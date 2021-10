Zahřívaný tabák upozaďuje cigarety. Na český trh vstupuje levnější zařízení

„Naší ambicí je, aby všichni dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli co nejdříve na lepší alternativy a přestali kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví, i zdraví svého okolí,“ uvedla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.

Bezdýmné zařízení je od společnosti KT&G, lil SOLID 2.0, které v České republice představila značka IQOS. Díky nižší ceně samostatného zařízení i tabákových náplní má cílit na širší spotřebitelský segment.

V tuzemské populaci je zhruba čtrnáct procent kuřáků, kteří preferují zahřívaný tabák. Téměř každý desátý kuřák používá hlavně elektronické cigarety. Na trhu tak stále dominuje tradiční kuřivo, a to zejména u lidí nad 55 let. Užívání zahřívaného tabáku je typické pro lidi ve věku od 25 do 44 let. Elektronické cigarety, tedy takzvané vaporizéry si oblíbili lidé do 25 let. Data přinesla studie, kterou si od výzkumné agentury Datank nechala vypracovat nadnárodní tabáková společnost Imperial Brands.



Průzkum od Datanku zjišťoval například to, proč lidé na kuřácké alternativy přecházejí. Respondenti nejčastěji zmiňovali vyhovující chuť, absenci zápachu a nižší přítomnost škodlivých chemických látek. „Společenské důvody jsou často silnější než důvody spojené s cenou,“ komentoval dílčí výsledky David Pavlát z agentury Datank.



Lidé užívají e-cigarety a zahřívaný tabák nejčastěji kvůli chuti a absenci zápachu. Zdroj dat: Datank

Ke konci loňského roku systém zahřívaného tabáku IQOS od Philip Morris používalo zhruba 420 tisíc dospělých uživatelů a téměř 300 tisíc z nich úplně přestalo kouřit cigarety. Vzrostl i zájem o glo od konkureční společnosti British American Tobacco. Do katerogie hahřívaného tabáku relativně nedávno vstoupil i koncern Imperial Brands.



Philip Morris International odhaduje, že k 30. září 2021 bylo na celém světě 20,4 milionu dospělých uživatelů systému IQOS, z nichž 73 %, což představuje přibližně 14,9 milionu dospělých kuřáků, zcela přešlo na IQOS a přestalo kouřit cigarety.