Češi si zvykli do Chorvatska létat. Přibude nová linka, slibuje šéf turistiky

Jak vyznívají letošní údaje o českých turistech v dlouhodobém porovnání?

Tento rok máme okolo 800 tisíc příjezdů Čechů do Chorvatska a přes pět milionů přenocování. To je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2023. Dá se říci, že se po turbulentních letech po covidu trh již konsolidoval. Zatím nejúspěšnější rok byl 2022, kdy návštěvnost Čechů vyrostla o 12 procent ve srovnání s rekordním rokem 2019.

Ale to byl první rok po covidu, Chorvatsko se pro turisty otevřelo jako první a mnohé letecké destinace ještě nebyly přístupné. A Češi to ve velkém využili. Teď jsme na číslech, která jsme měli před covidem v letech 2018 a 2019. Podstatné pro nás je, že návštěvnost Čechů v Chorvatsku se nadále udržuje v TOP 5 nejdůležitějších trhů.

Jak se na návštěvnosti Chorvatska podíleli čeští jachtaři?

Tím, že Chorvatsko nabízí tisíc ostrovů a výborné podmínky v přístavech na pobřeží, je mezi jachtaři velmi žádané. Zároveň je nautika pro Chorvatsko důležitou součástí cestovního ruchu. Vyplňuje turisticky nepříliš zajímavá období – před sezonou i po ní, kdy jachtařům fouká nejvíce. Tím se turistickému ruchu prodlužuje sezona. U českých jachtařů registrujeme letos na 253 tisíc přenocování a kolem 40 tisíc příjezdů, to představuje třetí místo – za Němci a Rakušany, ale například před jachtaři ze Spojených států.

Jaká byla návštěvnost Chorvatska ze strany turistů z jiných zemí?

Celkově bylo v Chorvatsku v letošní sezoně přes 20 milionů příjezdů turistů z celého světa a 105,5 milionů přenocování. U přenocování je to stejný výsledek jako minulý rok, co se týče příjezdů, tak tam nastal nárůst o tři procenta. To znamená, že kdyby Chorvatsko bylo pro turisty skutečně drahé a nekonkurenceschopné, tak bychom nezaznamenali takové skvělé výsledky.

V roce 2022 byl v Chorvatsku otevřen nový most na Pelješac. V lednu 2023 Chorvatsko přijalo euro a vstoupilo do Schengenského prostoru. Jaká největší novinky přinesla letošní turistická sezona?

Před měsícem byl rozšířen o nový tubus tunel Učka, takže se na Istrii může jezdit jednou dvouproudou dálnicí tam a druhou zpět. To je velká úleva dopravě. Největší novinka se však chystá až na rok 2026, kdy budou na dálnicích v Chorvatsku zrušeny tradiční mýtnice a zavede se elektronické mýtné. Jde o projekt za 80 milionů eur.

Zajímavostí je, že veřejnou zakázku vyhrály česká společnost TollNet a slovenská firma Skytoll. Česko-slovenské konsorcium vlastní česká investiční skupina PPF. Zrušení mýtných stanovišť určitě ještě zrychlí dopravu do Chorvatska. To je dobrá zpráva pro Čechy, protože ti stále nejvíce preferují cestu do Chorvatska autem. Cestování autem jim nabízí značnou flexibilitu a svobodu při plánování, což je na cestách rozhodně praktické.

Chystá Chorvatsko nějaké novinky v letecké dopravě z Česka?

Češi v posledních letech stále více využívají cestování do Chorvatska letadlem. Je to pouze hodina letu z Prahy, což je výhodné. K tradičním linkám do Zadaru a Splitu loni přibyl i spoj do Dubrovníku. Ještě to není stoprocentní, ale na 99 procent vám mohu exkluzivně prozradit, že státní firma Croatia Airlines zavede na jaře 2025 přímou linku Praha–Záhřeb. Croatia Airlines momentálně obnovuje svou flotilu letadly Airbus A220-300, které pojmou až 149 lidí. První airbus vzlétl již letos a plánuje se pořízení patnácti dalších.

Před covidem mohli jezdit Češi do Chorvatska i vlakem. Chystá se obnovení tohoto spoje?

Měli jsme linku RegioJet, ale tento rok nefungovala, protože nastaly logistické problémy kvůli tomu, že vlak projížděl přes několik států. A cesta trvala skutečně dlouho. Proto se dopravce rozhodl linku do Chorvatska ukončit. Ale vlakové spojení se Slovenskem funguje, jezdí autovlak z Bratislavy přes Vídeň do Splitu. Letos tuto možnost využilo 20 tisíc cestujících, což je výborný výsledek. Byli bychom rádi, pokud bychom navázali kontakt s Českými drahami, aby něco podobného opět fungovalo i s Českem.

Jaké lokality byly v letošním roce pro české turisty nejpřitažlivější?

Tradičně šlo o tři regiony – Istrii, Splitsko-dalmátskou a Zadarskou župu. Co se týče návštěvnosti měst, Češi nejvíce navštěvovali Umag, Poreč, Vir, Medulin, Biograd, Funtanu, Rovinj a Bašku Vodu.

Co přinese nový chorvatský zákon o udržitelném cestovním ruchu?

V Chorvatsku je nyní přetíženost nejvyhlášenějších turistických středisek velké téma. Proto byl zaveden nový zákon, který bude regulovat, kolik může být turistů v hlavní sezoně na jednom místě, aby tomu odpovídala i infrastruktura a nezatěžovalo to místní obyvatele. Aby byl cestovní ruch pro město přínosem a ne zátěží.

Nejvhodnějším příkladem je Dubrovník. V každé větší turistické destinaci budou univerzitní experti, regionální turistická sdružení, místní správa a všichni zapojení do turistického ruchu pracovat na analýze a plánu udržitelného rozvoje cestovního ruchu tak, aby strategie udržitelnosti nejlépe odpovídala jejich podmínkám.

Hmatatelné výsledky očekáváme v následujících letech. Hlavní motivací je ochrana přírody a kulturního dědictví, a také nalezení rovnováhy mezi hosty a místní populací, aby i v budoucnosti mohl cestovní ruch fungovat. Zároveň je i snaha, aby co nejvíce lidí navštěvovalo vnitrozemí Chorvatska a ne jenom přímořská letoviska.