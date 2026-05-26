Jak je to letos s poplatkem za odpad? Kde najít jeho výši, jak zjistit nedoplatek a co hrozí

Tereza Hrabinová
  15:16
Poplatek za komunální odpad se týká většiny lidí v Česku, pravidla se ale v jednotlivých městech a obcích výrazně liší. Někde domácnosti platí podle počtu obyvatel, jinde podle objemu odpadu nebo frekvence svozu. Přinášíme přehled, kdo nemusí poplatek za popelnice platit, komu hrozí pokuta i jak zjistit případný dluh.
ilustrační snímek | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Rok 2025 přinesl v některých městech nejvýraznější zdražení poplatků za komunální odpad za poslední roky. V roce 2026 většina velkých měst další navýšení nechystá, domácnosti ale platí výrazně odlišné částky podle toho, kde žijí. Obecně se částky pohybují v řádu několika stovek až jednotek tisíc korun ročně.

Kdo musí platit poplatek za odpad?

Někde se poplatek váže na konkrétní osobu, jinde na nemovitost, velikost nádoby nebo četnost svozu. Odlišná pravidla platí také pro nájemníky, vlastníky bytů či domů a různé skupiny obyvatel, kterým mohou obce poskytovat slevy nebo osvobození.

Podle zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.) musí poplatek za komunální odpad platit každá osoba s trvalým bydlištěm na dané adrese.

Pozor při stěhování

  • Problém může nastat ve chvíli, kdy člověk po přestěhování nesplní oznamovací povinnost vůči obci nebo nezmění údaje rozhodné pro vznik poplatku.
  • Povinnost platit komunální odpad v některých případech pokračuje i poté, co už v daném místě fakticky nebydlí.
  • Týká se to např. studentů, nájemníků nebo lidí, kteří často mění bydliště. Dluh může bez povšimnutí narůstat i několik let.
  • Nezaplacený poplatek se stává daňovým nedoplatkem. Obec může účtovat penále nebo navýšení poplatku a v krajním případě může dojít i k exekučnímu vymáhání.

Jedna z nejčastějších otázek se týká nájemního bydlení. Mnoho lidí předpokládá, že poplatek za odpad automaticky řeší majitel bytu nebo společenství vlastníků. Ve skutečnosti ale záleží na obecní vyhlášce.

V Brně, Olomouci nebo Ostravě bývá poplatníkem fyzická osoba přihlášená k pobytu. Povinnost se často vztahuje i na cizince nebo studenty, kteří ve městě pobývají déle než 90 dnů.

Praha naopak používá systém navázaný na nemovitost. Poplatek zde zpravidla řeší vlastník bytu či domu a náklady mohou být součástí nájemného nebo záloh.

Rozdíly mezi městy mohou vést k nepříjemným omylům hlavně při stěhování. Nájemník si může myslet, že má vše zahrnuto v zálohách, ale vůči obci mu přesto vzniká samostatná povinnost.

Podle zákona má poplatek za komunální odpad hradit osoba s trvalým bydlištěm na dané adrese.

  • Nájemník s trvalým bydlištěm: Poplatek hradí nájemník, který má na dané adrese trvalé bydliště.
  • Nájemník bez trvalého bydliště: Odpovědnost může nést majitel, nebo si strany mohou dohodnout způsob úhrady.
  • Dohoda ve smlouvě: V nájemní smlouvě může být přesně uvedeno, kdo poplatek platí, a strany se tím řídí bez ohledu na trvalé bydliště.

Kdy je splatnost poplatku za popelnice?

Splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu stanovuje každá obec nebo město vlastní obecně závaznou vyhláškou. Termín tedy není jednotný. Někde se platí jednorázově na začátku roku, jinde ve splátkách nebo podle frekvence svozu. Obec musí datum splatnosti uvést přímo ve vyhlášce o místním poplatku.

Nejčastěji bývá splatnost během prvního pololetí kalendářního roku, například do 30. dubna nebo 31. května (např. v Brně). V Praze se platí ve dvou splátkách, do 15. června příslušného kalendářního roku za první pololetí a do 15. prosince za to druhé.

Pokud člověk poplatek nezaplatí včas, může obec dluh vymáhat podobně jako daňový nedoplatek a v krajním případě poplatek navýšit až na několikanásobek původní částky.

Kolik je poplatek za svoz odpadu?

Například v Brně se poplatek po více než deseti letech zvýšil na 900 korun za osobu ročně a stejná sazba platí i v roce 2026. V Olomouc činí poplatek 864 korun za osobu, děti mladší 16 let hradí polovinu. Nejvyšší poplatek ze všech okresních měst v Olomouckém kraji má Přerov, tisíc korun na osobu za rok.

V Kolíně se platí 800 korun ročně, přitom náklady na občana jsou podle radnice kolem 1800 korun. Ve Slaném lidé hradí 900 korun ročně, což je částka obvyklá v dalších městech Středočeského kraje. Výjimkou je Mladá Boleslav, která poplatek drží na 400 korunách ročně. V Nymburku se platí 1000 korun.

