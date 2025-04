Podle výzkumu Sledování spotřebitelského sentimentu, jejichž výsledky byly prezentovány na tiskové konferenci, se 37 procent českých domácností obává vysokých cen energií. Obdobný podíl má však obavy z ozbrojeného konfliktu (35 procent). S odstupem následují obavy z chudoby a sociální nerovnosti, které znepokojují 28 procent obyvatel Česka.

Budoucí vývoj cen energií je z pohledu veřejnosti nejistý. Zvýšil se podíl domácností, které očekávají růst cen, a to jak během letošního roku (42 procent), tak v delším horizontu (55 procent). Domácnosti předpokládají, že ceny energií vzrostou kvůli zdražování, válečným konfliktům ve světě či rostoucí inflaci.

Proti loňskému roku vzrostl podíl zákazníků, kteří mají zájem o informace, jak efektivně šetřit za energie. Podle průzkumu je to již 52 procent domácností. Zatímco v minulosti spoléhala většina zákazníků na informace od státu, jak postupovat v průběhu energetické krize, nyní výrazně více lidí, kolem 70 procent očekává poradenství v oblasti úspor od dodavatelů energií.

41 procent českých domácností neočekává žádný nebo jen minimální dopad vysokých cen energií na svůj rozpočet, dalších 33 procent předpokládá jen mírné omezení některých výdajů. Lidé si na vyšší ceny za energie zvykli, jejich obavy v tomto směru dlouhodobě klesají a dosahují jedny z nejnižších hodnot od roku 2022, kdy propukla energetická krize.

Úspory na prvním místě

Vnímání růstu cen spotřebiteli v kategorii bydlení, voda a energie dlouhodobě klesá. Změny záloh za elektřinu se v Česku stabilizovaly. Podíl zákazníků, kterým se zálohy snížily, ale i zvýšily se vyrovnává. Nejčastěji se zvýšená i snížená částka pohybuje do 500 Kč. Většina českých domácností platí za elektřinu do 3 tisíc Kč, pouze 19 procent platí nad tuto sumu.

Podle Michal Straky, produktového ředitele společnosti Ipsos dynamický vývoj cen energií v posledních letech a nejistota z budoucího vývoje vedly k tomu, že se domácnosti více zajímají o hospodaření s energiemi. „Chtějí mít své výdaje pod kontrolou. Polovina z nich v minulosti realizovala nějaká úsporná opatření a další polovina jejich zavedení plánuje,“ říká ředitel konzultační společnosti. Jak dodává, klesá ochota domácností šetřit energiemi na úkor svého komfortu, například snížením teploty v bytě.

„Zároveň pozorujeme rostoucí zájem o úsporná opatření, která jsou finančně náročnější, nicméně z dlouhodobého hlediska přináší vyšší úspory. Patří mezi ně kompletní zateplení či výměna oken, fotovoltaika, instalace tepelného čerpadla anebo výměna kotle,“ uvedl Straka.

Zájem o moderní energetiku roste

Třetina Čechů se zajímá o nové trendy v energetice, i když s řadou pojmů z oblasti nové energetiky není detailně obeznámena. Mají zájem se o nich dozvědět více informací a vyzkoušet je, protože od nich očekávají výrazné úspory, vyplývá z průzkumu.

„Z dosavadních dat ale vyplývá, že tyto úspory jsou velmi individuální a nejlepších případech se v pohybují v rozmezí stovek až nižších tisíců korun ročně. Nelze je tedy nasazovat plošně, ale bude čím dál důležitější šít je na míru konkrétní domácnosti,“ zdůrazňuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Zákazníci si podle něj hlídají spotřebu, za loňský rok společnost ČEZ zaznamenala více než tři miliony samoodečtů.

Lidé také uvádějí, že se o nových možnostech moderní energetiky chtějí dozvídat více informací, zapojit se do nich osobně ale v příštích dvou letech plánuje jen malá část.

Investice do úspor

Poptávka po domácích fotovoltaikách loni na trhu poklesla, ČEZ Prodej si ale udržel podobné tempo instalací jako v roce 2023. Zatímco loni bylo připojeno 41 tisíc domácích FVE v Česku, v roce 2023 to bylo dvakrát více, kolem 80 tisíc. Střešní fotovoltaiku má v Česku již osm procent rodinných domů.

V dubnu ČEZ Prodej spustil pro své zákazníky inovativní službu flexibility pod názvem ČEZ FlexiEnergie. Podle Kadlece služba aktivně pracuje s přetoky domácích fotovoltaik. Chytrým řízením umožní domácnostem využít své fotovoltaiky efektivněji a zároveň pomůže snížit nerovnováhy v síti. Služba je postavena na komplexních algoritmech, které umí vyhodnotit, zda je potřeba do sítě dodávat elektřinu a na základě modelu posílají pokyn fotovoltaické elektrárně na případné snížení výroby.

„Za zapojení do služby získají zákazníci finanční bonus,“ zdůrazňuje generální ředitel ČEZ Prodej Kadlec. Nové instalace s bateriovým řešením ČEZ Battery Box jsou už na flexibilitu připraveny, u ostatních systémů je potřeba zákazníkovi nainstalovat malé komunikační zařízení.

Řada českých domácnosti plánuje i do budoucna investovat do úsporných technologií, přičemž chtějí využít i možnosti nových trendů. Dalších 15 procent domácností chce instalovat FVE, 10 procent plánuje tepelné čerpadlo, 15 procent se chce zapojit do flexibility nebo agregace a 15 procent se chce dokonce zapojit do sdílení elektřiny. Největší úspory lidé očekávají od akumulace, sdílení a průběhového měření.