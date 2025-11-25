„Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizí a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ekonomika se vrátila k solidnímu růstu a inflace se stabilizovala. Ohledně budoucího vývoje pak v Česku také panuje dobrá nálada,“ shrnul aktuální ekonomickou situaci, která ovlivňuje i ty nejbohatší, Adam Ruschka, ekonom J&T Banky.
Průzkum se zaměřil také na Slováky. Ohledně ekonomiky jsou ale více pozitivní Češi. „Krize je na Slovensku palčivější, společnost to vnímá. Dalo se to čekat. Mají například výrazně vyšší inflaci,“ dodal ekonom Ruschka.
Kdo je dolarový milionář?
Muž, v průměru mu je 58 let, ale najdou se mezi nimi i mladí lidé, kteří založili úspěšné startupy. Žen přibývá, jsou to jak samotné podnikatelky, tak i vdovy po dolarových milionářích. Nadále ale ženy tvoří méně než deset procent dolarových milionářů, což odpovídá evropskému průměru
Letos jejich majetek rostl svižně, v následujících letech očekávají také růst, hlavně díky investicím
Jsou mezi nimi nejen podnikatelé, ale v poslední době i vysoce postavení manažeři
Průzkum už J&T Banka vydává patnáctým rokem. S přibývajícím časem se ukazuje, že zatímco dříve bohatství dolarových milionářů rostlo díky podnikání, dnes roste díky dobře zvoleným investicím. To se týká Čechů, u Slováků stále mírně převažuje podnikání.
Příležitost leží mimo burzu
K růstu bohatství dolarových milionářů v roce 2025 přispěly poprvé za dobu průzkumu nejvíc akcie, které za hlavní zdroj příjmu označila polovina dotázaných. Předstihly tak příjmy z vlastního podnikání a zaměstnání i investičních nemovitostí či dluhopisů.
Z akciových titulů bohatí lidé hodně věří technologiím. „Nesází ale jen na to, že si koupí široký akciový index, hledají příležitosti. Technologie udělaly hlavní růst na jejich portfolií,“ uvedl Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky. Dále dolaroví milionáři věří také energetice či obraně.
Do popředí zájmu těch nejbohatších se dostává i private equity (investice do soukromých firem, nikoli těch burzovně obchodovaných, pozn. red.). V příštím roce dokonce dolaroví boháči očekávají, že tento typ investic bude v příštím roce patřit k nejatraktivnější části jejich portfolií.
|
Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží
„Přibližně polovina českých a slovenských dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích dvanácti měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení,“ dodal Roman Koděra.
O průzkumu
Probíhal mezi srpnem a zářím 2025
Do průzkumu se zapojilo 443 respondentů
Hlavními investory do private equity bývají zpravidla institucionální investoři nebo právě bohatí jednotlivci. Vstup do tohoto typu investice totiž zpravidla vyžaduje velký vstupní kapitál.
„Private equity dává přístup k rostoucím firmám a zároveň méně podléhá krátkodobým výkyvům, což je důvod, proč mu věnují stále větší pozornost,“ uzavřel Koděra.