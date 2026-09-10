Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stát musí umět změny ve zdravotnictví postavit, říká ředitel pojišťovny

František Strnad

Ivan Duškov, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny | foto: VZP

České zdravotnictví čeká kvůli stárnutí populace výrazná proměna. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova bude potřeba méně akutních lůžek, naopak výrazně více následné péče, nové ambulantní kapacity a v Praze také zásadní proměna nemocniční infrastruktury. „Zdravotnické reformy nekončí u úhrad a smluv s nemocnicemi. Stát musí být také schopen potřebnou infrastrukturu připravit a v rozumném čase povolit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Říkáte, že české zdravotnictví potřebuje méně akutních lůžek, a naopak výrazně více následné péče. VZP chce mít do roku 2030 o 4,5 tisíce následných lůžek více. Kde se vezmou?
O transformaci zdravotnictví často mluvíme jako o změně úhrad, organizace péče nebo kompetencí. Jenže ona není pouze virtuální. Má také svoji fyzickou podobu. Někde lze existující kapacity akutních lůžek přestavět na péči následnou, jinde ale budete potřebovat zásadnější rekonstrukci nebo budovat zcela nové pavilony. Vedle toho chceme posilovat jednodenní péči, ambulantní služby nebo komunitní péči. To všechno potřebuje prostory, technické zázemí a investice.

Zdravotnictví tedy nelze reformovat jen na papíře. Pokud se shodneme, že v roce 2030 potřebujeme jinou strukturu péče, ale příprava potřebné infrastruktury bude trvat deset nebo patnáct let, máme problém.

Není ale hlavní bariérou spíš nedostatek peněz než stavební povolení?
Peníze jsou samozřejmě zásadní, ale nejsou jedinou podmínkou. Můžete mít investici připravenou a financovanou, ale pokud ji neumíte projednat, povolit a realizovat v předvídatelném čase, peníze samy nic nevyřeší.

A zdravotnictví je dobrý příklad, protože demografie na nás nepočká. Víme poměrně dobře, jak bude česká populace za deset nebo dvacet let vypadat. Chybět budou tisíce lůžek následné a dlouhodobé péče. Opravdu si nemůžeme dovolit deset let pouze připravovat infrastrukturu, která má tento problém řešit.

V Praze jste také v poradním týmu kolem vzniku metropolitní nemocnice. Dokonce jste mluvil o pětiletém horizontu. Není to při českém tempu přípravy podobných projektů příliš optimistické?
Možná jsem optimista. Ale u podobných projektů podle mě potřebujete ambiciózní časový plán. Musíte mít jasně definovaný cílový stav a od něj si zpětně rozkreslit jednotlivé milníky.

Ivan Duškov (43)

Od února 2026 generálním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Ve VZP působí od roku 2020, před nástupem do jejího čela zastával pozici náměstka ředitele pro služby klientům.

Dříve působil na ministerstvu zdravotnictví, kde vedl Strategickou projektovou kancelář a podílel se na přípravě reformy psychiatrické péče v Česku.

Manažerské zkušenosti získal také na Univerzitě Karlově a v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Vystudoval Fakultu humanitních studií a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, v letech 2022–24 absolvoval na Oxfordské univerzitě program Global Healthcare Leadership.

Nejtěžší je podle mě udržet kontinuitu rozhodování. Nemůžete každé dva roky znovu začínat debatu o tom, co vlastně chcete postavit a proč. Potřebujete také dobře zvládnout investiční přípravu, povolování, veřejné zakázky a následnou realizaci.

Když se každý krok odehrává izolovaně a mezi jednotlivými institucemi vzniká ping-pong, pět let samozřejmě nebude reálných. Pokud ale bude projekt skutečně řízený a všichni budou přesně vědět, kdo za kterou část odpovídá, není důvod se automaticky smiřovat s tím, že velká veřejná investice nutně znamená patnáct nebo dvacet let.

