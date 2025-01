OBRAZEM: Snímky přímo od reaktoru. Takto v Dukovanech poprvé zavezli uran

11:44

Na Silvestra roku 1984 dorazilo do jaderné elektrárny Dukovany první palivo. Celý provoz se rozeběhl do dvou let a od té doby vyrobila elektrárna tolik elektřiny, kolik spotřebuje celé Česko za sedm let. Podívejte se na unikátní fotky přímo z reaktorů, stejně jako na výstavbu první atomové elektrárny na území České republiky.