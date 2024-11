Jádro a obnovitelné zdroje jsou pro českou ekonomiku budoucnost, říká Kamil Čermák

Naposledy se podle svých slov „vyškrábal“ na střechu Kongresového centra Praha, což je prý dost náročné. Právě na střechách této budovy se nachází jedna z největších solárních instalací v hlavním městě. „Ačkoli rád létám a dělám to celý život, tohle je trochu jiné. Navíc zrovna na kongresové centrum jsem lezl v obleku a lakýrkách. To nedoporučuju,“ říká v podcastu Industrial Kamil Čermák, šéf společnosti ČEZ ESCO, která pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí.

Ale na svou práci si rozhodně nestěžuje a pochvaluje si, že loni vylezl celkem na 15 střech. A práce mu přibývá. „Od odporné Putinovy války na východě přibylo zákazníků firem, měst, obcí, které chtějí chytré řešení. To je, myslím, dobrá zpráva. Patřím k lidem, kteří podporují Green Deal. Rétorika nové komise ve smyslu konkurenceschopnosti, podpory průmyslu a debyrokratizace je velmi nadějná,“ myslí si Čermák.

Green Deal se totiž jeho práce velmi dotýká. „Možná to zní zvláštně od někoho, kdo se považuje za zástupce českého průmyslu, ale ono se méně mluví o tom, že Green Deal, ten původní obsahoval balíček energetických úspor, což logicky podporujeme. To je vlastně balíček příležitostí, který dlouho ležel stranou. To nám smysl dává. Co smysl nedává, je ideologizace z obou stran,“ vysvětluje svůj postoj ke Green Dealu šéf ČEZ ESCO.

Co podle něj dobré není, je tlačit země jako je Česko, k elektromobilitě. „Stáří vozového parku je u nás průměrně asi 16 let, sám řídím elektroauto, ale vidím, že ten tlak, který je vyvíjen na lidi v oblasti elektromobility, je v podstatě kontraproduktivní,“ říká Čermák a dodává: „Byznys, aby mohl fungovat, potřebuje tři věci - stabilitu, racionalitu a ještě předvídatelnost - ta je totiž podle mého pro fungování byznysu naprosto klíčová.“

Podle něj je v současnosti mnohem větší zájem o elektřinu z bezemisních zdroj, což kvituje s povděkem „Potvrzují to i čísla. Nejen, že roste počet zákazníků, firem a měst, kteří chtějí zelenou elektřinu. A stoupá i počet lidí, kteří věří jaderné energetice. U nás vidím budoucnost v jádru,“ tvrdí Čermák a zároveň vyvrací, že by bylo Česko něco jako fosilní skanzen. „To určitě nejsme. Naše země vyrostla z průmyslu a dodneška z něj profitujeme, ale nejsme rozhodně fosilní skanzen. A o to se zasazuje i ČEZ, který se snaží dekarbonizovat. Bavíme se o stovkách miliard,“ vypočítává Čermák.

Připomíná také, že když se mluví o dekarbonizaci, nemluví se o zničení průmyslu, ale o zvýšení jeho konkurenceschopnosti na globálním trhu. „Myslím, že přesně o tom bychom se měli snažit,“ říká Čermák.

Kolik chce ČEZ investovat do dekarbonizace teplárenství? Jak dlouho „pojede“ Česko na zemní plyn? I to se dozvíte v novém dílu podcastu Industrial.