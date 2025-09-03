Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Autor:
  16:01
Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor podfinancovaný a skýtá velké příležitosti. Banka přichází s investičním fondem, který představila na tiskové konferenci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Michal Semotan, portfolio manažer J&T Banky (3. září 2025)
Investiční společnost J&T představila svůj nový globální akciový fond zaměřený...
Investiční společnost J&T představila svůj nový globální akciový fond zaměřený...
Investiční společnost J&T představila svůj nový globální akciový fond zaměřený...
5 fotografií

Obrovský růst umělé inteligence a cloudových služeb vede k masivnímu budování datových center extrémně náročných na spotřebu elektřiny. Energetický systém prochází transformací, poptávka po elektřině roste a s tím i nutnost investic do její výroby, přenosu a ukládání.

Energetika je však dlouhodobě podinvestované odvětví, uvedli zástupci investiční společnosti a banky J&T. Jak vyplývá ze zprávy J&T Banka Wealth report 2024, až 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů plánuje do svého investičního portfolia zařadit právě energetiku.

Elektřina už proudí všude, ČEPS hledá příčinu výpadku

Na tento potenciální zájem reaguje banka založením nového investičního fondu J&T ENERGY OPF s dvojicí manažerů Michalem Semotanem a Martinem Seyčkem. Zaměří se právě na příležitosti v energetice. Podle nich totiž jde o klíčové téma nadcházejících dekád.

Miliony kilometrů sítí

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) poroste spotřeba elektřiny dále o 2,6 procent ročně, tedy o téměř 15 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050. Energetický sektor však spoléhá jak v Evropě, tak i v Americe na infrastrukturu ze 70. a 80. let 20. století. Svět bude muset vybudovat desítky milionů kilometrů nových elektrických sítí.

Čeští dolaroví milionáři rychle bohatli. Nejvíc věří akciím, říká průzkum

„Od té doby se v těchto regionech postavilo jen málo stabilních zdrojů, jako je jádro a plyn. Navíc průměrné stáří elektrických sítí v Evropě a Spojených státech je 40 let,“ zdůrazňuje Semotan. Jak dodává, díky tomu výrobci energetické infrastruktury zažívají žně, mají rekordní zakázkové knihy a mohou navyšovat ceny a marže.

Velké technologické firmy

již nyní uzavírají 20leté smlouvy s významnou cenovou prémií na odběr elektřiny, případně staví data centra přímo vedle elektráren. Výběr lokality data center se podřizuje dostatečné kapacitě elektřiny v daném místě, popřípadě je nutno si zajistit vlastní alternativní zdroje elektřiny, které nevyžadují elektrickou přípojku.

Společnost Meta aktuálně plánuje obrovské datové centrum, jedná se o projekt Hyperion ve státě Louisiana o velikosti Manhattanu s potřebou 5 gigawatt elektřiny, což odpovídá pěti temelínským reaktorům, zdůrazňují manažeři investičního fondu J&T.

„Čekací doby na velké plynové turbíny, velké elektrické transformátory nebo podmořské elektrické kabely jsou minimálně tři až čtyři roky,“ dodává.

Navíc agentura IEA odhaduje, že do roku 2030 se spotřeba elektřiny datových center zdvojnásobí a dosáhne úrovně, která odpovídá celkové aktuální spotřebě elektřiny Japonska. Ve Spojených státech se datová centra mají do roku 2030 podílet na téměř polovině růstu poptávky po elektřině.

Krumpáče a lopaty energetické transformace

Portfolio J&T ENERGY je postavené tak, aby fond měl minimální expozici na cenu energetických komodit. Podíl investovaného kapitálu do samotných výrobců elektřiny bude tedy menší než u obdobných fondů.

Většina expozice fondu bude směřovat na dodavatele energetických společností, tedy na výrobce zařízení na výrobu, přenos a uchování elektřiny. Jde o výrobce různých druhů turbín a to větrných, plynových i parních, transformátorů, generátorů, elektrických kabelů, ale také kogeneračních jednotek a elektrických součástek do domácností i firem a také data center včetně chytrých měřičů spotřeby a komponentů tzv. chytré sítě.

J&T se chce zaměřit především na firmy v rozvinuté Evropě (40 procent), Severní Americe (40 procent) a rozvíjející se trhy (20 procent). Svou roli v portfoliu budou hrát i těžaři energetických komodit a firmy poskytující jim služby.

Tři biliony korun za pět let. Českou energetiku čekají obří investice

Další součástí portfolia budou společnosti, které pro energetické firmy staví a servisují energetickou infrastrukturu, což jsou elektrárny, elektrické sítě, LNG terminály, plynovody, ropovody.

„Fond bude investovat primárně do krumpáčů a lopat energetické transformace. Bude se řídit pragmatickým přístupem bez ideologických ESG filtrů, bude tedy investovat do výroby elektřiny z fosilních i obnovitelných zdrojů včetně jádra,“ zdůrazňuje Seyček. „Unikátní budeme i v začlenění těžby fosilních energetických komodit,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  13:53

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Japonská vláda se snaží rozšířit využívání jaderné energie, aby omezila závislost na zahraničních fosilních palivech a snížila emise. Ve hře je tak znovuuvedení do provozu největší japonské atomové...

3. září 2025  13:17

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

3. září 2025  9:57

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

Ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 7,8 procenta, po očištění o inflaci o 5,3 procenta a dosáhla 49 402 korun. Ve středu to...

3. září 2025  9:30

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Ceny na letošním Oktoberfestu znovu vzrostou. Populární slavnosti piva a jídla letos nabídnou své 190. pokračování, na akci se opět chystají miliony lidí. Akce v bavorském Mnichově začíná 20. září a...

3. září 2025  8:54

Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání. Podle světových agentur to vyplývá z úterního rozhodnutí soudu ve Washingtonu.

3. září 2025  6:25

Ukrajina se chystá na další zimu, mnohé domácnosti rozsvěcují i české firmy

Premium

Od začátku invaze ztratila Ukrajina přibližně polovinu své výrobní kapacity elektrické energie. Podle zprávy mise OSN pro lidská práva dosáhly přímé škody v tomto sektoru více než 20 miliard dolarů....

3. září 2025

Mnohamiliardový mýtný tendr napíše poradenská firma CGI

Bude stát i po roce 2029 vybírat provozovatele dálničního mýta jen na základě nejnižší ceny, nebo zvolí komplikovanější druh soutěže, ve kterém se o nabídkách jednotlivých uchazečů jedná v otevřeném...

3. září 2025

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

2. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aldi plánuje expanzi v USA. Německý řetězec přidá přes dvě stě obchodů

Německý diskontní řetězec Aldi plánuje největší expanzi v historii svého působení ve Spojených státech. V roce 2025 zde otevře více než dvě stovky nových obchodů a stane se tak nejrychleji rostoucím...

2. září 2025

Salmonela v USA znovu útočí. Podezřelá vejce obchodníci stahují z prodeje

Úřady ve Spojených státech řeší další epidemii salmonely. Nákaza se podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) rozšířila už do čtrnácti států. Podle odborníků čísla počtu...

2. září 2025  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.