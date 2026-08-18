Umělá inteligence má mnohé využití a dalo by se říci, že fantazie se meze nekladou. A tak začal vznikat nový trend a lidé ji využívají i k plánování dovolené.
Během pár sekund je totiž schopná výrazně předčit všechny vyhledávače. „Lidé ji nepoužívají jen jako náhradu klasického vyhledávače, ale stále častěji jí předávají celý problém: máme týden volna, určitý rozpočet, dvě děti, nechceme si půjčovat auto a hledáme kombinaci přírody a koupání,“ popisuje modelový příklad Benzl.
Tyto prompty (dotazy) cestovatelům ušetří čas i nervy. Vyhledávání, porovnávání a plánování by jim často zabraly i pár hodin času. Umělá inteligence ale umí jít i výrazně hlouběji.
Velmi praktické je také nechat AI pracovat s konkrétními podklady. Mohu jí například předat informace o rezervaci ubytování, seznam míst, která chci navštívit, nebo své poznámky a požádat ji.