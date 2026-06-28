Tady by se dala postavit ponorka! napadne člověka, když poprvé vstoupí do hlavní výrobní haly firmy Škoda JS. Obří hangár, na jehož konci stojí dvě elektrické pece. Místní s mírnou nadsázkou tvrdí, že pracovat může jen jedna, protože jinak by Plzeň zhasla. Na obráběcích strojích o velikosti malého rodinného domku tu milimetr po milimetru obrábějí speciální jaderné oceli. Vedle stojí přípravky sváření. V hlavní hale kompletují kontejnery na použité jaderné palivo, které zamíří do meziskladů elektráren.
„Nádoba se svařuje. Základní materiál je více než čtyřicet centimetrů silná speciální uhlíková ocel. Když nádobu dokončíme, neměl by člověk pouhým okem rozeznat, kudy svár prochází,“ popisuje Karel Stejskal, vedoucí výroby z divize Jaderné zařízení Škoda JS
Ve vedlejší lodi se zatím pod úrovní podlahy betonují základy. A to hned pro dva nové sofistikované obráběcí stroje za stovky milionů korun. Firma přikoupila i vedlejší halu po zkrachovalé slévárně. Na první pohled se tady nedostatku zakázek nebojí. Vlastně asi ani nemusí. Strojírenských závodů, které umí dodávat pro jaderné elektrárny, zbyla v Evropě hrstka.
V lesích
Těžký jaderný průmysl přišel do Československa na konci 70, let minulého století. Tehdy v plzeňské Škodovce vyrostla reaktorová hala. Plzeňský výrobce získal projektovou dokumentaci na sovětské reaktory VVER 1000 (Temelín) a VVER 440 (Dukovany či slovenské Mochovce) s tím, že je může nejen vyrábět, ale také technologicky a konstrukčně rozvíjet. To druhé se pro budoucnost plzeňského podniku ukázalo jako klíčové.
Druhá část výroby Škody JS se nachází v areálu, kde za první světové války plzeňská zbrojovka chrlila munici. Tohle místo je na průmyslový areál poněkud nezvykle utopené v lesích, daleko od centra města. Tehdy šlo o největší provoz svého druhu v celé Rakousko-Uherské říši. V jedné z hal leží výrobek, který trochu přípomíná obří teploměr v barvě kovu: pohon řídicích tyčí.
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Zjednodušeně řečeno: v tichu pečlivě uklizeného provozu leží věc, kterou se řídí štěpná reakce v tlakové nádobě reaktoru. Každý reaktor typu VVER-440 má 37 řídicích a regulačních svazků. O to, aby se v aktivní zóně pohybovaly přesně tak, jak chtějí operátoři, se starají jejich pohony umístěné na víku reaktoru. Základem každého z 37 pohonů tvoří elektromotor a převodovka. V případě potíží, při výpadku proudu, je celé zařízení zkonstruované tak, že řídící tyče dokážou zajet do aktivní zóny vlastní vahou a štěpnou reakci zastavit.
„Tento pohon je výsledkem našeho vlastního vývoje. Vzhledem k tomu, že řídí aktivní zónu reaktoru, jsou to klíčové komponenty každé elektrárny. Nám se podařilo prodloužit jejich životnost ze sedmi na třicet let,“ dodává Tomáš Zýka, vedoucí provozu Bolevec divize Jaderné zařízení Škoda JS. Každý řídicí pohon přitom stojí miliony korun.
Skříně převodovek pro pohony se obrábějí na strojích, které umí pracovat na pěti osách. Opracovávané kusy oceli váží desítky kilogramů, přesto jde v o hodinářsky přesnou výrobu. „Pracujeme s přesností na setiny milimetrů,“ upřesňuje Zýka.
„Doba jaderného temna“
Jestli v plzeňské firmě něco nesnášejí, tak je to slovní spojení „doba jaderného temna“. Reaktorová hala je navržená tak, že v ní mohly zároveň vznikat tří reaktoové komplety. Od vybudování závodu jeho brány opustilo 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER-440 a tři reaktory typu VVER-1000. Společnost byla klíčovým dodavatelem při výstavbě elektráren v Dukovanech a Temelíně a také slovenských v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích. Socialističtí plánovači očekávali, že Plzeň vyprodukuje celkem šedesát kompletních reaktorů.
