Domácnostem ročně utíkají miliardy zpod matrace. Stačilo by lépe investovat

Ještě v roce 2016 Češi kvůli neoptimálnímu rozložení financí přicházeli ročně „jen“ o čtrnáct miliard korun. Letos už by jim ale vhodné rozložení aktiv přineslo navíc celkem 47 miliard. Přitom by stačilo, aby větší část svých peněz přesunuli z hotovosti do investic a spořicích produktů.

„Nárůst ušlých zisků odpovídá celkovému zbohatnutí domácností za posledních šest let a současnému nárůstu úrokových sazeb. Hotovost a peníze na běžných účtech se kvůli tomu relativně prodražují, protože jinde lze vydělat více. Ve chvíli, kdy inflace dosáhla hodnoty 14,2 procenta a je nejvýše za téměř 30 let, se z hotovosti stává luxus. Domácnosti by proto měly co nejvíce svých úspor přenést do produktů, kde se jim adekvátně úročí či jiným způsobem zhodnocují,“ vysvětluje Martin Pohl, makroekonomický analytik Generali Investments CEE.

Zájem o investování roste

Rozložení financí českých domácností sledují analytici Generali Investments v rámci Indexu finanční dospělosti. Ten ukazuje, jak složení portfolia Čechů zaostává za ideálním rozložením běžným v západní Evropě. Index v loňském roce výrazně vzrostl, ale odstup od optimální alokace stále dosahuje propastných 38 procent. Před pěti lety rozdíl činil 42 procent.

„Již několik let je patrná změna přístupu domácností k investování. Roste zájem o investování skrze investiční fondy i akcie. Hodnota těchto investic za poslední rok prudce vzrostla, čemuž napomohla i dobrá výkonnost finančních trhů. Do rozložení prostředků v uplynulých letech výrazně promluvila pandemie. Nejprve skokově narostly nejkonzervativnější formy úspor v čele s hotovostí, neboť v krizích lidé často nevěří ani bankám a raději mají peníze rovnou doma ve slamníku,“ komentuje Pohl.

„Dopad covidu na příjmy domácností se později ukázal být poměrně malý a zároveň domácnosti měly omezené možnosti, jak prostředky utratit. Na účtech se jim postupně začaly hromadit úspory, s nimiž nepočítaly. Část těchto prostředků našla svoji cestu i do investic. Optimálnímu rozložení financí se přesto teprve blížíme a stále máme značné rezervy,“ dodává Pohl.

Západu nestačíme

Češi drží v hotovosti a na bankovních účtech téměř dvě třetiny svých finančních aktiv, zatímco Němci jen 42 procent, a to naši západní sousedi patří v rámci západní Evropy k opatrnějším národům. Propastný je rozdíl zejména u pojištění a penzijních fondů, které u nás představují jen čtrnáct procent finančních aktiv domácností oproti 37 procentům v sousedním Německu.

„V letošním roce očekáváme stabilizaci indexu. Na většinu domácností prudce dopadne rostoucí inflace, která jim ‚sežere‘ zbývající covidové úspory a způsobí propad reálných příjmů. Zároveň část Čechů nalákají rostoucí úrokové sazby do spořících produktů. Přesto budou Češi i nadále přicházet o desítky miliard ročně,“ uzavírá Pohl.