedesát procent. To...

30. prosince 2025

V sýru bryndza od výrobce Agrofarma našli listerie. Prodával ho Penny Market i Makro

Ilustrační snímek

V sýru bryndza od slovenského výrobce Agrofarma, který v Česku prodávaly obchodní řetězce Penny Market a Makro, jsou podle Státní veterinární správy (SVS) listerie. Sýr má datum spotřeby do středy...

30. prosince 2025  18:40

Místo Asadovy tváře pomeranče a olivy. Sýrie ukázala nové bankovky

Syrský lídl Ahmed Šara (vlevo) a guvernér syrské centrální banky Abdul Kádir...

Syrský vůdce Ahmad Šara v pondělí představil nové bankovky. Ty nahrazují dřívější platidla s podobiznami sesazeného vládce Bašára Asada a jeho rodiny. Cílem měnové reformy je, aby syrská libra znovu...

30. prosince 2025

Eurostar obnovuje provoz v eurotunelu. I tak raději dnes nejezděte, vzkazuje lidem

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku...

Železniční společnost Eurostar na několik hodin zastavila kvůli potížím s dodávkou elektřiny svůj provoz eurotunelem. Díky jeho částečnému znovuotevření pod Lamanšským průlivem začne nicméně...

30. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  17:25

Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025)

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

30. prosince 2025  15:03

PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

ilustrační snímek

Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických....

30. prosince 2025  12:16

Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun

Bikero v Praze na Brumlovce.

Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....

30. prosince 2025  10:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...

30. prosince 2025  9:48

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.