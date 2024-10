Cena padaných jablek rekordně vzrostla. Na vině je především neúroda

Cena stoprocentní jablečné šťávy by po Novém roce měla vzrůst přibližně o dvacet procent. Jablka podnik využívá při výrobě zhruba třetiny ze svých 300 produktů. Také s jejich zdražením musejí zákazníci v příštích měsících počítat, řekl dnes ČTK generální ředitel firmy Gabriel Slanicay.

Zatímco na Moravě je úroda jablek obstojná, v Čechách a okolních zemích hluboko pod dlouhodobým průměrem. „Výkupní ceny padaných jablek, která zpracováváme na jablečný koncentrát, jsou astronomické. Jiné slovo mě ani nenapadá,“ řekl Slanicay.

V minulých letech podnik obvykle vykupoval od velkopěstitelů padaná jablka za cenu v rozmezí 2,50 až 3,50 koruny za kilogram. Letos se výkupní cena blíží sedmi korunám, což je nejvíce v historii firmy. Od zahrádkářů vykupuje společnost kilogram padaných jablek za čtyři koruny, jejich podíl na celkovém množství pořízených jablek však činí jen necelých deset procent. Kromě neúrody má přitom vliv na cenu jablek také klesající výměra tuzemských ovocných sadů.

Letos Linea Nivnice nakoupí od pěstitelů zhruba osm tisíc tun jablek. Každoročně jich přitom na svou produkci šťáv, vín a dětské výživy potřebuje téměř dvojnásobek. Rozdíl plánuje pokrýt především zásobami z minulého roku.

„Nechceme vykupovat více: předpokládáme, že příští rok bude, co se týče cen jablek, příznivější. Budeme mít dost jablečných polotovarů, které používáme do spousty výrobků. Ale otázka je jejich úspěch na trhu, pokud cena bude nutně vyšší,“ uvedl Slanicay.

Už více než rok se navíc společnost potýká s vysokou cenou pomerančového koncentrátu. Ve srovnání s předchozími lety je přibližně trojnásobná. Ovlivnila ji loňská neúroda pomerančů v Americe, nyní je tedy na trhu velký převis poptávky nad nabídkou, což nadále drží cenu vysoko. Koncem loňského roku proto Linea Nivnice přestala stoprocentní pomerančovou šťávu vyrábět. Její litr by totiž podle Slanicaye stál v obchodě zhruba 80 korun, což je cena, kterou většina zákazníků není ochotna akceptovat. „Situace trvá dále,“ řekl generální ředitel.

V letošním roce podnik vyrobí asi patnáct až šestnáct milionů litrů ovocných šťáv, které nejčastěji prodává pod značkou Hello. V předchozích letech to bývalo i přes dvacet milionů litrů. Kromě vysoké ceny pomerančového koncentrátu je pokles způsoben též inflací a dalšími vlivy. Kvůli takzvanému vládnímu konsolidačnímu balíčku, který nealkoholické nápoje přesunul ze snížené patnáctiprocentní sazby DPH do základní jednadvacetiprocentní, výrobky firmy pro spotřebitele zdražily už začátkem letošního roku. U ovocných šťáv to bylo v řádu korun za litr.

Propouštění nehrozí

K žádnému hromadnému propuštění však společnost nepřistoupila a ani je podle generálního ředitele nechystá. Podnik má zhruba 250 zaměstnanců, v minulosti jich bylo i přes 280. „Jejich úbytek je však přirozený. Souvisí i s vyšší mírou mechanizace a automatizace,“ uvedl Slanicay.

Loni Linea Nivnice zaznamenala čistý zisk 74,9 milionu, z prodeje výrobků, služeb a zboží utržila 1,2 miliardy korun. Kladný hospodářský výsledek očekává vedení firmy také letos, byť by tržby i zisk měly být meziročně nižší.