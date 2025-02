Důvěrné informace ČNB unikly do Teheránu, říká Íránka královského rodu

PransaSama Arvaz není obvyklé jméno. Jaký máte původ?

Pocházím z Kadžárovské dynastie. Ta byla vládnoucím rodem turkického původu a pocházela z kmene Kadžarů. Moji předkové před pěti sty lety panovali nad několika územími současného Íránu. Nakonec spravovali jako vladaři celé území Íránu. Rodokmen z matčiny strany vede přímou linií ke králi Fát Alí Šáhovi, který vládl v letech 1797–1834, a jeho synovi, princi Abdul Alí Mirzovi.

Víte, Írán je starověká země. Kořeny mého národa a jeho kultury jsou staré pět tisíc let. Dnešní íránský politický režim je starý 40 let. Bohužel jsme právě jen s ním kvůli původu spojováni všichni, jako by nic než poslední čtyři dekády v Íránu nebylo.

Spojené státy označují Írán jako zemi, která podporuje terorismus. Nařkl vás z toho někdo v Česku?

Nálepkování je problém. Narodila jsem se v Teheránu, takže mám íránský pas, ale miluji českou zemi. Sama jsem si ji vybrala, rodiče k ní měli vztah. Žiji tady a také jsem zde vystudovala, spojuji s ní své životní plány. Nejsem politicky angažovaná. Moje rodina je apolitická. Přála bych si, aby mě tak vnímalo i Česko. Nemluvím teď jen za sebe, ale i za další Íránce, kteří zde žijí a potýkají se se stejným škatulkováním jen pro místo, odkud pochází. Člověk se nestává teroristou jen tím, že se někde narodí.

Jsou Íránci v Česku diskriminováni?

Narážíme na problémy. Třeba když si chcete otevřít účet v bance. Žiji zde deset let. Pracovala jsem na velkých projektech pro zlepšení životního prostředí, podílela jsem se na edičních a výstavních projektech českého umění ve světě. Po celou dobu v Česku se angažuji v kultuře. Stala jsem se majitelkou Galerie Gema, která je významnou součástí místní výtvarné scény.

Loni jsme ve spolupráci se slovenskou Galerií Danubiana uspořádali výstavu našeho kmenového českého umělce Jiřího Sopka. Navštívilo ji přes dvacet tisíc návštěvníků. Člověk by si myslel, že za to sklidím alespoň minimální respekt. Nestalo se tak. Ono se leccos dá překousnout, ale někdy jen bezmocně dostáváte rány. V pravém slova smyslu jsem ovšem dlouhodobě a skutečně vážně diskriminovaná bankovním systémem v čele s ČNB.

PransaSama Arvaz Narodila se v Teheránu. Pochází z perského královského rodu. Z Íránu odešla nejprve do Spojených arabských emirátů a později do Evropy. Vzdělání získala v Dubaji a v Česku, kde teď žije. Úspěšně podniká v oblasti energetiky. Její celoživotní vášní je umění. Mluví plynně persky, arabsky, anglicky a francouzsky a zdokonaluje znalosti češtiny.

Žijete zde deset let, ale veřejnost se o vás dozvěděla až z uniklých dokumentů Podnikatelské družstevní záložny, u které jste měla účet. Poškozuje vás to?

Netoužila jsem po tom být vidět a najednou se v médiích objevily velice citlivé informace, které se mě týkaly. Neslyšela jsem o tom, že by centrální banka v jiné zemi poskytla citlivé informace o soukromých účtech novinářům dříve, než by o tom informovala majitele účtu, nebo alespoň peněžní ústav, kde ten účet je veden. Dozvěděli se o tom i mí přátelé ve Francii, galeristé z okolí Farah, manželky posledního šáha, která se také věnuje modernímu umění. Šokovalo je to, chtějí iniciovat petice a stěžovat si na evropské úrovni.

Takže vás to poškodilo?

Zatím je žádám o klid. Ale to neznamená, že si to nechám líbit, jde o mé osobní bezpečí. Není snadné pouštět se otevřeně do takových sporů. Ale rozhodla jsem se o tom začít mluvit až teď, když jsem k tomu donucena. Předchozí špatné zkušenosti s pronásledováním zaviněným ČNB byly hrozné, ale odehrály se jinde a já jsem se od nich chtěla odříznout, teď se problémy opakují, zesilují a ohrožují můj každodenní život.

