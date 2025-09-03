Obrovský růst umělé inteligence a cloudových služeb vede k masivnímu budování datových center extrémně náročných na spotřebu elektřiny. Energetický systém prochází transformací, poptávka po elektřině roste a s tím i nutnost investic do její výroby, přenosu a ukládání.
Energetika je však dlouhodobě podinvestované odvětví, uvedli zástupci investiční společnosti a banky J&T. Jak vyplývá ze zprávy J&T Banka Wealth report 2024, až 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů plánuje do svého investičního portfolia zařadit právě energetiku.
Na tento potenciální zájem reaguje banka založením nového investičního fondu J&T ENERGY OPF s dvojicí manažerů Michalem Semotanem a Martinem Seyčkem. Zaměří se právě na příležitosti v energetice. Podle nich totiž jde o klíčové téma nadcházejících dekád.
Miliony kilometrů sítí
Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) poroste spotřeba elektřiny dále o 2,6 procent ročně, tedy o téměř 15 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050. Energetický sektor však spoléhá jak v Evropě, tak i v Americe na infrastrukturu ze 70. a 80. let 20. století. Svět bude muset vybudovat desítky milionů kilometrů nových elektrických sítí.
„Od té doby se v těchto regionech postavilo jen málo stabilních zdrojů, jako je jádro a plyn. Navíc průměrné stáří elektrických sítí v Evropě a Spojených státech je 40 let,“ zdůrazňuje Semotan. Jak dodává, díky tomu výrobci energetické infrastruktury zažívají žně, mají rekordní zakázkové knihy a mohou navyšovat ceny a marže.
Velké technologické firmy
již nyní uzavírají 20leté smlouvy s významnou cenovou prémií na odběr elektřiny, případně staví data centra přímo vedle elektráren. Výběr lokality data center se podřizuje dostatečné kapacitě elektřiny v daném místě, popřípadě je nutno si zajistit vlastní alternativní zdroje elektřiny, které nevyžadují elektrickou přípojku.
Společnost Meta aktuálně plánuje obrovské datové centrum, jedná se o projekt Hyperion ve státě Louisiana o velikosti Manhattanu s potřebou 5 gigawatt elektřiny, což odpovídá pěti temelínským reaktorům, zdůrazňují manažeři investičního fondu J&T.
„Čekací doby na velké plynové turbíny, velké elektrické transformátory nebo podmořské elektrické kabely jsou minimálně tři až čtyři roky,“ dodává.
Navíc agentura IEA odhaduje, že do roku 2030 se spotřeba elektřiny datových center zdvojnásobí a dosáhne úrovně, která odpovídá celkové aktuální spotřebě elektřiny Japonska. Ve Spojených státech se datová centra mají do roku 2030 podílet na téměř polovině růstu poptávky po elektřině.
Krumpáče a lopaty energetické transformace
Portfolio J&T ENERGY je postavené tak, aby fond měl minimální expozici na cenu energetických komodit. Podíl investovaného kapitálu do samotných výrobců elektřiny bude tedy menší než u obdobných fondů.
Většina expozice fondu bude směřovat na dodavatele energetických společností, tedy na výrobce zařízení na výrobu, přenos a uchování elektřiny. Jde o výrobce různých druhů turbín a to větrných, plynových i parních, transformátorů, generátorů, elektrických kabelů, ale také kogeneračních jednotek a elektrických součástek do domácností i firem a také data center včetně chytrých měřičů spotřeby a komponentů tzv. chytré sítě.
J&T se chce zaměřit především na firmy v rozvinuté Evropě (40 procent), Severní Americe (40 procent) a rozvíjející se trhy (20 procent). Svou roli v portfoliu budou hrát i těžaři energetických komodit a firmy poskytující jim služby.
Další součástí portfolia budou společnosti, které pro energetické firmy staví a servisují energetickou infrastrukturu, což jsou elektrárny, elektrické sítě, LNG terminály, plynovody, ropovody.
„Fond bude investovat primárně do krumpáčů a lopat energetické transformace. Bude se řídit pragmatickým přístupem bez ideologických ESG filtrů, bude tedy investovat do výroby elektřiny z fosilních i obnovitelných zdrojů včetně jádra,“ zdůrazňuje Seyček. „Unikátní budeme i v začlenění těžby fosilních energetických komodit,“ uzavírá.