Z toho, co říkáte, skoro vychází, že stavební zákon je zdravotnické téma.
Samozřejmě nejsem stavební právník a nechci si na něj hrát. Ale z pohledu člověka, který se zabývá dostupností zdravotní péče, ta souvislost existuje.

Zdravotní pojišťovna může říct, kde potřebujeme jinou strukturu péče, může poskytovatele motivovat úhradami, můžeme pracovat s daty a plánovat kapacity. Jenže v určité chvíli musí někde vzniknout ambulance, přestavět se oddělení, vytvořit kapacita následné péče nebo postavit nová budova.

Zdravotní sestry umějí víc, než jim systém dovolí, říká Vojtěchova poradkyně

Dostupnost zdravotní péče nakonec není abstraktní pojem. Péče se musí někde fyzicky poskytovat. To platí i pro problém nedostatku lékařů v regionech?
Určitě je to jedna jeho část. Už jsem říkal, že když chcete dostat mladého lékaře do regionu, nestačí mu nabídnout peníze. Potřebuje ordinaci, bydlení, jeho partner nebo partnerka potřebují práci, děti školku nebo školu a rodina nějaké fungující okolí.

Proto se zdravotní politika nedá úplně oddělit od toho, jak se rozvíjejí města a obce. Když se někde dlouhodobě nedaří stavět bydlení nebo občanskou infrastrukturu, projeví se to nakonec i v dostupnosti zdravotní péče.

Obce se bojí, že přijdou o vliv na to, co se na jejich území postaví. A není právě to jeden ze sporů kolem nové podoby stavebního zákona?
Té obavě rozumím. Ale právě proto bych odděloval plánování od správního rozhodování.

Obec podle mě musí mít zásadní slovo v tom, co a kde na svém území chce. To je její politická odpovědnost vůči obyvatelům. Pokud ale jednou stanoví pravidla v územním plánu, následné povolení konkrétního projektu by mělo být především odborným správním procesem.

Podobně je to ostatně ve zdravotnictví. Ministerstvo a další instituce nastavují pravidla a strategii, ale nechcete, aby o každém jednotlivém výkonu nebo každé smlouvě znovu politicky rozhodovala vláda.

Novela stavebního zákona, kterou Senát odmítl, stojí mimo jiné na principu jednoho úřadu, jednoho řízení a jednoho rozhodnutí. Proč je podle vás právě odpovědnost tak důležitá?
Protože roztříštěná odpovědnost je podle mě obecnější problém veřejné správy. Když máte deset různých institucí, z nichž každá odpovídá za desetinu procesu, velmi snadno skončíte v situaci, kdy jsou všichni formálně v právu, ale výsledek není žádný.

Ten princip proto chápu především tak, že má být jasné, kdo proces vede a kdo je odpovědný za to, že na jeho konci vznikne rozhodnutí. A to nic nemění na faktu, že samozřejmě musí být respektovány všechny odborné požadavky – ochrana přírody, památky, doprava a další veřejné zájmy. Nemělo by ale být úlohou občana, obce nebo třeba nemocnice, která staví nový pavilon, aby sama koordinovala jednotlivé postupy státní správy, dílčích úřadů a jejich rozhodnutí. Právě odstranění roztříštěnosti, integraci stanovisek a jasnější odpovědnost stavebního úřadu uvádí MMR mezi hlavními principy návrhu.

Bytový dům se povoluje sedm až deset let, říká vládní zmocněnkyně Landová

Když to vztáhnu zpátky ke zdravotnictví: co by podle vás rychlejší a předvídatelnější stavební řízení konkrétně změnilo?
Nebudu tvrdit, že novela stavebního zákona vyřeší problémy zdravotnictví. To by bylo absurdní. Ale pokud se bavíme o transformaci lůžkového fondu, rozšiřování následné péče, nových ambulantních kapacitách nebo velkých investicích, jako je pražská nemocniční infrastruktura, potřebujete vedle peněz a zdravotnické strategie také fungující investiční prostředí.

