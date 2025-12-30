Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Autor:
  7:00
Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká bude otevírací doba v supermarketech a kde pořídíte jídlo a potřeby na silvestrovskou oslavu?

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ve středu 31. prosince 2025 budou mít obchody většinou zkrácenou otevírací dobu. Zatímco na Nový rok 1. ledna zakazuje prodej v marketech s plochou nad 200 metrů čtverečních zákon, pro Silvestr takové omezení neplatí. Obchodníci ale otevírací dobu zkracují o vlastní vůli, aby umožnili zaměstnancům užít si konec starého roku a začátek toho nového podle svého.

Kdy zavírají obchody na Silvestra 31. 12. 2025

Otevírací doba velkých obchodů o Silvestru 2025
ŘetězecKdy zavírá
Tesco18:00
Kaufland18:00
Globus18:00
Albert18:00
Lidl17:00
Penny17:00
Billa17:00 nebo 19:00

Tesco bude mít zkrácenou otevírací dobu. „Na Silvestra 31. prosince budou prodejny otevřené do 18:00,“ sdělila Lucie Loučková z Tesca. Služba Nákupy Tesco Online o Silvestru fungovat bude, ale ne celý den. Poslední doručovací slot je podle Loučkové 15-16 hodin.

Do 18 hodin nakoupíte také v Kauflandu a Globusu. „Dne 31. 12. platí mimořádná otevírací doba od 7 do 18 hodin ve všech šestnácti hypermarketech Globus,“ uvedla mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Globus provozuje také službu nákupu online a vyzvednutí na pobočce a rozvážku zboží pomocí Woltu a Foodory. Tyto služby v poslední den roku budou fungovat, ale omezeně. „31. 12. bude možné objednat nákup s vyzvednutím na pobočce (Praha Čakovice, Zličín, Ostrava) tři hodiny dopředu s vyzvednutím do 17:30, Foodora a Wolt dle vytíženosti,“ doplnila Turnovská.

Otevírací doba 31. 12. a další vánoční svátky v roce 2025
24. prosince 2025Štědrý denstředaZe zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
25. prosince 2025Boží hod, 1. svátek vánočníčtvrtekZe zákona zavřeno.
26. prosince 20252. svátek vánoční, sv. ŠtěpánpátekZe zákona zavřeno.
31. prosince 2025SilvestrstředaZákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
1. ledna 2026Nový rok, Den obnovy samostatného českého státučtvrtekZe zákona zavřeno.

Otevírací doba Albertu, Lidlu a Billy je zkrácená

Konec otevírací doby v 18 hodin má v plánu i další řetězec. „31. prosince budou prodejny Albert otevřené do 18:00 hodin. Některé prodejny v obchodních centrech budou mít otevírací dobu zkrácenou. O tom, které to jsou, se mohou zákazníci rovněž informovat na webových stránkách Albertu,“ sdělil redakci mluvčí obchodu Jiří Mareček.

Penny zavře na Silvestra již v 17 hodin a stejně tak Lidl. Jeho prodejny budou otevřené od 7 nebo 8 hodin, podle toho, jak mají otevřeno v běžné dny, zavřou ale všechny v 17, jak popsala mluvčí Lidlu Kateřina Štichová.

Podobně to mají také obchody Billa. „Na Silvestra bude většina prodejen otevřená od 7.00 do 17.00 hodin. Výjimky tvoří některé prodejny zejména na Letišti Václava Havla, hlavních nádražích v Praze a Brně a v některých obchodních centrech,“ sdělila za Billu Dana Bratánková. A jaké konkrétní výjimky to jsou?

Otevírací doba vybraných projeden Billa 31.12.2025
Praha, hlavní nádraží19:00
Brno, hlavní nádraží19:00
Praha, Karlín19:00
Praha, Florenc19:00
Praha, Quadrio19:00
Praha, Vodičkova (Myšák)19:00
Praha, Letiště Václava Havla21:00

Silvestr a rozvážkové služby

Provozní doba rozvážkových služeb 31. 12. 2025
SlužbaDo kdy
Tesco onlinedoručuje do 15:00 až 16:00
Rohlíkdoručuje do 18:00
Woltjako ve všední den
Foodoraobjednávky v Brně do 23:00, v Ostravě do 21:00, v Praze celý den
Košíkdo 19:00

A jak to bude s rozvážkovými službami? Rohlík má zkrácené doručování do 18 hodin. Wolt fungovat bude jako ve všední den. „Na Silvestra a na Nový rok bude Wolt fungovat standardně po celé republice. Kurýři budou doručovat objednávky z restaurací, Wolt Marketu a dalších partnerských podniků podle jejich aktuální otevírací doby,“ uvedla Kristýna Havligerová z Woltu.

Foodora v Praze bude jezdit celý den, má prodlouženou provozní dobu. V Brně si zákazníci budou moci objednat od 8 do 23 hodin, v Ostravě od 10 do 21. Podobně je to s doručováním z Foodora Market. „Na Silvestra zůstane Praha otevřená skoro celý den a ostatní města od 8:00 do 22:00 až 23:00,“ uvedl za Foodoru Albatool Jahaf.

Košík bude na Silvestra rozvážet nákupy od 6 do 19 hodin, a to jak v Praze, tak regionech. Následující den 1. ledna bude fungovat jen v Praze, a to od 12 do 22 hodin, jak sdělil mluvčí supermarketu Košík.cz František Brož.

