Investuje každá šestá Češka. Porazit trh se nesnaží, přesto jsou úspěšné

„Podíl žen, které se rozhodují investovat, v čase neustále mírně roste. Není to žádné drama, ale kontinuální růst tam je. Pravděpodobně je to tím, že dříve podmínky na spořících účtech nebyly ideální. To se s vyššími úroky změnilo, ale přišla rychlá inflace,“ vysvětluje Gabriela Šamanová za výzkumnou agenturu STEM/MARK, která se na průzkumu podílela.

Podle jeho výsledků je typická investorka spíše konzervativní a má střední školu s maturitou nebo vysokou školu a bydlí v Praze nebo okolí. Zároveň preferuje spořící produkty či penzijní spoření a investuje v delším časovém horizontu.

S cílem zajistit se na stáří investuje 62 procent žen, 44 procent motivuje k investicím inflace, pro necelých čtyřicet procent je investování hobby, deset procent chce investicemi podpořit ženy.

Za posledních pět let se pak podíl investorek do 44 let věku zvýšil o deset procent. Průzkum dále ukázal, že investičních produktů využívá každá šestá Češka a 85 procent investorek investuje pravidelně. Z mužů investuje každý čtvrtý Čech. Většina žen (57 procent) investuje skrze bankovní domy, 39 procent skrze investiční společnosti. Muži naopak preferují investiční aplikace.

Z investičních produktů ženy preferují podílové fondy. Atraktivní jsou pro ně i zahraniční či domácí akcie nebo ETF. Sedmnáct procent investujících žen volí také kryptoměny.

„Ženy si uvědomují důležitost úspor a potřebu se o ně starat, tak aby se neznehodnocovaly nebo ideálně aby jejich hodnota postupně rostla,“ říká Markéta Jelínková, portfolio manažerka Amundi s tím, že ženy nejčastěji investují do dvaceti tisíc ročně. Přesto v průměru měsíčně proinvestují o třicet tisíc korun méně než muži.

Co se týká finanční situace žen, tak 46 procent uspoří měsíčně do pěti tisíc korun. Zároveň mají v průměru o 1 700 korun měsíčně menší příjem než muži. Průzkum také ukázal, že žádné úspory nemá 29 procent žen, patnáct procent z výplaty nic neuspoří. „Tady je vidět, proč ženy investují méně. Situace se ale pomalu zlepšuje,“ říká Jelínková.

„Základní rozdíl je v akceptování míry rizika. Averze vůči riziku je u žen mnohem nižší. Muži jsou ochotní více riskovat. Muži jdou více do hloubky, sledují trhy a i jejich aktivita je vyšší. Otázka ale je, zda je tento přístup dobře, nebo ne. Obecně průzkumy říkají, že u pasivních investorů jsou výsledky o něco lepší. Z toho by vyplývalo, že ženy, které investují dlouhodoběji, jsou lepšími investorkami,“ komentuje Markéta Jelínková z Amundi s tím, že ale ženy si už postupně začínají věřit více.

Ženy jsou také více ochotné nechat si poradit. „To je velmi rozdílné. Muži se možná poradí s kamarády, ale více spoléhají na sebe. Souvisí se sebevědomím, které muži mají.

Právě sebevědomí je podle průzkumu jeden z hlavních důvodů, proč investorky zaostávají za jejich mužskými protějšky. Jen devět procent žen by totiž své investiční znalosti za dostačující. U mužů je podíl sebevědomých investorů na třiceti procentech.

„Sebedůvěra je v investicích velmi důležitá. Ženy to ale dokáží dohnat tím, že investují pravidelně, dlouhodobě a rozvážně, kladou důraz na bezpečné a stabilní portfolia. Ve výsledku tedy mohou být stejně úspěšné jako muži, kteří se naopak snaží porážet trh, a to může být kontraproduktivní,“ říká Jelínková.

Ženy preferují tematické investice. I takové, které se zaměřují na životní prostředí. „Muži se mnohem více orientují na výnos,“ dodává Jelínková.