Mně jde především o časovou předvídatelnost. Management nemocnice nebo veřejný investor potřebuje vědět, jestli určitý záměr může realizovat a v jakém horizontu. Nemůže plánovat zdravotní péči do roku 2030, když vůbec neví, zda stavební část projektu bude trvat tři roky, nebo deset.

Senát ale novelu zamítl. Není možné, že problém není v cíli, ale právě v navrženém řešení?
U tak velké změny bych ani neočekával, že kolem ní bude úplná shoda. Důležité podle mě je, že se dnes už poměrně široce shodujeme na cíli: stavební řízení musí být předvídatelnější, odpovědnost jasnější a stát musí být schopen investice připravovat rychleji. Teď máme příležitost najít takové nastavení, které bude dlouhodobě fungovat a získá dostatečnou důvěru státu, samospráv i těch, kteří podle něj budou stavět.

Pro zdravotnictví je to důležité právě proto, že jeho rozvoj plánujeme na desetiletí dopředu. Pokud víme, jakou péči budeme potřebovat v roce 2030 nebo 2040, měli bychom tomu být schopni přizpůsobovat i infrastrukturu s dostatečným předstihem.

Vy máte zkušenost také z Institutu plánování a rozvoje Prahy. Co vám IPR v tomto směru dal?
Asi hlavně pohled na rozdíl mezi plánováním a následným povolováním. Jak jsem již řekl, město potřebuje strategicky rozhodnout, jakým směrem se bude rozvíjet. Kde má být bydlení, kde veřejná vybavenost, kudy povede doprava nebo kde bude infrastruktura. To je politické rozhodnutí a samospráva v něm musí mít velmi silnou roli.

Pak ale přichází druhá fáze: máte konkrétní projekt, který je v souladu s předem nastavenými pravidly, a potřebujete o něm profesionálně a předvídatelně rozhodnout. Když ty dvě úrovně neoddělíte, máte tendenci u každého konkrétního projektu znovu otevírat strategickou debatu, kterou jste měli vyřešit už při plánování města.

Já jsem si později ten rozdíl mohl vyzkoušet i prakticky z druhé strany. Nějakou dobu jsem působil ve společnosti Klimentská Residence, která připravovala dostavbu proluky v centru Prahy. Když jsem do ní v roce 2020 vstoupil, projekt se povoloval už téměř devět let. První žádost byla podaná v roce 2011.

KOMENTÁŘ: Jak Piráti změnou zadání dostali Libeňský most do právní pasti

Měl jsem k němu vazbu prostřednictvím Společnosti přátel žehu, které předsedám. Ta byla s nemovitostí historicky spojená a z dřívější transakce tam existovaly vztahy, které bylo potřeba dořešit. Nebyl jsem tedy u vzniku projektu, vstupoval jsem do už mnoho let běžícího příběhu. Pro mě to ale byla velmi zajímavá zkušenost, protože jsem najednou viděl povolování nejen z pohledu městského plánování, ale i konkrétního stavebního záměru.

Devět let už v okamžiku, kdy jste do projektu vstupoval? Na čem se to tak dlouho zasekávalo?
Právě to pro mě bylo nejzajímavější. Nebyla tam jedna zásadní překážka, kterou by projekt nebyl schopný odstranit.

Územní rozhodnutí bylo opakovaně vydáno a následně zrušeno. Jednou se řešilo oslunění, potom způsob stanovení referenčního objektu, následně otázky spojené s památným stromem. Každé z těch témat samo o sobě samozřejmě může být naprosto legitimní. Problém nastává ve chvíli, kdy splníte požadavek z jednoho kola a při dalším se objeví úplně nová otázka, která celý proces znovu vrátí zpět.

