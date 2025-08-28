Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Autor: ,
  14:14
Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost Generali Investments CEE. Obavy mezi domácnostmi panují navzdory tomu, že reálné ekonomické ukazatele naznačují hospodářské oživení.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hlavní zdroj obav z hospodářské situace představují náklady na bydlení, jako hrozbu je vnímá každý pátý respondent. Ceny energií považuje za riziko 18 procent dotázaných. Šestina Čechů se shodně obává poklesu reálných mezd a obecného růstu spotřebitelských cen.

Obavy mezi domácnostmi panují navzdory oživení ekonomiky. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,4 procenta, inflace v červenci meziročně byla 2,7 procenta. Ministerstvo financí za celý rok čeká hospodářský růst o 2,1 procenta po loňském jednom procentu, Česká národní banka odhaduje letošní růst HDP na 2,6 procenta. Průměrná roční inflace by podle obou institucí měla být do 2,5 procenta po loňských 2,4 procenta.

Češi čekají horší finanční situaci, nálada spotřebitelů mírně roste, říká průzkum

Podle průzkumu také lidé více než na začátku roku omezují výdaje. Šetření na potravinách nyní oznámilo 57,7 procenta dotázaných, v lednu to bylo 50,5 procenta. Podíl lidí, kteří se snaží snížit spotřebu energií a vody, vzrostl na 58,1 procenta z lednových 53,5 procenta. Polovina lidí uvádí, že chodí méně do restaurací, třetina říká, že méně utrácí za koníčky, a čtvrtina, že ruší předplatné některých služeb.

„Jakkoliv se v průzkumech opakovaně deklaruje záměr šetřit na potravinách či chodit méně do restaurací, tak je otázkou, v jak silné míře se tyto úmysly skutečně realizují. Data z maloobchodu například za letošní první pololetí hlásí skutečně jen pozvolný růst prodejů potravin. Na druhou stranu ve druhém čtvrtletí poměrně solidně vzrostly tržby ve stravování a pohostinství,“ upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Nájem ukrajuje pořádný kus příjmů domácností. Pražané přesto více utrácejí

Lidé v průzkumu také uvedli, že od příští vlády očekávají podporu růstu reálných mezd či podporu dostupného bydlení. Zároveň 15 procent respondentů očekává od nového kabinetu snížení zadlužení státu. „Zde si nemyslím, že by respondenti vnímali nějaké rychle působící propojení mezi veřejnými financemi a vlastní životní úrovní. Jde spíše o volání po dlouhodobě působících systémových změnách, jež by zlepšily stabilitu veřejných financí a spolu s tím i udržitelnost a důvěryhodnost důchodového systému,“ uvedl Jáč.

Průzkum se uskutečnil na přelomu července a srpna na reprezentativním vzorku 1036 lidé ve věku od 18 do 65 let ze všech krajů Česka.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to...

28. srpna 2025  14:14

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu

Průmysl a zejména ocelářství zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity a také zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální výzkum agentury STEM/MARK, podle kterého 86 procent...

28. srpna 2025  11:10

Nvidia výrazně navýšila tržby i zisk, investoři mají přesto obavy

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 985,13 miliardy Kč. Mírně tak překonal odhady analytiků. Čistý zisk...

28. srpna 2025  11:06

PPF se stahuje z boje o německou televizi ProSieben. Svůj podíl nabídla Italům

Česká skupina PPF ukončuje investici v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Svých téměř 15,7 procenta základního kapitálu německé firmy nabídla druhému zájemci o tuto televizi, italské...

28. srpna 2025  9:50

Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38...

28. srpna 2025  9:38

Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby

Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek ráno to uvedly maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu...

28. srpna 2025  9:23

Dovolená v Řecku? Pro mnoho místních nereálné, prázdniny si suplují jinak

Přestože se Řecko řadí mezi nejoblíbenější letní destinace, jeho obyvatelé si delší odpočinek na zdejších plážích často dovolit nemůžou. Země se po bankrotu potýká s vysokými životními náklady a...

28. srpna 2025

Quinoa a bezmasé dny. Školy se na poslední chvíli dozvěděly, jak od září vařit

Premium

Pár dní před začátkem nového školního roku se školní jídelny oficiálně dozvěděly, jak budou moci od září nově vařit obědy. Teprve ve středu vyšla vyhláška o školním stravování, podle níž by školy...

28. srpna 2025

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

27. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pěkné pero, krásně píše, chválil Trump. Akcie výrobce vylétly o desítky procent

Stačila jedna pochvala od prezidenta Donalda Trumpa adresovaná zdobenému peru a akcie jihokorejského výrobce kancelářských potřeb společnosti MonAmi posílily za pouhé dva dny o 60 procent. Pero...

27. srpna 2025

Poptávka po zbraních roste. Rheinmetall otevřel největší muniční továrnu v Evropě

Německý zbrojní koncern Rheinmetall ve středu otevřel novou muniční továrnu, která bude největší v Evropě. Továrna vyrostla na severozápadě Německa. Rheinmetall si tak chce upevnit pozici největšího...

27. srpna 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.