Není to poprvé, co mi Česká národní banka způsobila problémy. Před rokem jsem při poslední návštěvě Teheránu stála tváří v tvář ohrožení života. Na vině byly úniky, které se podle vší logiky mohly dostat ven jedině z ČNB.

O co šlo?

Šlo o můj účet v Podnikatelské družstevní záložně. Té bylo ze strany ČNB řečeno, že nesouhlasí s tím, abych u nich měla peníze. Obhajoba PDZ stála na tom, že nemám s režimem v Íránu nic společného a mám tu legitimní podnikání. Musela jsem loni na začátku roku na den do Teheránu kvůli dědickým záležitostem. Z krátké cesty se stal nedobrovolně o dost delší pobyt.

Šokovaná jsem byla konfrontována hned po příletu s nahrávkou s hlasem pracovníka PDZ, a pak mi byl předložen přepis obsahu. Byl to záznam z kontroly ČNB v PDZ. Kolega popisoval kontrole ČNB to, proč nepřítel nejsem a proč je možné mi vést účet. V mé původní domovině si informace nejprve vykládali nepřátelsky. A vypadalo to velmi vážně.

Možná, kdybych nebyla princezna, už bych nebyla mezi živými. Takhle už tam nesmím. Nakonec jsem díky neoficiální diplomacii spěšně opustila zemi a nic víc se mi nestalo. Nemuselo to tak dopadnout, ve hře byla spousta šťastných náhod.

Jak to zdůvodnili?

To mi zatím nikdo nezdůvodnil. Podle tvrzení ČNB šlo o podezření z praní špinavých peněz. Dostali přes PDZ vysvětlení, ke kterému jsem součinně dodala vše nezbytné a předložila ověřené doklady od soudu. Ty obsahovaly informaci, že jsem zdědila po rodičích paláce, ke kterým se nemohu dostat, ale z nichž jsem dostala finanční vyrovnání v kategorii, na kterou se nevztahují sankce.

Podobně jsem doložila, že jsem majitelkou investičních směnek, se kterými jsem po otci získala nárok na náhradu škody z privatizace před čtvrt stoletím. Něco takového, jako je prokazování původu peněz, má zůstat v konverzaci mezi soukromou finanční institucí, jejím klientem a ČNB, už proto, že se to týká lidí, které je možné dostat špatným zacházením s citlivými informacemi do problémů.

Jaká byla reakce?

Íránu ani tamního režimu se ty informace z kontroly bezprostředně netýkaly, šlo jen o mou historii a obhajobu mého práva užít část svého dědictví v Česku. Někdo si ale mou obhajobu legitimity vlastnění účtu mohl vysvětlit po svém, a to se stalo. Začínám si myslet, že v tom úniku byl záměr. Nejsem na žádné černé listině v Česku ani v EU, tak proč?

Zvažujete právní kroky?

Advokát mi řekl, že to ze strany ČNB bylo nejen nemorální, ale i nelegální. Zvažujeme právní kroky. Víte, když jsem se o sobě dozvěděla z médií, kolik mám peněz a že jsem je vyzvedla v hotovosti, mohla jsem jít rovnou na policii podat trestní oznámení na neznámého pachatele, že mě někdo ohrozil, protože na mě veřejně ukázal jako tipař.

Ale ten pachatel není úplně neznámý, tím tipařem je někdo, komu z ČNB vydali, co vydávat nesmí. Absolutní selhání demokracie, říkají znalci. Regulátor trhu publikuje, kdo u sebe má hodně peněz. Právníci už mají důkazy, že novináři měli z ČNB plnou zprávu, a to bez začernění, s údaji podléhajícími důvěrnosti.

Cítila jste se v nebezpečí?

