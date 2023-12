Více než polovina Čechů nedůvěřuje vládě v rozhodování o jádru, říká průzkum

Je to nejhorší výsledek, který výrazně překonává i prozatím nejnižší podíly důvěry z let 2013 a 2017, kdy byly výsledky ovlivněny vládními krizemi a vysokou obecnou nedůvěrou k vládě, uvedli autoři průzkumu.

Z podrobnější analýzy podle autorů průzkumu plyne, že důvěra v to, že vláda rozhoduje správně o rozvoji jaderné energetiky v ČR, je i nyní významně propojená s důvěrou ve vládu jako takovou. „Ti, kdo nedůvěřují vládě, také častěji nedůvěřují tomu, že vláda správně rozhoduje o jaderné politice,“ uvedlo CVVM. Podle jeho jiného průzkumu vládě věří čtvrtina lidí.

Lidé se v průzkumu také vyjadřovali, zda by se měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny v Česku do budoucna zvyšovat, nebo snižovat, jak se občané staví k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany nebo zda pociťují či nepociťují obavy v souvislosti s používáním jaderné energie v Česku.

Podle zhruba dvou pětin tázaných by se měl podíl jádra na výrobě elektřiny do budoucna zvyšovat, podobně velká část se domnívá, že by měl zůstat na současné úrovni, a více než desetina má za to, že by se tento podíl měl snižovat. S výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech souhlasí téměř dvě třetiny občanů, o málo více než čtvrtina s tím nesouhlasí.

Proti loňsku, kdy v porovnání s minulými lety skokově narostla podpora rozšiřování jaderné energetiky i výstavby dalšího bloku v Dukovanech, což podle CVVM odráželo bezprostřední reakci české veřejnosti na energetickou krizi a pokles energetické bezpečnosti, se v letošním šetření podpora rozšiřování jaderné energetiky i výstavby nového bloku v Dukovanech zřetelně snížila. Zůstala však výrazně vyšší než v období před zmiňovaným nárůstem, dodali autoři.

Velké nebo střední obavy z používání jaderné energie v Česku pociťuje podle vlastního vyjádření více než čtvrtina lidí, malé či žádné obavy vyjádřilo 71 procent oslovených. „Aktuální výsledek pro jadernou energetiku vyznívá po loňsku jako druhý nejpříznivější za celou dobu realizace srovnatelných měření od roku 1993,“ uzavřelo CVVM.

Průzkum se konal od 28. července do 25. září, zúčastnilo se ho téměř 1000 lidí starších 15 let.