To jsou ale zároveň věci, které stát u podobných staveb kontrolovat musí. Kde je tedy hranice mezi důkladností a zbytečným prodlužováním?
Samozřejmě je musí kontrolovat. A je správně, že například ten památný strom byl důkladně řešený – mimochodem tam stojí dodnes, dobře se mu daří a bytový dům tam už stojí. Nejde mi tedy o oslabování ochrany přírody, památek nebo práv sousedů. Jde o to, aby stát dokázal všechny tyto veřejné zájmy posoudit koordinovaně, pokud možno najednou, a dospět k výsledku v reálném čase.

Klimentská nakonec získala pravomocné územní rozhodnutí deset let a dva měsíce po první žádosti. To podle mě dobře ukazuje, že rychlejší proces nemusí znamenat méně důkladný proces. Dobře fungující systém by měl zvládnout obojí.

Když to srovnáte s nemocnicí, je ten problém vlastně stejný?
Principiálně ano, byť samozřejmě složitost projektu je úplně jiná. Když připravujete velkou nemocniční investici, máte oprávněně mnohem více technických, urbanistických, dopravních a dalších požadavků. Ale právě proto potřebujete kvalitně řízený a předvídatelný proces.

Nemocnice je možná nejlepší ilustrací toho, proč rychlejší povolování není totéž jako benevolentnější povolování. Nikdo přece nechce, aby stát nad bezpečností nemocnice mávl rukou. Chceme, aby všechny požadavky kvalitně posoudil a potom v rozumné době definitivně rozhodl. To je podle mě i správný pohled na stavební reformu obecně.

Česko čeká rychlé stárnutí populace. Rýsují se plány na posílení paliativní péče

Může novela skutečně zabránit tomu, aby vznikla další desetiletá Klimentská?
Žádný zákon samozřejmě neodstraní všechny složité projekty nebo všechny spory. Může ale vytvořit podmínky, aby podobných případů bylo výrazně méně. Pokud omezíte duplicity, propojíte rozhodování a jasně určíte odpovědnost za celý proces, dobrým a připraveným projektům dáváte mnohem předvídatelnější cestu k realizaci.

A to je podle mě ten správný cíl. Stát by měl dokázat kvalitní projekt důkladně posoudit, ochránit všechny relevantní veřejné zájmy a zároveň mu umožnit v rozumném čase vzniknout.

U zdravotnické infrastruktury je to obzvlášť důležité. Pokud dnes víme, že za několik let potřebujeme nové kapacity následné péče, modernizované nemocnice nebo nové ambulance, chceme mít systém, který nám umožní tuto potřebu skutečně převést do reality.

Vy ve zdravotnictví často mluvíte o value-based healthcare, tedy že systém nemáme hodnotit podle počtu výkonů, ale podle výsledku. Není to vlastně docela dobrá analogie i pro stavební správu?
Možná ano. Ve zdravotnictví se snažíme opustit představu, že když jsme provedli hodně výkonů, automaticky jsme poskytli dobrou péči. Podstatné je, co jsme pacientovi skutečně přinesli. A u veřejné správy by mělo platit něco podobného. Její kvalitu bych neměřil počtem razítek, stanovisek nebo jednotlivých administrativních kroků. Měřil bych ji tím, jestli dokáže kvalitně, zákonně a včas rozhodnout.

To je ostatně věc, která mě na veřejné správě zajímá dlouhodobě, proces není výsledek. Sportovní terminologií, chcete – li, důležité není propocené triko, počítá se gól.

Jak byste tedy poznal, že změna stavebního práva skutečně funguje?
Stejně jako ve zdravotnictví – z dat. Kolik reálně trvá od podání kompletní žádosti do pravomocného rozhodnutí? Kolik rozhodnutí nadřízené orgány ruší? Kolikrát se jedna věc vrací? Jak rozdílně rozhodují úřady o podobných případech? Nestačí přijmout zákon a po roce oznámit, že reforma byla úspěšná. Musíme být schopni změřit její výsledek.

