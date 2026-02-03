Na prodej upozornil portál E15. Podle něj vila změnila majitele v březnu loňského roku. Aktuálním vlastníkem je společnost Rezidence Opatovická, za kterou stojí Ivana Tykač.
„Mám Prahu ráda a obzvlášť obdivuji historické památky. To je také důvod, proč se již desetiletí věnuji především rekonstrukcím starých budov. Baví mne do nich vdechovat nový život. Kolem ruiny Na Šafránce chodíme s naším novozélandským honáckým psem Šimonem na procházky několik let a v čase jsem se do této nemovitosti „zakoukala“,“ uvedla Tykač.
Podle ní malé projekty dělá ráda. „Velké SVJ v luxusním projektu je vždy základem střetu zájmů majitelů jednotlivých bytů. Jde o to, že kombinace luxusních velkých či větších bytů v horních patrech s malými byty v nižších patrech, které jsou dostupné i méně movitým klientům je opravdu problém už z podstaty věci,“ uvedla.
„Někdo chce recepci, jiný si myslí, že náklad na ni je tak velký, že se bez recepce zcela určitě obejde. Jde ale i o náklady na pokrytí obyčejné spotřeby energií za společné prostory a tak dále. Prostě střet zájmů. Pak se v takovém projektu nebydlí nejlépe,“ doplnila podnikatelka.
„Dům Na Šafránce je ve výborné dostupné lokalitě, a já věřím že najde dva tři obdobně založené majitele, kteří ocení genia loci a vysokou úroveň zpracování. Tento projekt je radost. Radost z oživování historie. Takový hobby projekt, který baví,“ zmínila.
Vilu začali bourat bez povolení
Dům z roku 1921, který se nachází v ulici Na Šafránce, leží v památkové zóně. Původně patřil městské části Praha 10, která ho v roce 2013 prodala. Od té doby byla budova v rukou několika vlastníků.
V roce 2018, kdy byla vlastníkem společnost AWM Bohemia CZ, došlo k nepovolené demolici budovy. Radnici Prahy 10 na bourání tehdy upozornil anonymní telefonát, ta následně nechala demolici zastavit.
Za přestupek podle památkového zákona firmu následně odbor památkové péče magistrátu potrestal pokutou 300 tisíc korun. Tu v roce 2023 potvrdil s konečnou platností Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnost firmy.
Ačkoliv objekt změnil vlastníka a v předchozích letech společnost Vita rosea požádala o dodatečné povolení stavby a také doložila potřebné podklady, k obnově budovy nedošlo.
„Stavba disponuje pravomocným dodatečným povolením, vydaným mimo jiné na podkladě souhlasného závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP. Současný vlastník v souladu se stavebním zákonem vyrozuměl stavební úřad o přechodu práv a povinností z povolení stavby na něj,“ uvedl pro redakci iDNES.cz tiskový mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.
Respektovat bude nutné požadavky památkářů. Mezi ně patří například zachování původního vzhledu oken a vstupních dveří od domu. „Vstupní dveře do bytů budou vycházet ze stylově obdobných staveb a archivních materiálů,“ psalo se v dokumentu, na základě kterého magistrát v minulosti dodatečně povolil stavbu. Památkáři ve svém stanovisku také dbali například na barevnost oken nebo barevné řešení zábradlí.