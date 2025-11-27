Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok

Ivana Vaňkátová
  6:00
Zpoplatněné SIPO je pro mnohé přežitek. Jak ho ale správně zrušit a přejít na levnější bankovní inkaso? Přinášíme podrobný návod, jak SIPO ukončit, co zařídit u dodavatelů služeb a jak správně načasovat platby, a vyhnout se tak upomínkám.
Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je jednou z nejstarších platebních služeb. V době, kdy banky nabízejí inkaso i trvalé příkazy zdarma, se však SIPO stalo pro aktivní uživatele finančně nevýhodné. Než jej však zrušíte, je nutné dodržet přesný postup. Jinak riskujete, že některou službu nezaplatíte, nebo ji naopak uhradíte dvakrát.

1. krok: Zrušte platby u dodavatelů

Pravidlo: Nejprve je nutné vyřadit všechny položky ze SIPO a teprve poté zrušit spojovací číslo SIPO.

Nejčastější chyba, které se lidé dopouštějí, je snaha zrušit službu SIPO jako první krok. Pokud byste podali žádost na poště předčasně, platby by sice přestaly odcházet přes SIPO, ale dodavatelé služeb by stále neměli jinou platební metodu a vznikl by dluh.

2. krok: Nastavte nové platby u všech položek

Projděte si poslední doklad SIPO a ověřte si, které platby přes něj odcházejí. U každé položky je nutné nastavit nový způsob platby.

Také placení rozhlasového a televizního poplatku musíte nejdříve změnit přímo u obou institucí. Obě nabízejí možnost zřídit si účet poplatníka, který se spojí s číslem poplatníka uváděným na SIPO, a následně se dá zvolit jiný způsob úhrady – nejčastěji bankovním převodem.

SlužbaNová platební metodaCo je třeba zařídit
Energie (plyn, elektřina, voda)Inkaso z účtu nebo trvalý příkaz.Kontaktovat dodavatele a nahlásit číslo bankovního účtu a povolit inkaso. Dodavatel si poté platbu automaticky převede ze SIPO na inkaso/příkaz.
Koncesionářské poplatky (ČT/ČRo)Přímá platba na účet ČT a ČRo.Změnu lze nahlásit přímo na pobočce České pošty nebo na webu poplatníků. Na poště vyplníte formulář a převedete platbu na trvalý příkaz/inkaso.
Nájem/pojištění/ostatníTrvalý příkaz nebo inkaso.Kontaktovat příjemce (např. správce bytu, pojišťovnu) a nahlásit změnu platební metody.

3. krok: Správné načasování je základ

Doporučení: Po převodu prvních plateb si zkontrolujte bankovní výpis, jestli skutečně odešla platba přes SIPO, a zda neproběhla i platba novým způsobem.

Převod plateb není okamžitý a obvykle trvá jeden kalendářní měsíc. To je důležité, aby se platby nezdvojily. Žádost o zrušení nebo převod u dodavatele by tedy měla být podána tak, aby ještě v tomto měsíci proběhla poslední platba přes SIPO. Nové bankovní inkaso či trvalý příkaz by pak mělo začít platit od následujícího měsíce.

peníze

4. krok: Zrušení SIPO jako služby

POZOR: Pokud jste měli SIPO nastavené jako bankovní inkaso, nezapomeňte v bance zrušit souhlas k inkasu pro spojovací číslo SIPO.

Na poště – nebo v bance, pokud platíte inkasem – si můžete ověřit stav SIPO spojovacího čísla a získat tak písemné potvrzení, že na spojovací číslo už nejsou navázané žádné platby. Až poté SIPO zrušit.

Jakmile máte potvrzeno od všech dodavatelů, že si platby převedli na váš bankovní účet, můžete SIPO zrušit.

  • Osobně: Na jakékoli pobočce České pošty. Potřebujete občanský průkaz a spojovací číslo SIPO (najdete jej na jakémkoli SIPO dokladu).
  • Online nebo elektronicky: Zrušení SIPO je nejpohodlnější přes datovou schránku (ID České pošty: kr7cdry) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
  • Automaticky: Pokud převedete a ukončíte všechny platby, SIPO se po nějaké době zruší automaticky. Pro jistotu se však doporučuje spojovací číslo zrušit aktivně, aby nedošlo k jeho nechtěné znovuaktivaci.
  • Účinnost: Zrušení SIPO jako služby bývá zpravidla platné od následujícího kalendářního měsíce.
ilustrační snímek

Speciální situace: SIPO po úmrtí nebo prodeji bytu

Postup je podobný, ale vyžaduje doložení dokumentů a často převod smluv u dodavatelů.

Úmrtí plátce SIPO

Dle obchodních podmínek České pošty SIPO zaniká úmrtím klienta. Nicméně, aby nevznikl dluh u dodavatelů, kteří stále posílají požadavky na inkaso, musejí pozůstalí jednat.

  1. Pro ukončení nebo převod smluv: Dědic, nebo ten, kdo přebírá domácnost, musí kontaktovat dodavatele energií, nájemce a další příjemce a smlouvy buď ukončit, nebo převést na sebe, včetně změny platební metody.
  2. Pro zrušení SIPO: Na poště je nutné předložit úmrtní list a požádat o definitivní zrušení spojovacího čísla SIPO, případně jej převést na nového plátce.

Prodej bytu nebo přesun seniora z domácnosti

V případě prodeje nemovitosti nebo pokud se plátce odstěhuje domova důchodců, je nutné převést platby na nového vlastníka nebo nájemce a zařídit přepis smluv.

Nový plátce musí uzavřít nové smlouvy s dodavateli energií, vody nebo nájemného a zřídit si vlastní SIPO či jinou platební metodu. Původní SIPO na starého majitele by mělo být zrušeno, případně převedeno na novou osobu. K tomu je potřeba vyplnit žádost o změnu majitele SIPO na poště.

Dodržení tohoto postupu je jediným spolehlivým způsobem, jak zrušit SIPO a neplatit tak dvakrát.