Přijde vám normální, že všichni vědí, jak vypadáte, kde vás najdou a kolik máte peněz v hotovosti? Zajímalo by mě, kdo rozhodl o tom, že nemůžu mít u českých finančních institucí účet. Všechny banky mi rušily nebo odmítaly zřídit účty s tím, že nepřímo uváděly, že je to na pokyn regulace. Jediný účet, kde jsem mohla přijmout peníze, byl v PDZ. Pak se ukázalo, že PDZ je v ohrožení.

Nejsem bojovnice, a už vůbec ne politická, ale o své peníze jsem se bála. Když nesmím mít jiný účet než jeden, když mi z něho nedovolí převádět, převody se zmrazují a vrací, když je osud peněžního ústavu, kde mám jediný účet, nejistý, jsem donucena si svoje peníze vybrat. Regulátor pak označí svobodné nakládání s vlastními legálními prostředky za praní peněz a oznámí, že ty peníze mám u sebe a kolik jich je. Nemuseli přece zveřejňovat mé jméno a kolik peněz mám. To je v rozporu s evropským právem a lidskou slušností.

Proč jste měla peníze u Podnikatelské družstevní záložny, které Česká národní banka odebrala licenci?

Protože jsem neměla jinou možnost. Zkoušela jsem to u českých bank a skoro všechny mě odmítly. PDZ byla jediná, která mi otevřela účet. Nebyli první volba, ale neměla jsem jinou možnost. Nemohla jsem ze svého účtu jinde, když jsem chvíli v minulosti nějaký vlastnila, než mi ho zavřeli, poslat více než sto eur. Malá finanční instituce, která mi otevřela účet, zase neměla přístup ke SWIFT (belgická nezávislá společnost sloužící jako zprostředkovatel a vykonavatel finančních transakcí v mezinárodním platebním styku – pozn. red.).

Jak to zdůvodnily?

To zavírání účtu a odmítání mi otevřít? Tím, že jsem se narodila v Teheránu. Ale mezi řádky se oháněli regulací, že by jinak proti mně sami nic neměli.

Podnikatelská družstevní záložna byla spojována s praním špinavých peněz. Peníze u ní měli lidé spjatí s organizovaným zločinem, ale i například z brněnské ODS včetně premiéra Fialy. Neodrazovalo vás to?

Když jsem se to dozvěděla, šokovalo mě to, jak stačí nepodložené pomluvy a zničí malý zdravý finanční ústav. Ale rozhodla jsem se správně. Peníze z Dubaje z mého účtu, který nemohu používat k soukromým úhradám a který byl zřízen jen pro příjem z náhrady majetkové újmy, jsem chtěla přesunout jako vklad společníka na můj podnikatelský účet. Ne do PDZ, ale do jiné banky, kde měla moje firma účet.

V té bance na Praze 6 visely na stěnách obrazy, které ta banka nakupovala od galerie už 30 let. Ale nakonec mi odmítli už aktivovaný akreditiv. Jindy jsem naopak obráceně z jiné české banky do banky ve Spojených arabských emirátech potřebovala odeslat peníze na úhradu fakturace perfektně zdokumentovaného obchodního případu, a co se stalo?

Zmrazili je.

Zablokovali je! A to není vše. I ta další banka, odkud měla úhrada jít, zavřela všechny účty společnosti. V té druhé bance byl nicméně velký zůstatek. Osobní bankéřka mi zavolala, ať přijdu hned na pobočku. Řekli mi, že zavírají účet. Peníze mi předali v krabici, zrušili účet a řekli sbohem.

Jak to zdůvodnili?

Ptala jsem se, jestli jsme někde udělali chybu v účetnictví, zda něco chybí. Řekli jen, že tak mají nastavená vnitřní pravidla. Zbylé dvě banky se následně zachovaly plus minus stejně. Některé moje firmy v Česku teď nemají žádný bankovní účet nebo operují limitovaně a nedostatečně pro úspěšnou galerii aktivní v mezinárodním měřítku.

Existují restrikce proti některým konkrétním íránským občanům, ale banky k nim musí mít důvod. Jak je možné, že mám v Česku povolený dlouhodobý pobyt, ale nemůžu mít u banky peníze? Miluji tuto zemi, sama jsem si ji vybrala. Nemám s režimem nic společného. Vy také nejste komunista jen proto, že jste se narodil v době, kdy v ČSSR vládla KSČ.