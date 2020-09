Sadařům chybějí česáči jablek z ciziny, úroda bude letos podprůměrná

14:48

Letošní sklizeň jablek v Česku bude podprůměrná na úrovni necelých 112 tisíc tun. V porovnání s loňskem by sice měla vzrůst o 8,5 procenta, ale proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad činit 12 procent. Sklizeň hrušek by měla meziročně klesnout o sedm procent a proti pětiletému průměru o 14 procent, odhadují zemědělci. Ovocnářům nyní kvůli omezenému cestování kvůli koronaviru chybějí česáči z ciziny.