Je český řidič počtem čerpacích stanic zhýčkaný?
Česko patří k zemím s nejhustší sítí čerpaček. Podobný spotřebitelský komfort mají také řidiči v Itálii, Švýcarsku nebo Řecku. V Česku se čerpací stanice stavěly hlavně v devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí, a to bez jakékoli regulace. Kdo měl pozemek, splnil podmínky územního plánu a přísné environmentální požadavky, mohl si pumpu jednoduše postavit. Díky tomu jich vzniklo tolik, že je dnes průměrný prodej na jednu stanici zhruba poloviční oproti Německu. Na nových úsecích dálnic, které v Česku vznikají, už ale stát z důvodů bezpečnosti dopravy výstavbu reguluje. Například tím, že sám určí místo, kde čerpačka může být, pozemek si nechá a v tendru jej pronajme budoucímu provozovateli.
