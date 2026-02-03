Tykač koupila částečně zbouranou vilu na Vinohradech. Plánuje její obnovu

Autor:
  10:03
Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků bez povolení zboural. Majitelka nyní hledá ty, kteří budou ochotní spolupracovat na obnově domu.

Na prodej upozornil portál E15. Podle něj vila změnila majitele v březnu loňského roku. Aktuálním vlastníkem je společnost Rezidence Opatovická, za kterou stojí Ivana Tykač.

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29. ledna 2026)
Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29. ledna 2026)
Rondokubistická vila v ulici Na Šafránce (29. ledna 2026)
Vila byla v roce 2018 částečně zdemolována. (29. ledna 2026)
25 fotografií

„Mám Prahu ráda a obzvlášť obdivuji historické památky. To je také důvod, proč se již desetiletí věnuji především rekonstrukcím starých budov. Baví mne do nich vdechovat nový život. Kolem ruiny Na Šafránce chodíme s naším novozélandským honáckým psem Šimonem na procházky několik let a v čase jsem se do této nemovitosti „zakoukala“,“ uvedla Tykač.

Podle ní malé projekty dělá ráda. „Velké SVJ v luxusním projektu je vždy základem střetu zájmů majitelů jednotlivých bytů. Jde o to, že kombinace luxusních velkých či větších bytů v horních patrech s malými byty v nižších patrech, které jsou dostupné i méně movitým klientům je opravdu problém už z podstaty věci,“ uvedla.

„Někdo chce recepci, jiný si myslí, že náklad na ni je tak velký, že se bez recepce zcela určitě obejde. Jde ale i o náklady na pokrytí obyčejné spotřeby energií za společné prostory a tak dále. Prostě střet zájmů. Pak se v takovém projektu nebydlí nejlépe,“ doplnila podnikatelka.

„Dům Na Šafránce je ve výborné dostupné lokalitě, a já věřím že najde dva tři obdobně založené majitele, kteří ocení genia loci a vysokou úroveň zpracování. Tento projekt je radost. Radost z oživování historie. Takový hobby projekt, který baví,“ zmínila.

Vilu začali bourat bez povolení

Dům z roku 1921, který se nachází v ulici Na Šafránce, leží v památkové zóně. Původně patřil městské části Praha 10, která ho v roce 2013 prodala. Od té doby byla budova v rukou několika vlastníků.

V roce 2018, kdy byla vlastníkem společnost AWM Bohemia CZ, došlo k nepovolené demolici budovy. Radnici Prahy 10 na bourání tehdy upozornil anonymní telefonát, ta následně nechala demolici zastavit.

Za přestupek podle památkového zákona firmu následně odbor památkové péče magistrátu potrestal pokutou 300 tisíc korun. Tu v roce 2023 potvrdil s konečnou platností Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnost firmy.

Stoletá vila na Vinohradech se bourat nesměla, soud potvrdil pokutu 300 tisíc

Ačkoliv objekt změnil vlastníka a v předchozích letech společnost Vita rosea požádala o dodatečné povolení stavby a také doložila potřebné podklady, k obnově budovy nedošlo.

„Stavba disponuje pravomocným dodatečným povolením, vydaným mimo jiné na podkladě souhlasného závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP. Současný vlastník v souladu se stavebním zákonem vyrozuměl stavební úřad o přechodu práv a povinností z povolení stavby na něj,“ uvedl pro redakci iDNES.cz tiskový mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.

Respektovat bude nutné požadavky památkářů. Mezi ně patří například zachování původního vzhledu oken a vstupních dveří od domu. „Vstupní dveře do bytů budou vycházet ze stylově obdobných staveb a archivních materiálů,“ psalo se v dokumentu, na základě kterého magistrát v minulosti dodatečně povolil stavbu. Památkáři ve svém stanovisku také dbali například na barevnost oken nebo barevné řešení zábradlí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Proč má v zimě většina lidí málo vitamínu D a jak ho rozumně doplnit

Vitamín D v zimě: lze ho získat z potravin, nebo je nutná suplementace?

