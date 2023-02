Nový dukovanský reaktor navýší HDP o 230 miliard, tvrdí studie

Jen sama výstavba pátého dukovanského bloku by podle autorů studie vedla k navýšení českého HDP o 230 miliard, tedy čtyři procenta, a do veřejných rozpočtů by projekt přinesl 96 miliard korun navíc. Studie Národohospodářské fakulty VŠE vychází z předpokladu, že by se na projektu podílely české firmy alespoň z 65 procent.

Podle Tomáše Ehlera z ministerstva průmyslu a obchodu je jádro pro energetickou bezpečnost a suverenitu Česka zásadní. Jako jedna z nejprůmyslovějších zemí evropského kontinentu má Česká republika k rozvoji jaderné energetiky prostředky i letité zkušenosti.

„Tento strategicky důležitý projekt je nutný k zachování energetické bezpečnosti a národní suverenity,“ tvrdí Ehler. Podle něj je bude s ohledem na geografickou polohu jádro v tuzemsku pilířem energetiky.

Na stavbu jaderného bloku v Dukovanech stát loni vyhlásil výběrové řízení, uchazeči jsou americký Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP, o hlavním dodavateli by mělo být rozhodnuto už na konci roku.

Budování jaderných zdrojů je důležité zvlášť v souvislosti s válkou na Ukrajině, ministerstvo zvažuje i možnou výstavbu dalších jaderných reaktorů v Dukovanech i v Temelíně.

Studie, na které se podílela i Aliance české energetiky, tvrdí, že pokud by se vláda rozhodla rovnou pro výstavbu čtyř nových jaderných bloků, hrubý domácí produkt by poskočil o 936 miliard korun a dodatečné příjmy veřejných rozpočtu by dosáhly 384 miliard.

Na projektech by se ve velké míře měl podílet český průmysl. Děkan fakulty Miroslav Ševčík navíc podotýká, že zapojení českých firem samotnou stavbou nekončí. „Budou se ještě desítky let podílet na provozu a servisních aktivitách,“ dodává.

Role jádra jako alternativy k fosilním palivům sílí, v současné době se z něj v EU vyrábí 26 procent elektřiny. Česko je z členských států po Německu a Francii třetím největším vývozcem.

Šéf dukovanské elektrárny Petr Závodský vyzvedává potenciál českých firem, které se mohou podílet i na zahraničních projektech. „Česko má na rozdíl od jiných zemí s jadernou energetikou bohaté zkušenosti. Jsme průmyslová země, my na to kapacity máme,“ dodává.