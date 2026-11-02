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Jak se zapojit do evropské debaty? Možnosti mají i lidé z Ostravska

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Ve spolupráci   11:45
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti demokracie v Bruselu. | foto: Evropská komise

Předchozí občanské panely se zabývaly například plýtváním potravinami,...
Při výběru účastníků se zohledňuje věk, vzdělání i sociální zázemí, aby skupina...
Díky tlumočení mohou účastníci evropských občanských panelů diskutovat ve svém...
K účasti v občanském panelu není potřeba odborné vzdělání. Důležité jsou také...
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O evropských tématech mohou lidé z Moravskoslezského kraje diskutovat z domova i na místních akcích. Informační středisko Europe Direct Ostrava nabízí bezplatné informace, besedy a veřejné debaty. Do diskuse o budoucnosti Evropy se mohou zájemci zapojit také prostřednictvím online platformy Evropské komise, a to i v češtině.

Informace o Evropské unii najdete i v Ostravě

Co Evropská unie ovlivňuje a jaké možnosti nabízí jejím obyvatelům? S těmito i dalšími otázkami se lidé z Moravskoslezského kraje mohou obrátit na informační středisko Europe Direct Ostrava. Sídlí na Nové radnici a bezplatně poskytuje informace o životě v EU, evropských politikách a programech.

Kromě odpovědí na dotazy pořádá také besedy, veřejné debaty a vzdělávací akce pro školy i širokou veřejnost. Jeho aktivity se neomezují jen na Ostravu, probíhají v celém Moravskoslezském kraji.

Do evropské debaty se můžete zapojit i z domova

Nápad, jak zlepšit život ve svém okolí, může vzniknout při cestě do práce, rozhovoru s přáteli nebo čtení zpráv. Jak ho ale dostat k lidem, kteří připravují evropské návrhy?

Jednou z možností je Platforma pro účast občanů na tvorbě politik EU. Evropská komise na ní otevírá témata, k nimž mohou lidé sdílet zkušenosti, předkládat podněty a diskutovat o návrzích ostatních. Aktuálně se řeší, jak posílit odolnost demokracie.

Platforma propojuje online diskuse, informace o evropských občanských panelech a přehled souvisejících akcí. Přispívat lze také česky. Díky automatickému překladu se lidé mohou zapojovat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a diskutovat i s účastníky z jiných zemí.

Na možnosti účasti upozorňuje také druhá část kampaně Evropské komise Protect What Matters, která se zaměřuje na zapojení občanů do demokratického života. Prostor v ní dostávají účastníci minulých evropských občanských panelů, kteří sdílejí své zkušenosti s evropskou debatou.

Jak funguje online diskuse a občanský panel

Kde a jak se zapojit?

  • Přihlaste se pro aktivní diskusi. Registrovaný uživatel může komentovat příspěvky a zapojovat se do výměny názorů. Přihlášení či registraci najdete v rozhraní platformy. Psát můžete česky.
  • Vyberte si setkání. V kalendáři akcí otevřete detail konkrétní události a ověřte termín, místo i podmínky účasti. Kalendář obsahuje doprovodné akce i setkání evropského občanského panelu; samotné uvedení akce v přehledu neznamená otevřené přihlašování.
  • Sledujte listopadové pokračování panelu. Závěrečné setkání evropského panelu proběhne 20.–22. listopadu 2026. Jednat bude stejná skupina 150 vybraných občanů.

Veřejná online diskuse a evropský občanský panel jsou dvě propojené možnosti zapojení.

Do otevřené internetové debaty může přispívat kdokoli v EU. Zájemci sdílejí vlastní zkušenosti a návrhy, komentují příspěvky ostatních nebo jim vyjadřují podporu. Nemusejí být odborníky ani členy panelu. Podněty z této diskuse mohou přispět k jednání panelu i k další práci Evropské komise.