Co si při placení odpadu pohlídat?

  • kdo je v daném městě poplatníkem,
  • zda vzniká povinnost přihlášení,
  • kdy je poplatek splatný,
  • jestli domácnost nemá nárok na úlevu nebo osvobození,
  • zda je po odstěhování nutné podat odhlášení.

Odlišný systém používá Praha nebo Plzeň, kde se částka odvíjí od velikosti popelnice a frekvence svozu. V Praze vyjde 120litrová nádoba se svozem jednou týdně na 3120 korun ročně, v Plzni stojí stejná kombinace 1932 korun ročně.

Konkrétní výši poplatku je vždy nutné ověřit na webu města nebo obce, protože i v rámci jednoho města může existovat více variant podle typu nemovitosti.

Kdo nemusí platit za odpad?

Obce často zvýhodňují rodiny s dětmi, seniory nebo lidi v sociálních zařízeních. V Brně jsou od poplatku osvobozeny děti do tří let a senioři starší 70 let. Osvobození se může vztahovat také na třetí a každé další dítě v rodině mladší 15 let.

Olomouc poskytuje padesátiprocentní úlevu dětem mladším 16 let a osvobozuje například lidi v domovech pro seniory nebo osoby dlouhodobě pobývající v zahraničí.

Výjimky se často týkají také vlastníků rekreačních objektů, lidí s trvalým pobytem na úřední adrese nebo obyvatel sociálních zařízení.

O nároku na slevu vždy rozhoduje konkrétní obecně závazná vyhláška. V některých případech je navíc nutné úlevu aktivně nahlásit a doložit potřebné dokumenty.

Pokud si nejste jistí, zda máte na úlevu nebo osvobození nárok, vždy se vyplatí ověřit si konkrétní podmínky přímo na obecním úřadě nebo na webu obce.

Co hrozí při neplacení a jak zjistit dluh

Kdo neuhradí roční poplatek za svoz komunálního odpadu včas, toho čekají penále a úroky z prodlení. Účtují se od prvního dne po datu splatnosti. Ty se začnou účtovat už od prvního dne po splatnosti. Výše se liší podle obce (může být určena obecně závaznou vyhláškou), obvykle činí 0,05 - 0,1 % denně z dlužné částky.

První místo, kam se obrátit, je obecní nebo městský úřad. Obvykle se jedná o odbor životního prostředí, ekonomický odbor nebo přímo pokladnu. Telefonický dotaz je rychlý způsob, jak zjistit dluh – a také to, kdy, jak a kde se popelnice platí.

Obecní úřady mají povinnost informovat obyvatele o případných nedoplatcích. Pokud máte obavy, zda nedošlo k opomenutí, nebo si nejste jistí, zda máte vše uhrazeno, můžete kontaktovat příslušný úřad (nejčastěji finanční nebo majetkový odbor). K ověření vám postačí osobní údaje nebo případně potvrzení o trvalém pobytu, které úřadům umožní identifikaci poplatníka.

Majitelé nemovitostí by měli pravidelně ověřovat, že jejich nájemníci mají poplatek zaplacený. Při změně nájemníka doporučujeme kontaktovat obecní úřad a ověřit si, že předchozí poplatky byly vyrovnány, což zabrání budoucím nedorozuměním.

Kdy a kde se přihlásit?

Když se přestěhujete do nové obce, je nutné se přihlásit k platbě za komunální odpad v místě nového trvalého bydliště, případně podle dohody s majitelem, pokud nemáte na adrese trvalé bydliště. Proces přihlášení probíhá na městském nebo obecním úřadě, nejčastěji na odboru životního prostředí nebo finančním odboru. K přihlášení budete potřebovat následující informace:

  • Potvrzení o trvalém pobytu (pokud máte trvalé bydliště na nové adrese),
  • Identifikační údaje (jméno, datum narození, případně číslo bytu),
  • Adresa nemovitosti, kde budete platit poplatek za komunální odpad.

Proč se platí poplatek za popelnice?

Komunální odpad vzniká běžným fungováním domácnosti. Patří sem směsný odpad z klasických popelnic, ale také tříděný odpad, například papír, plast, sklo, kovy nebo bioodpad.

Součástí obecního systému bývá i svoz objemného odpadu, například starého nábytku či matrací, a sběr některých dalších druhů domácího odpadu, jako jsou elektrospotřebiče nebo baterie.

Do běžného komunálního odpadu naopak nepatří stavební a demoliční odpady vznikající při rekonstrukcích, odpad z výroby či podnikání ani odpady z kanalizace a čistíren odpadních vod. Tyto druhy odpadu se řeší samostatně.

Poplatek za komunální odpad nepokrývá pouze samotný odvoz popelnic. Obce z něj financují celý systém nakládání s odpady, tedy svoz, třídění, zpracování i likvidaci komunálního odpadu.

Pravidla i konkrétní výši poplatku si každá obec stanovuje sama prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Právě proto se částky i způsob výpočtu mohou mezi jednotlivými městy výrazně lišit a obce je mohou v jednotlivých letech upravovat.