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Ale v devadesátých letech v tuzemském jaderném průmyslu stalo něco, co připomíná situaci loďařů zaměřených na válečné lodě po skončení první světové války. Přestaly se stavět.
Plzeňská továrna se přeorientovala na vývoj a výrobu kontejnerů pro transport a skladování použitého jaderného paliva. V jedné z boleveckých hal je dodnes k vidění žlutě natřený model v měřítku 1:3, který prošel pádovými zkouškami. Škodovka ho začala dodávat na Západ, pracovala na vývoji produktů, jako jsou pohony, a její lidé dostali na starost na údržbu jaderných elektráren v Česku. Polostátní ČEZ tehdy dokázal za přispění českého jaderného průmyslu při úpravách stávajících šesti bloků navýšit výkon jaderných elektráren o 500 megawattů. To je, jako kdyby v Dukovanech postavil ještě jeden blok.
Malé modulární reaktory
Česko na poli jaderného průmyslu hraje se dvěma kartami. Tuzemské firmy se podle smlouvy s jihokorejskou KHNP zapojí do dostavby Dukovan, kde vyroste nový blok. Zároveň se na poli přes silnici u dnešní temelínské jaderné elektrárny stavba prvního tuzemského malého modulárního reaktoru.
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ČEZ, od roku 2022 majitel společnosti Škoda JS, koupil minoritní podíl v britském výrobci Rolls-Royce SMR. Britská firma už Čechy zapojuje do svého dodavatelského řetězce s tím, že v Plzni by měly vznikat klíčové části jaderného zařízení.
„Dohoda se týká konkrétně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí, víka reaktoru, kompenzátorů objemu a ostatních těžkých komponent,“ řekl šéf představenstva a generální ředitel Škody JS a.s. Karel Bednář. Plzeňská společnost už podle něj zahájila velký investiční program, vývojové a konstrukční práce na všech zmiňovaných zařízeních. S výrobou následně počítá jak na Bolevci, tak ve své reaktorové hale, i v sousední budově bývalé kalírny, do jejíhož brownfieldu loni investovala.
„Jde o zcela zásadní posun. Znamená to, že se naše firma v celosvětové konkurenci jako ryze český výrobce zapojila do globálního dodavatelského řetězce prudce rostoucího oboru jaderné energetiky a bude mít zásadní roli na projektech SMR nejen v České republice,“ dodal Bednář. Podle něj je to pro tým plzeňských jaderných strojíren prestižní záležitost.
Britský Rolls-Royce SMR postaví první tři malé modulární reaktory v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Pak by na řadu měl přijít reaktor v Temelíně.
Americký certifikát
Škoda JS získala jako první výrobní firma ze střední a východní Evropy americké certifikáty jaderného průmyslu ASME(American Society of Mechanical Engineers). Během dvou let včetně příprav absolvovala společnost audit, který jí umožní snadnější zapojení do mezinárodních dodavatelských řetězců včetně dodávek pro další blok jaderné elektrárny Dukovany a malé modulární reaktory SMR.
„Úspěšně jsme absolvovali audit ASME, zatím jako jediná středoevropská a východoevropská výrobní firma, která je držitelem těchto certifikátů pro jadernou energetiku,“ uvedla společnost. To umožňuje dodávat zařízení pro primární okruhy jaderných elektráren finálním dodavatelům, kteří ASME vyžadují.
„Usnadní nám to zapojení do dodavatelských řetězců zařízení pro jadernou energetiku po celém světě. Týká se to i našich potenciálních dodávek pro nový jaderný blok v Dukovanech pro korejskou společnost KHNP nebo pro malé modulární reaktory, kde spolupracujeme s Rolls-Royce,“ řekl generální ředitel Škody JS Karel Bednář.