Pokud se vám na podzim nebo v zimě stává, že jste více unavení, bez nálady a někdy máte pocit, že snad trpíte depresí, možná za to může nedostatek sluníčka a vitamínu D. Vitamín D pomáhá například...

3. února 2026  8:30

Kupujete ojetinu v zimě? Jedna jízda může rozhodnout o drahé chybě

Test českých autobazarů:

Auto vypadá zachovale, cena je lákavá a prodejce tvrdí, že je vše v perfektním stavu. Jenže právě zima bývá momentem, kdy se u bazarových aut ukáže pravda. Testovací jízda v mrazu dokáže odhalit...

3. února 2026

Omezit kamiony během dopravní špičky. Volné dálnice má přinést dynamické mýtné

Premium
Ministr dopravy Ivan Bednárik

Páteční dopravní špička a pravý pruh přeplněný projíždějícími kamiony. Těch jen za posledních pět let podle počtu registrovaných mýtných jednotek přibylo na českých dálnicích více než 240 tisíc....

3. února 2026

Cenový klid vystřídala nervozita. Ze zásobníků plynu se těžilo víc než obvykle

Tanker Gaslog Gergetown v nizozemském Eemshavenu

Situace kolem zásob a dodávek zemního plynu v Evropě je nyní sice napjatější než v jiných letech, podle expertů však stále pod kontrolou. Vyšší spotřeba plynu na vytápění kvůli mrazům vedla k...

3. února 2026

Drastický propad spolehlivosti německých drah: včas jede jen každý druhý vlak

Německo, vlak, ilustrační foto. (4. března 2011)

Nedochvilnost německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB), za kterou je dlouhodobě kritizován, se v lednu ještě zhoršila. Podle vyjádření DB dorazilo včas pouze 52 procent spojů. Tyto údaje...

2. února 2026  21:23

Rohlík zpoplatnil papírové tašky. Hodlá omezit jednorázové obaly

Nepotřebné knihy zákazník předá kurýrovi Rohlíku. (17. května 2023)

Online supermarket Rohlík od 19. ledna 2026 zpoplatnil své papírové tašky. Zákazníci za ně zaplatí paušálně 15 korun za každou objednávku, bez ohledu na to, kolik tašek jim kurýr přiveze. Firma...

2. února 2026

Maďarsko se soudí s EU, Slovensko se k tomu chystá: kvůli zákazu ruského plynu

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Uvedl to maďarský ministr zahraničí...

2. února 2026  18:29

Nejsme děsiví, jen stavíme. Vznikla sociální síť Moltbook jen pro AI, lidi fascinuje

ilustrační snímek

Jen před pár dny vznikla na internetu nová sociální síť, která budí úžas, obdiv i hrůzu zároveň. Jmenuje se Moltbook a je určena výhradně pro umělou inteligenci – konkrétně pro takzvané AI agenty,...

2. února 2026

OBRAZEM: Autobus ani tramvaj dnes nečekejte. Německo ochromila stávka v dopravě

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní...

2. února 2026  15:53

Rozpočet je v přebytku přes 30 miliard. Utrácet nedovoluje provizorium

Ministryně financí Alena Schillerová na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna kladným saldem ve výši 32,4 miliardy korun. Důvodem vysokého přebytku je rozpočtové provizorium, které výrazně omezuje, kolik stát může utratit,...

2. února 2026  14:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ministr Šebestyán má plán, jak zlevnit potraviny. Návrhy předloží na koaliční radě

Schůze Poslanecké sněmovny. Martin Šebestyán, ministr zemědělství. (13. ledna...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) chce na příští koaliční radě předložit plán pro levnější potraviny. Podle předsedy SPD a Sněmovny Okamury má Šebestyánův plán již některé konkrétní...

2. února 2026  13:07

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

2. února 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.