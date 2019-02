Roboti útočí, ale zatím jen na rozpočet. Stát se bojí, že přijde o daně

Jak zdanit práci autonomních robotů? To je téma, o které se zajímají čeští politici. Už v dubnu se rozjedou semináře, z nichž má vzejít způsob, jak po robotizaci zacelit očekávané výpadky v příjmech státu. Podle jedné studie přitom jen český průmysl může do 20 let kvůli robotizaci přijít až o 400 tisíc pracovních míst.