Samotné evropské občanské panely zpravidla sdružují 150 náhodně vybraných lidí ze všech 27 členských států. Účastníci se během několika setkání seznamují s tématem, porovnávají své zkušenosti a společně připravují doporučení pro Komisi. Pomáhají jim odborníci, moderátoři a tlumočníci. Do této skupiny se tedy veřejnost běžně nepřihlašuje prostřednictvím online diskuse.

Doporučení slouží jako podklad pro přípravu evropských politik. Jejich předání Komisi samo o sobě neznamená přijetí nových pravidel.

Nyní se řeší odolnost demokracie

Současný evropský občanský panel hledá odpověď na otázku, jak posílit odolnost demokracie. Tento pojem označuje schopnost demokratické společnosti zvládat hrozby a krize při zachování svobodných voleb, právního státu, základních práv a možnosti lidí účastnit se veřejného života.

Debata se proto netýká pouze fungování institucí. Zahrnuje také přístup ke spolehlivým informacím, mediální gramotnost, důvěru ve veřejnou diskusi nebo zkušenost občanů s tím, zda jejich názor někdo vyslyší. Panel navazuje na Evropský štít pro demokracii, který Komise představila v listopadu 2025.

První setkání 150 vybraných účastníků proběhlo od 18. do 20. září 2026 v Bruselu. Při druhém, online setkání od 16. do 18. října, začali připravovat první doporučení. Následovat bude závěrečné setkání od 20. do 22. listopadu v Bruselu, během něhož doporučení dokončí a předají Evropské komisi.

Veřejnost přitom nemusí zůstat jen u sledování panelu. Na platformě probíhá také doprovodná online diskuse o odolnosti demokracie. Podle zveřejněného harmonogramu anglické stránky je sběr online příspěvků plánován do prosince 2026, tedy i po říjnovém setkání panelu.

Debatu doplňují místní akce, také v Česku

Součástí platformy je i přehled doprovodných akcí. Setkání pořádaná občany, neziskovými organizacemi a partnerskými sítěmi mají rozšiřovat diskusi a přinášet do ní zkušenosti z jednotlivých zemí a regionů. Mohou mít podobu veřejné debaty, workshopu nebo místního občanského panelu. Podmínky účasti je potřeba ověřit u konkrétního pořadatele.

Mezi českými příklady uvedenými na platformě je brněnská akce věnovaná svobodě projevu, dezinformacím a občanským právům. Její program zahrnuje přednášku a moderovanou debatu s Janem Hořeňovským z Institutu H21 o tom, jak strach, nepravdivé informace a online platformy ovlivňují veřejnou diskusi.

Květnová akce „Protektorátní Budějovice“ zase propojila komentovanou procházku, filmovou projekci a historickou přednášku. Zkušenost okupace, propagandy a omezování občanských svobod vztáhla k současným otázkám ochrany demokracie a občanského zapojení.

Co přinesly předchozí panely?

  • Témata občanských panelů sahají od energetické účinnosti a virtuálních světů po boj proti nenávisti nebo budoucí evropský rozpočet. U některých už Komise zveřejnila také konkrétní příklady využití jejich doporučení.
  • Panel zaměřený na plýtvání potravinami navrhoval například lepší spolupráci v potravinovém řetězci, podporu darování potravin, sledování odpadu a osvětu. Podle Komise se tyto podněty odrazily v jejím návrhu revize rámcové směrnice o odpadech, která byla následně v roce 2025 změněna. Komise také připravila soubor nástrojů pro podniky, neziskové organizace a veřejné instituce, které chtějí pomáhat omezovat plýtvání u spotřebitelů.
  • Další panel se zabýval dostupností vzdělávání v zahraničí. Vypracoval 21 doporučení, která přispěla k návrhu doporučení Rady „Evropa v pohybu“. Promítla se do něj témata dostupnějších zahraničních pobytů, jazykového vzdělávání nebo udržitelnějšího cestování. Rada doporučení přijala v květnu 2024.

Ve spolupráci s Evropskou komisí.

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Jak se zapojit do evropské debaty? Možnosti mají i lidé z Ostravska

Ve spolupráci
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

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