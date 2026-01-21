Letos uzavřeme dalších dvacet kontraktů s českými dodavateli, ujišťují Korejci

Dáša Hyklová
  20:00
Dostavba nových jaderných bloků v Dukovanech (EDU II) se ocitla z pohledu českého průmyslu v klíčové fázi přetavování slibů do smluv. Vítěz jaderného tendru, jihokorejská společnost KHNP opakovaně deklarovala 60procentní zastoupení českých firem do projektu. „Participace českého průmyslu při dostavbě Dukovan je velké téma a v průběhu tohoto procesu budeme důslednější,“ potvrzuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Chladící věže Jaderné elektrárny Dukovany, v popředí jeden ze záložních dieselových generátorů

Chladící věže Jaderné elektrárny Dukovany, v popředí jeden ze záložních dieselových generátorů | foto: Hyklová DášaiDNES.cz

Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) si na pátečním slavnostním...
Zapojením českých firem do dostavby Dukovan se věnovala i konference nazvaná Den dodavatelů organizovaná jihokorejskou společností KHNP, která bude na základě smlouvy s vládou ČR nové jaderné bloky stavět.

KHNP i česká vláda opakovaně deklarovaly cíl 60procentního podílu českých firem na celkové hodnotě zakázky odhadované na 407 miliard Kč za dva bloky. Aktuálně podepsané smlouvy garantují zhruba 30 procent projektu. KHNP oznámila záměr uzavřít v tomto roce dalších více než 20 kontraktů s českými dodavateli.

„Participace českého průmyslu je v souvislosti s výstavbou nových bloků velké téma a my v průběhu tohoto procesu budeme důslednější,“ sdělil na konferenci Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR. Jak uvedl, česká strana bude chtít veškeré detaily toho, co se v souvislosti s jaderným tendrem připravuje.

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

„Budeme chtít vidět všechny tendry, které se připravují, jaké šance přitom mají naše firmy, budeme sledovat průběh výběrového řízení a v případě, když naše firma nezvítězí, tak budeme chtít znát důvody, proč se tak stalo. A když bude problém v kvalitě, tak budeme chtít vysvětlení,“ sdělil ministr. Zároveň zdůraznil, že téma zapojení českých dodavatelských firem by se nemělo omezit pouze na téma, kolik procent to bude. „Nechceme, aby to bylo o tom, zda to bude 50 nebo 60 procent, ale spíše, o jaké produkty půjde a hlavně, zda výroba a hlavně vývoj probíhají v Česku,“ řekl ministr.

Havlíček rovněž sdělil, že s KHNP začal jednat krátce po svém nástupu. Jak však uvedl, s vítězem jaderného tendru komunikoval intenzivně i v pozici dřívější opozice. „Vše jsme dostatečně konzultovali, pouze jsme naskočili do rychlíku, byť jsme nebyli (před nástupem do vládních funkcí) jeho přímou součástí,“ upřesnil.

Kontrakty klíčových hráčů

Zatímco v areálu elektrárny v Dukovanech se dokončuje administrativní budova, kde bude mít KHNP své české sídlo, což by mělo usnadnit operativní jednání s tuzemskými subdodavateli, v Praze probíhá intenzivní proces registrace. Firmy, které se chtějí ucházet o zakázky na komponenty jako například kabely, transformátory, potrubí, výměníky mají termín pro kvalifikaci do poloviny února.

KHNP skrze své pražské Centrum pro podporu lokalizace (LSC) prověřuje certifikace firem. Pokud firma nemá jaderný certifikát (ISO 19443), má letos poslední šanci jej v rámci zrychleného řízení s podporou státu získat. Podle vyjádření několika firem se jedná o poměrně složitý proces, ministr Havlíček však uvedl, že MPO je připraveno jim při tom pomoci.

Zástupci českého průmyslu v průběhu loňského roku upozorňovali, že 60procentní podíl není v hlavní smlouvě mezi státem (EDU II) a KHNP a není ani právně vymahatelný jako fixní kvóta. Ze strany českých firem zaznívaly dříve také obavy z pomalého postupu, nejbližší měsíce mají přinést již konkrétnější kroky.

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

KHNP předpokládá, že letos uzavře smlouvy s klíčovými partnery a zároveň rozšíří registraci kvalifikovaných dodavatelů nové jaderné elektrárny. „V roce 2026 tak plánujeme zapojit naše české partnery do dodávek turbín, designu a výstavby. Celkově očekáváme podpis více než 20 nových smluv,“ uvedl projektový ředitel a viceprezident KHNP Harry Chang.

Největší objem prací se týká tzv. sekundárního okruhu jako jsou strojovny, kde mají Češi nejsilnější pozici. Společnost Doosan Škoda Power se stane pravděpodobně největším českým kontraktorem. Plzeňská firma dodá parní turbíny pro oba bloky a s největší pravděpodobností zajistí i celou turbínovou halu.

Mezi firmami, které již mají podepsané dohody o spolupráci nebo závazné smlouvy, jsou například Škoda JS, která se má podílet na výrobě vnitřních částí reaktoru a montážních pracích, dále pak ÚJV Řež, Metrostav, ZAT, I&C Energo, OSC nebo Nuvia. Společnost SIGMA GROUP, tradiční dodavatel čerpadel pro jaderný průmysl by měl už být v procesu registrace pro dodávky čerpadel sekundárního okruhu a Armatury Group již uzavřela dohody na dodávky speciálních armatur a ventilů pro vysoké tlaky.

Stavební část, řídicí systémy, IT a elektrotechnika

Největší příležitostí pro české firmy je stavební část, protože přeprava masivních betonových konstrukcí z Koreje by nedávala smysl. Společnost ​Metrostav (DIZ) má již podepsané memorandum a smlouvu o spolupráci. Očekává se, že bude hrát klíčovou roli v civilní části stavby jakými jsou budovy a pomocné provozy. Podle kuloárních informací se firma ​Hochtief CZ uchází o zakázky na zemní práce a betonáž základových desek pro reaktory. Společnost ​SG Geotechnika se aktivně se podílí na právě probíhajícím geologickém a geotechnickém průzkumu lokality, který musí být dokončen v roce 2026.

Dukovany II už hledají firmy se zájmem o práci. Nabízejí se i místní společnosti

​V této oblasti jde o „mozek“ elektrárny. KHNP si sice ponechává kontrolu nad primárním systémem, ale české firmy mají dodat nadstavbové a pomocné systémy pro „mozek“ elektrárny.​ Klíčovým hráčem v oblasti kontrolních a řídicích systémů je společnost ZAT (Příbram), která má zkušenosti z Temelína i zahraničí a s KHNP intenzivně jedná o dodávkách systémů pro nejadernou část.

Specialistou na měření a regulaci je firma I&C Energo, která je již potvrzena jako jeden z partnerů pro instalaci a údržbu elektrických systémů. Českým expertem na simulátory pro výcvik operátorů a modelování energetických procesů je OSC z Trutnova a ​ÚJV Řež by mohl zajišťovat inženýrskou podporu, výpočty bezpečnosti a IT modelování jaderných procesů.