Co se stane se zdravotnictvím, pokud stát svou schopnost plánovat a stavět nezlepší?
Zdravotnictví samozřejmě bude fungovat dál, ani změny se nezastaví, jen budou dražší, pomalejší a bolestivější. Stárnutí populace stejně přijde. Potřeba následné péče stejně vzroste. Nemocniční síť se stejně bude muset měnit. Otázka je, jestli to budeme dělat plánovaně a s předstihem, nebo pod tlakem ve chvíli, kdy už kapacity budou chybět.

Ve zdravotnictví často říkám, že problémy 21. století nemůžeme řešit metodami století dvacátého. Totéž podle mě platí pro schopnost státu investovat. Můžeme mít sebechytřejší zdravotnickou strategii, ale pokud ji neumíme převést do reality, zůstane jen strategií v šuplíku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec

Premium
ilustrační snímek

Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu...

10. září 2026

Stát musí umět změny ve zdravotnictví postavit, říká ředitel pojišťovny

Ivan Duškov, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

České zdravotnictví čeká kvůli stárnutí populace výrazná proměna. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova bude potřeba méně akutních lůžek, naopak výrazně více následné péče, nové...

10. září 2026

Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

ilustrační snímek

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...

9. září 2026  19:32,  aktualizováno  20:28

Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok

Rotterdamský přístav (18. dubna 2025)

Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...

9. září 2026

Rozvádějící ředitel Smilegate musí manželce vyplatit rekordní miliardy

Kwon Hyuk-bin, zakladatel a současný šéf jihokorejské herní společnosti...

Jihokorejský soud ve středu nařídil Kwon Hjok-pinovi, zakladateli herní společnosti Smilegate, aby své manželce v rámci rozdělení majetku vyplatil 2,55 bilionu wonů (přes 39,7 miliardy Kč). Částka by...

9. září 2026  18:11

Češi a zdražování: Nejcitlivěji inflaci stále vnímají mladí, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Důsledky inflace na sobě pociťuje 77 procent Čechů, což je nejméně za pět let. Téměř osm z deseti lidí se obává vlivu cen pohonných hmot. Lidé mají strach především z dalšího zdražování běžného...

9. září 2026

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

9. září 2026

Český Innovation Week se letos zaměří na AI i humanoidní roboty

ilustrační snímek

Letošní Týden inovací, největší středoevropská událost zaměřená na AI, inovace a technologie, se zaměří na aktuální vývoj umělé inteligence a její rostoucí vliv na byznys i běžný život. Jedním z...

9. září 2026  14:50

V rámci stavebního summitu diskutují kandidáti na pražského primátora. Sledujte živě

Přímý přenos
ilustrační snímek

Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu? Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat? I tom v pražském Obecním domě debatují...

8. září 2026  14:30,  aktualizováno  9. 9. 14:04

Britská letiště kvůli problémům s řízením provozu zrušila přes 2 000 letů

Cestující procházejí terminálem 5 londýnského letiště Heathrow poté, co byly v...

Britská letiště ve středu opět ruší či odkládají stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2 000 letů, na...

9. září 2026  13:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podnikatelské dynastie v Indii trápí následnictví. Rodinným firmám hrozí pat

Premium
Indický podnikatel Mukeš Ambani s manželkou Nitou v indickém Džámnagaru. Jeho...

V Indii tvoří tři čtvrtiny HDP rodinné podniky. Složité příbuzenské vazby v těchto mocných konglomerátech však podle odborníků zpomalují jejich výkonnost v národním hospodářství, ve kterém sehrávají...

9. září 2026  13:19

Íránské aerolinky rostou i navzdory sankcím. Jejich armádní role je nezpochybnitelná

Letadlo íránské společnosti Mahan Air. (14. září 2017)

Íránská letecká společnost Mahan Air čelí americkým sankcím už od roku 2011. I přesto ale dál rozšiřuje svůj provoz. Letos v létě získala další použité Boeingy 777 a během několika týdnů otevřela...

9. září 2026  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×