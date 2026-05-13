Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

Matouš Waller
  15:47
Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a následující Den upálení mistra Jana Husa?
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Oba červencové státní svátky se konají v pevně stanovených termínech. Ten první letos připadá na víkend, druhý se však na rozdíl od minulého roku postará o prodloužený víkend pro pracující:

  • Neděle 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • Pondělí 6. července – Den upálení mistra Jana Husa
Dny zasvěcené věrozvěstům a Janu Husovi v dalších letech
2026neděle 5. a pondělí 6. července
2027pondělí 5. a úterý 6. července
2028středa 5. a čtvrtek 6. července
2029čtvrtek 5. a pátek 6. července
2030pátek 5. a sobota 6. července
2031sobota 5. a neděle 6. července
2032pondělí 5. a úterý 6. července

Jaká bude o svátcích otevírací doba?

Vybrané státní svátky či dny pracovního klidu, během nichž musí část obchodů zůstat zavřená, stanovuje už od října 2016 zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě.

Na svátky 5. a 6. července se však nevztahuje. Všechny obchody tak mohou fungovat dle běžné otevírací doby.

Proč se Cyril s Metodějem a Jan Hus slaví?

Oba dny jsou státními svátky od roku 1990. Obdobně jako další významná data mají připomínat základní milníky vývoje státu, ale také tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Pátý červenec věnovaný bratřím z řecké Soluně byl na seznamu památných dnů už od roku 1925 – jeho statut nezměnila druhá světová válka nebo komunisté. Datum stanovil už v roce 1863 papež Pius IX. na oslavu tisíciletého výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.

Kdo byl starší a kdo Konstantin. Co možná o Cyrilovi a Metodějovi nevíte

Jako křesťanští misionáři pomohli v českých zemích položit základy vzdělanosti i kultury, rovněž prosadili používání slovanského jazyka při bohoslužbách, čímž víru přiblížili běžnému lidu. Do té doby užívané latině lid zkrátka nerozuměl.

Den upálení mistra Jana Husa

Svátek 6. července připomíná výročí upálení kněze Jana Husa během koncilu v německé Kostnici v roce 1415. Sněm jej na hranici poslal kvůli údajnému kacířství – Hus se jako reformátor během kázání (dokonce v češtině) neštítil kritizovat chamtivost i mravní úpadek katolické církve.

Jan Hus pro své názory skončil na hranici. Jeho odkaz ovlivnil střední Evropu

Pranýřování rozmařilých kněží však vyvolalo rychlou reakci – církev jej exkomunikovala, následně přišel i o podporu šlechty a vše skončilo měsíčním procesem v Kostnici. Tehdejší král Zikmund Lucemburský jej už takřka na hranici ještě vyzval o odvolání svých přesvědčení.

Hus však odmítl. Svátek tak připomíná nejvyšší oběť, již může jedinec za své přesvědčení přinést.

Svátky v zahraničí

Ani jeden ze svátků se v okolních zemích neslaví. Jedinou výjimkou je Slovensko, kde si lidé stejně jako u nás 5. července připomínají Sviatok svätého Cyrila a Metoda.

A stejně jako u nás zůstávají tento den obchody u východních sousedů otevřené. Oproti loňsku jde o změnu, kdy nový konsolidační balíček omezil počet dnů, v nichž měly obchody povinně zavřeno.

Omezení prodeje o vybraných státních svátcích

Zákon o osmi vybraných dnech omezuje otevírací dobu obchodů, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Na menší prodejny se nevztahuje, ty však mohou otevírací dobu omezit ze své vůle.

Výjimka na důležitých uzlech – například nádražích či letištích – nicméně platí i pro velké prodejny, které mohou zůstat otevřené. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny nebo výdejny zboží z e-shopů. V běžném provozu fungují i rozvážkové služby.

Nařízení cílí zejména na zajištění volna pro zaměstnance, odbory proto například dlouho volají po rozšíření omezení na všechny svátky.

Otevírací doba obchodů o českých státních svátcích v roce 2026
Státní svátekOtevírací doba
neděle 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
pondělí 6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
pondělí 28. září – Den české státnostizavřeno
středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
čtvrtek 24. prosince – Štědrý denotevřeno do 12 hodin
pátek 25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
sobota 26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno
Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

Malá provozovna s langoši ve slovenském městě Kvetoslavov dostala pokutu 1 500 eur tedy 37 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že...

Minipivovarů loni v Česku víc vzniklo než zaniklo. Přes 26 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520, protože tři překonaly hranici výroby 10 tisíc hektolitrů a překročily tak minipivovarskou...

Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

Skupina Twist v úterý podala insolvenční návrhy na franšízové společnosti Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Již dříve se do insolvenčního řízení dostala také společnost Naše Zmrzka....

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

Zkrácení jízdní doby na sedmnáct minut z centra Prahy do Brandýsa nad Labem na místo nynějších padesáti minut. To slibují nejrychlejší varianty nově plánované železniční trati, jejichž pět možných...

Spotřeba elektřiny ve Spojených státech byla loni rekordní už druhým rokem za sebou. Očekává se, že bude stoupat i v letošním a příštím roce. Poptávka po elektřině prudce roste z velké části kvůli...

Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých...

